قبرص تشارك لأول مرة في معرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين، د. أندرياس إلياديس بتسجيل قبرص أول مشاركة لها على الإطلاق في معرض البحرين الدولي للطيران هذا العام، ما يؤكد العلاقات الثنائية المتنامية بسرعة مع مملكة البحرين.
وأضاف السفير لـ«أخبار الخليج»: استعرض مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص قدراته الكبيرة في إجراء عمليات البحث والإنقاذ والتدريبات والتدريب المتقدم المقدم لصناعة الطيران والجهات الحكومية. وبقيادة قائده، أجرى وفدنا مناقشات واجتماعات مهمة على هامش المعرض، بما في ذلك مع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير الاتصالات والمواصلات.
ولفت السفير، تشترك قبرص والبحرين في تاريخ طويل من التعاون في مجال الطيران، حيث تدير شركة طيران الخليج رحلات مباشرة من البحرين إلى قبرص منذ عام 1976، ووقعت دولتانا أول اتفاقية خدمات جوية بينهما في الثمانينيات واتفاقية محدثة في عام 2022 لتحسين الاتصال الجوي.
وختم، يعد معرض البحرين الدولي للطيران 2024 حدثًا مهمًا في تقويم صناعة الطيران وتكنولوجيا الطيران والقدرات الناشئة وأثبت أنه منصة تواصل مواتية لاستكشاف أوجه التآزر المستقبلية. ونتقدم بالتهنئة لمملكة البحرين ووزارة المواصلات والاتصالات على التنظيم الرائع، ونتطلع إلى معرض البحرين الدولي للطيران 2026.
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