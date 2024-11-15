قبرص تشارك لأول مرة في معرض البحرين الدولي للطيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬السفير‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬استعرض‭ ‬مركز‭ ‬تنسيق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬قبرص‭ ‬قدراته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬والتدريبات‭ ‬والتدريب‭ ‬المتقدم‭ ‬المقدم‭ ‬لصناعة‭ ‬الطيران‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭. ‬وبقيادة‭ ‬قائده،‭ ‬أجرى‭ ‬وفدنا‭ ‬مناقشات‭ ‬واجتماعات‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المعرض،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الاتصالات‭ ‬والمواصلات‭.‬

ولفت‭ ‬السفير،‭ ‬تشترك‭ ‬قبرص‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران،‭ ‬حيث‭ ‬تدير‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬قبرص‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1976،‭ ‬ووقعت‭ ‬دولتانا‭ ‬أول‭ ‬اتفاقية‭ ‬خدمات‭ ‬جوية‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬الثمانينيات‭ ‬واتفاقية‭ ‬محدثة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬لتحسين‭ ‬الاتصال‭ ‬الجوي‭.‬

وختم،‭ ‬يعد‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭ ‬حدثًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تقويم‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الطيران‭ ‬والقدرات‭ ‬الناشئة‭ ‬وأثبت‭ ‬أنه‭ ‬منصة‭ ‬تواصل‭ ‬مواتية‭ ‬لاستكشاف‭ ‬أوجه‭ ‬التآزر‭ ‬المستقبلية‭. ‬ونتقدم‭ ‬بالتهنئة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬الرائع،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2026‭.‬