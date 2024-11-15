وزارة الداخلية تستعرض خدماتها وتقنياتها في معرض البحرين الدولي للطيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬إداراتها‭ ‬أبرز‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والمتقدمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬مؤسسات‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬النطاق‭ ‬بهدف‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتقنية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أشارت‭ ‬الرائد‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬غريب‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬العلاقات‭ ‬الداخلية‭ ‬بإدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬جناح‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الداخلي،‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬قيادة‭ ‬طيران‭ ‬الشرطة،‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك،‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬الإقامة،‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬العائلات‭ ‬فقد‭ ‬شملت‭ ‬مشاركة‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬‮«‬مجلة‭ ‬وطني‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الرائد‭ ‬تركي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العوفي‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬الخدمات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الركن‭ ‬التوعوي‭ ‬بمعرض‭ ‬الطيران‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬نهج‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بالسلامة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬وكيفية‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭.. ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬الجمهور‭ ‬بدور‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬واستقراره‭.‬

فيما‭ ‬أكدت‭ ‬الرائد‭ ‬راوية‭ ‬فؤاد‭ ‬المحميد‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬النقاط‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الإدارة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بالتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع‭ ‬أثناء‭ ‬السفر،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للطيران‭ ‬2024م‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬قامت‭ ‬بتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وتعريف‭ ‬الجمهور‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬ودورها‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬إجراءات‭ ‬التفتيش‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الأمان،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬عرضها‭ ‬جهاز‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬السوائل‭ ‬حيث‭ ‬صمم‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬السوائل‭ ‬المخبأة‭ ‬داخل‭ ‬الأمتعة‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬الشحنات‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬حيث‭ ‬يتميز‭ ‬الجهاز‭ ‬بتقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬مثل‭ ‬الأشعة‭ ‬تحت‭ ‬الحمراء‭ ‬والموجات‭ ‬الصوتية‭ ‬ليتيح‭ ‬تحديد‭ ‬السوائل‭ ‬المشبوهة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬الحقائب،‭ ‬وكذلك‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬جهاز‭ ‬كاشف‭ ‬المتفجرات‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬متطورة‭ ‬مثل‭ ‬الاستشعار‭ ‬الطيفي‭ ‬والتفاعل‭ ‬الكميائي‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬آثار‭ ‬المتفجرات‭ ‬أو‭ ‬المواد‭ ‬الكميائية‭ ‬حتى‭ ‬بكميات‭ ‬ضئيلة‭ ‬جدا،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمنية‭ ‬المحتملة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬بل‭ ‬تهدف‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسريع‭ ‬وتسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬النقيب‭ ‬محمد‭ ‬ياسر‭ ‬الدوسري‭ ‬ضابط‭ ‬بمركز‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬أهمية‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتثقيفه‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة،‭ ‬وتعريفه‭ ‬بكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مركبة‭ ‬الإسعاف‭ ‬أثناء‭ ‬مرورها‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬عند‭ ‬توجهها‭ ‬للبلاغات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوثها‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬الخارج‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬الإسعاف‭. ‬فيما‭ ‬أوضحت‭ ‬المسعفة‭ ‬هيا‭ ‬محمد‭ ‬عواد‭ ‬أخصائية‭ ‬إسعاف‭ ‬وطوارئ‭ ‬بمركز‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬جميع‭ ‬المستلزمات‭ ‬الصحية‭ ‬والمعدات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وتوعية‭ ‬المجتمع‭ ‬بجميع‭ ‬فئاته‭ ‬العمرية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬الحرجة‭ ‬والطارئة‭.‬

وقالت‭ ‬النقيب‭ ‬خلود‭ ‬يحيى‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬التوعوية‭ ‬المرورية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬إن‭ ‬الإدارة‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المروري‭ ‬والتعريف‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭. ‬حيث‭ ‬شملت‭ ‬المشاركة‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬الموجهة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مراقبة‭ ‬الطرق‭ ‬وتنظيم‭ ‬حركة‭ ‬السير،‭ ‬مثل‭ ‬الأنظمة‭ ‬الذكية‭ ‬والكاميرات‭ ‬المتقدمة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬احترام‭ ‬القوانين‭ ‬المرورية،‭ ‬مع‭ ‬تفاعل‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمهور‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬المروري‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

كما‭ ‬بيّن‭ ‬النقيب‭ ‬يوسف‭ ‬راشد‭ ‬الدوسري‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬أبرز‭ ‬صفات‭ ‬الجواز‭ ‬البحريني‭ ‬الجديد‭ ‬لما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬إنجازات،‭ ‬بأنواعه‭ ‬المختلفة‭ ‬كجواز‭ ‬السفر‭ ‬العادي،‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬وثيقة‭ ‬سفر،‭ ‬وجواز‭ ‬السفر‭ ‬الخاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬مثل‭ ‬خدمة‭ ‬توصيل‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين،‭ ‬وخدمة‭ ‬توصيل‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬للمواليد‭ ‬الجدد،‭ ‬خدمة‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬النقيب‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬طيران‭ ‬الشرطة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬جاءت‭ ‬بهدف‭ ‬تعريف‭ ‬الجمهور‭ ‬بمهام‭ ‬وواجبات‭ ‬طيران‭ ‬الشرطة،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬طائرتين‭ ‬عموديتين‭ ‬مجهزتين‭ ‬بأحدث‭ ‬المعدات‭ ‬والتقنيات،‭ ‬الطائرة‭ ‬الأولى‭ ‬مخصصة‭ ‬لنقل‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬فيما‭ ‬تستخدم‭ ‬الطائرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ،‭ ‬وتعتبر‭ ‬أول‭ ‬طائرة‭ ‬دخلت‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬القيادة‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬أحدث‭ ‬المعدات‭ ‬والأنظمة‭ ‬التقنية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الطائرات،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

بدوره،‭ ‬أوضح‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬بوعواس‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الجمركية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬إقليمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تيسير‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭ ‬والتجارة‭ ‬المشروعة‭ ‬وتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬وحماية‭ ‬المجتمع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬توضيح‭ ‬استراتيجية‭ ‬الجمارك‭ ‬2024‭ ‬ – ‭ ‬2027‭ ‬للزوار،‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬رؤية‭ ‬‮«‬جمارك‭ ‬معززة‭ ‬بالازدهار‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬هند‭ ‬الخاجة‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬وطني‭ ‬للأطفال‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬مبسطة‭ ‬عن‭ ‬محتوى‭ ‬المجلة،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جناح‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬وطني‭ ‬للأطفال‮»‬‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والجنسيات،‭ ‬وهذا‭ ‬الإقبال‭ ‬الواسع‭ ‬يعكس‭ ‬حب‭ ‬الأطفال‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬للمجلة‭ ‬واهتمامهم‭ ‬بالمحتوى‭ ‬الذي‭ ‬نقدمه،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬التزام‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬وطني‭ ‬للأطفال‮»‬‭ ‬بدورها‭ ‬التوعوي‭ ‬والتثقيفي،‭ ‬وسعيها‭ ‬الدائم‭ ‬لتقديم‭ ‬محتوى‭ ‬مميز‭ ‬يلهم‭ ‬أجيال‭ ‬المستقبل‭ ‬ويعزز‭ ‬قيمهم‭ ‬الوطنية‭.‬

وقد‭ ‬لاقى‭ ‬جناح‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تفاعلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الزوار،‭ ‬حيث‭ ‬قالت

مرام‭ ‬صلاح‭ ‬احدى‭ ‬زائرات‭ ‬المعرض‭ ‬ان‭ ‬الجناح‭ ‬أبرز‭ ‬تقنياته‭ ‬الحديثة‭ ‬بطريقة‭ ‬منظمة‭ ‬وجاذبة‭ ‬للجمهور،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬الأكثر‭ ‬انسيابية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭.‬

فيما‭ ‬أشارت‭ ‬سارة‭ ‬محمد‭ ‬إلى‭ ‬تميز‭ ‬جناح‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وأبدت‭ ‬إعجابها‭ ‬بعرض‭ ‬أول‭ ‬طائرة‭ ‬استخدمتها‭ ‬الوزارة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬طابعًا‭ ‬فريدًا‭ ‬ومميزًا‭ ‬على‭ ‬الجناح،‭ ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الرقمية‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬ريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬سارة‭ ‬برجان‭ ‬زائرة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬إنها‭ ‬انبهرت‭ ‬بالتنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬لجناح‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭. ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لحفاوة‭ ‬الترحيب‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجناح‭ ‬كان‭ ‬جاذبًا‭ ‬للزوار‭ ‬وشهد‭ ‬إقبالًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مزدحمًا‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬التنظيم

سلسًا،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬بحماس‭ ‬وابتسامة،‭ ‬مما‭ ‬ترك‭ ‬انطباعًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬لدى‭ ‬الزوار‭.‬

بينما‭ ‬أشادت‭ ‬كلثم‭ ‬راشد‭ -‬وهي‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭- ‬بالمستوى‭ ‬العالي‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬فيما‭ ‬أبدت‭ ‬إعجابها‭ ‬بالجواز‭ ‬الالكتروني،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬يستحق‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬فهو‭ ‬بمثابة‭ ‬موسوعة‭ ‬متكاملة‭ ‬تبرز‭ ‬المملكة‭ ‬وتاريخها‭ ‬العريق‭. ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الإطار،‭ ‬عبّر‭ ‬فهد‭ ‬الغريب‭ ‬أحد‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬عن‭ ‬انطباعه‭ ‬الإيجابي‭ ‬حول‭ ‬جناح‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمستوى‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬والدقة‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬الجناح،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للطيران‭ ‬الدولي‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬باحترافية‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

بدروها،‭ ‬أشادت‭ ‬أمينة‭ ‬إبراهيم‭ ‬بدور‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬استتباب‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬حيث‭ ‬اطلعت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جناح‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المستخدمة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أمن‭ ‬المطار‭ ‬وشؤون‭ ‬الجمارك،‭ ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجواز‭ ‬الالكتروني‭ ‬قد‭ ‬استحوذ‭ ‬على‭ ‬الانتباه‭ ‬حيث‭ ‬تميز‭ ‬بطابع‭ ‬فريد‭ ‬يعكس‭ ‬هوية‭ ‬وثقافة

مملكة‭ ‬البحرين‭.‬