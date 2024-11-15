وزارة الداخلية تستعرض خدماتها وتقنياتها في معرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار دورها في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وحرصها على نشر الوعي والتثقيف وطرح مبادراتها وخدماتها القيّمة وإبرازها للمجتمع، شارك عدد من إدارات وزارة الداخلية في معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السابعة، والذي أقيم تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بقاعدة الصخير الجوية.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار تعزيز السلامة والأمن من خلال عرض إداراتها أبرز التقنيات الحديثة والمتقدمة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي مع عدة مؤسسات مشاركة في ذات النطاق بهدف تبادل الخبرات الأمنية والتقنية.
وفي هذا السياق، أشارت الرائد فاطمة عبدالله غريب رئيس فرع العلاقات الداخلية بإدارة العلاقات العامة الى ان جناح وزارة الداخلية شارك فيه عدد من الإدارات في المعرض الداخلي، والذي تضمن قيادة طيران الشرطة، شؤون الجمارك، شؤون الجنسية والجوازات الإقامة، مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، أما في ساحة العائلات فقد شملت مشاركة الإدارة العامة للمرور الإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية «مجلة وطني».
كما أكد الرائد تركي عبدالعزيز العوفي رئيس فرع الخدمات بالإدارة العامة للدفاع المدني أن الإدارة شاركت في الركن التوعوي بمعرض الطيران بهدف دعم نهج وزارة الداخلية القائم على الشراكة المجتمعية، وتعزيز الوعي بالسلامة العامة من خلال نشر المعلومات حول الوقاية من الحوادث وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.. حيث تسعى إلى توعية الجمهور بدور الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، وتسليط الضوء على كيفية الاستفادة من خدماتها لضمان سلامة المجتمع واستقراره.
فيما أكدت الرائد راوية فؤاد المحميد رئيس فرع النقاط بمديرية شرطة مطار البحرين أن مشاركة الإدارة تأتي في إطار تعزيز التواصل مع الجمهور وتعريفهم بالتقنيات الحديثة التي تسهم في تحقيق أمن وسلامة الجميع أثناء السفر، حيث تعتبر هذه المشاركة الأولى في معرض البحرين للطيران 2024م.
وأضافت أن الإدارة قامت بتسليط الضوء على أحدث الأجهزة الأمنية المستخدمة في مطار البحرين الدولي، وتعريف الجمهور بأهمية هذه الأجهزة ودورها المهم في تسريع إجراءات التفتيش مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان، وقد كان من بين الأجهزة التي تم عرضها جهاز الكشف عن السوائل حيث صمم للكشف عن السوائل المخبأة داخل الأمتعة الشخصية أو الشحنات مما يعزز كفاءة عمليات التفتيش حيث يتميز الجهاز بتقنيات متقدمة مثل الأشعة تحت الحمراء والموجات الصوتية ليتيح تحديد السوائل المشبوهة من دون الحاجة إلى فتح الحقائب، وكذلك تم عرض جهاز كاشف المتفجرات الذي يعتمد على تقنيات متطورة مثل الاستشعار الطيفي والتفاعل الكميائي للكشف عن آثار المتفجرات أو المواد الكميائية حتى بكميات ضئيلة جدا، مما يسهم في منع التهديدات الأمنية المحتملة، مضيفة أن هذه الأجهزة ليست فقط لتعزيز الإجراءات الأمنية بل تهدف أيضاً إلى تحسين تجربة المسافرين من خلال تسريع وتسهيل عمليات التفتيش.
من جانبه، أكد النقيب محمد ياسر الدوسري ضابط بمركز الإسعاف الوطني أهمية توعية المجتمع وتثقيفه خلال المشاركة، وتعريفه بكيفية التعامل مع مركبة الإسعاف أثناء مرورها في الطريق عند توجهها للبلاغات، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الحالات الطارئة في حال حدوثها في المنزل أو الخارج الى حين وصول الإسعاف. فيما أوضحت المسعفة هيا محمد عواد أخصائية إسعاف وطوارئ بمركز الإسعاف الوطني أنه تم عرض جميع المستلزمات الصحية والمعدات التي تستخدم في حالات الطوارئ، وتوعية المجتمع بجميع فئاته العمرية في التعامل مع حالات الحرجة والطارئة.
وقالت النقيب خلود يحيى رئيس فرع التوعوية المرورية بالإدارة العامة للمرور إن الإدارة شاركت في معرض البحرين الدولي للطيران بهدف تعزيز الوعي المروري والتعريف بالجهود المبذولة لتحقيق السلامة على الطريق. حيث شملت المشاركة تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعوية الموجهة بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات في مجال مراقبة الطرق وتنظيم حركة السير، مثل الأنظمة الذكية والكاميرات المتقدمة. كما تم تنظيم ورش عمل لنشر ثقافة احترام القوانين المرورية، مع تفاعل مباشر من قبل الجمهور لتعزيز الشراكة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق الأمن المروري ضمن رؤية البحرين للتنمية المستدامة.
كما بيّن النقيب يوسف راشد الدوسري من شؤون الجنسية والجوازات أنه تم عرض أبرز صفات الجواز البحريني الجديد لما يحمله من إنجازات، بأنواعه المختلفة كجواز السفر العادي، جواز السفر الدبلوماسي، وثيقة سفر، وجواز السفر الخاص، بالإضافة إلى شرح الخدمات التي تم تدشينها مثل خدمة توصيل جواز السفر داخل وخارج البحرين، وخدمة توصيل جواز السفر للمواليد الجدد، خدمة الإقامة الذهبية.
من جانبه أشار النقيب محمد سعد من قيادة طيران الشرطة الى أن المشاركة في المعرض جاءت بهدف تعريف الجمهور بمهام وواجبات طيران الشرطة، حيث استعرضت القيادة في جناح وزارة الداخلية طائرتين عموديتين مجهزتين بأحدث المعدات والتقنيات، الطائرة الأولى مخصصة لنقل كبار الشخصيات، فيما تستخدم الطائرة الثانية في مهام البحث والإنقاذ، وتعتبر أول طائرة دخلت الخدمة في وزارة الداخلية، كما استعرضت القيادة أمام الجمهور أحدث المعدات والأنظمة التقنية المستخدمة في الطائرات، بما يعكس تطور منظومة العمل الشرطي في البحرين.
بدوره، أوضح الملازم أول عبدالرحمن محمد بوعواس من شؤون الجمارك ان هذه المشاركة تهدف إلى تقديم الخدمات الجمركية التي تتميز على مستوى إقليمي من خلال تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن وحماية المجتمع، بما في ذلك توضيح استراتيجية الجمارك 2024 – 2027 للزوار، والتي تحمل رؤية «جمارك معززة بالازدهار والنمو الاقتصادي».
وقالت هند الخاجة من مجلة «وطني للأطفال» التابعة للإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ان هذه المشاركة تهدف الى تعزيز الوعي بين الأطفال من خلال تقديم معلومات مبسطة عن محتوى المجلة، كما أشارت إلى أن جناح مجلة «وطني للأطفال» قد شهد إقبالا كبيراً من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، وهذا الإقبال الواسع يعكس حب الأطفال وعائلاتهم للمجلة واهتمامهم بالمحتوى الذي نقدمه، كما أكدت التزام مجلة «وطني للأطفال» بدورها التوعوي والتثقيفي، وسعيها الدائم لتقديم محتوى مميز يلهم أجيال المستقبل ويعزز قيمهم الوطنية.
وقد لاقى جناح وزارة الداخلية تفاعلاً كبيراً من قبل الزوار، حيث قالت
مرام صلاح احدى زائرات المعرض ان الجناح أبرز تقنياته الحديثة بطريقة منظمة وجاذبة للجمهور، ولا سيما الحركة المرورية الأكثر انسيابية التي تم تنظيمها من قبل الإدارة العامة للمرور.
فيما أشارت سارة محمد إلى تميز جناح وزارة الداخلية، وأبدت إعجابها بعرض أول طائرة استخدمتها الوزارة، وهو ما أضفى طابعًا فريدًا ومميزًا على الجناح، ولفتت إلى اهتمام وزارة الداخلية باستخدام أحدث التكنولوجيا ومواكبة التطورات الرقمية ما يعكس ريادة مملكة البحرين في هذا المجال.
بدورها، قالت سارة برجان زائرة من المملكة العربية السعودية إنها انبهرت بالتنظيم المتميز لجناح وزارة الداخلية في معرض البحرين الدولي للطيران. وأعربت عن تقديرها لحفاوة الترحيب وتقديم الخدمات بشكل احترافي، لافتة إلى أن الجناح كان جاذبًا للزوار وشهد إقبالًا كبيرًا، حيث كان مزدحمًا بينما كان التنظيم
سلسًا، مؤكدة أن القائمين على الجناح كانوا يعملون بحماس وابتسامة، مما ترك انطباعًا إيجابيًا لدى الزوار.
بينما أشادت كلثم راشد -وهي من زوار المعرض- بالمستوى العالي للتنظيم في جناح وزارة الداخلية، فيما أبدت إعجابها بالجواز الالكتروني، مؤكدة أنه يستحق الجوائز التي حصل عليها فهو بمثابة موسوعة متكاملة تبرز المملكة وتاريخها العريق. وفي ذات الإطار، عبّر فهد الغريب أحد زوار المعرض عن انطباعه الإيجابي حول جناح وزارة الداخلية، مشيدا بالمستوى العالي من التنظيم والدقة التي شهدها الجناح، مؤكدا أن معرض البحرين للطيران الدولي يعكس صورة مملكة البحرين وقدرتها على تنظيم الفعاليات باحترافية مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
بدروها، أشادت أمينة إبراهيم بدور وزارة الداخلية في استتباب الأمن والاستقرار حيث اطلعت من خلال جناح الوزارة على أحدث التقنيات المستخدمة وخاصة في إدارة أمن المطار وشؤون الجمارك، ولفتت إلى أن الجواز الالكتروني قد استحوذ على الانتباه حيث تميز بطابع فريد يعكس هوية وثقافة
مملكة البحرين.
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