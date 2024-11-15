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29 منظمة غير حكومية تتهم إسرائيل بتشجيع نهب المساعدات الإنسانية

11/15/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اتهمت‭ ‬29‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مشترك‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتشجيع‭ ‬نهب‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مهاجمة‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬مكافحته‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المنظمات‭ ‬وبينها‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬و‮«‬أوكسفام‮»‬‭ ‬والمجلس‭ ‬النرويجي‭ ‬للاجئين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النهب‭ ‬مشكلة‭ ‬متكررة،‭ ‬نتيجة‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيل‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ونقص‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية،‭ ‬وانعدام‭ ‬الطرق‭ ‬وإغلاق‭ ‬معظم‭ ‬نقاط‭ ‬العبور،‭ ‬ويأس‭ ‬السكان‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الكارثية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬يفشل‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬‮«‬منع‭ ‬نهب‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدة‭ ‬أو‭ ‬منع‭ ‬العصابات‭ ‬المسلحة‭ ‬من‭ ‬ابتزاز‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لحمايتها‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬الى‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هآرتس‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اليسارية‭ ‬الاثنين‭ ‬عنوانه‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسمح‭ ‬لعصابات‭ ‬غزة‭ ‬بنهب‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬وابتزاز‭ ‬سائقيها‭ ‬مقابل‭ ‬رسوم‭ ‬الحماية‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الحالات‮»‬‭ ‬وفيما‭ ‬كان‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬‮«‬يحاولون‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ضد‭ ‬اللصوص،‭ ‬تعرضوا‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬تقع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬منها،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تتدخل‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬يطلب‭ ‬سائقو‭ ‬الشاحنات‭ ‬المساعدة‮»‬‭. ‬

في‭ ‬التقرير‭ ‬نفسه‭ ‬نددت‭ ‬المنظمات‭ ‬بخفض‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬اسرائيل‭ ‬بدخولها‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مستوى‭ ‬متدن‭ ‬تاريخيا‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬معدله‭ ‬37‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬اكتوبر‭ ‬و69‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬مقابل‭ ‬500‭ ‬قبل‭ ‬7‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

وأحصت‭ ‬المنظمات‭ ‬الـ29‭ ‬أيضا‭ ‬سبع‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬نسبت‭ ‬غالبيتها‭ ‬الى‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬و7‭ ‬نوفمبر‭ ‬وقتل‭ ‬خلالها‭ ‬11‭ ‬عاملا‭ ‬إنسانيا‭ ‬وثلاثة‭ ‬أطفال‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أكتوبر،‭ ‬طلبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬تقييد‭ ‬المساعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لم‭ ‬تستجب‭ ‬اسرائيل‭ ‬للمعايير‭ ‬الأمريكية‮»‬‭ ‬انما‭ ‬قام‭ ‬جيشها‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬

وكانت‭ ‬ثماني‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬سايف‭ ‬ذا‭ ‬تشيلدرن‮»‬‭ ‬و«كير‮»‬‭ ‬و«ميرسي‭ ‬كورب‮»‬‭ ‬أشارت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬كارثية‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬شهر‮»‬‭.‬

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