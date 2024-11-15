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المستشار الألماني يؤكد للرئيس الروسي ضرورة إنهاء الحرب على أوكرانيا

11/15/2024 2:43:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 15 - 11 (كونا) -- أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة ضرورة إنهاء ما وصفه ب "العدوان الروسي" على أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشرايت في بيان إن المستشار الألماني طالب الرئيس الروسي خلال الاتصال بأن تكون بلاده راغبة في التفاوض مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل مشيرا إلى أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا طالما كان هذا الدعم ضروريا.
يشار إلى أن آخر مرة أجرى فيها المستشار الألماني محادثات مع الرئيس الروسي حول الحرب الروسية - الأوكرانية كان قبل قرابة عامين.
وتحتل ألمانيا المركز الثاني بعد الولايات المتحدة بخصوص تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا. (النهاية)

ع ن ج / م م ج




MENAFN15112024000071011013ID1108891270

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