المستشار الألماني يؤكد للرئيس الروسي ضرورة إنهاء الحرب على أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 15 - 11 (كونا) -- أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اليوم الجمعة ضرورة إنهاء ما وصفه ب "العدوان الروسي" على أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشرايت في بيان إن المستشار الألماني طالب الرئيس الروسي خلال الاتصال بأن تكون بلاده راغبة في التفاوض مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل مشيرا إلى أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا طالما كان هذا الدعم ضروريا.
يشار إلى أن آخر مرة أجرى فيها المستشار الألماني محادثات مع الرئيس الروسي حول الحرب الروسية - الأوكرانية كان قبل قرابة عامين.
وتحتل ألمانيا المركز الثاني بعد الولايات المتحدة بخصوص تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
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