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سفير الكويت لدى البحرين: العمل التطوعي متأصل في مقومات الهوية الكويتية

11/15/2024 2:43:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي المنامة - 15 - 11 (كونا) -- قال سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح اليوم الجمعة إن المبادرات الإنسانية والخيرية التي يقدمها أبناؤنا وبناتنا الطلبة تعكس ثقافة العمل التطوعي المتأصل في مقومات الهوية الكويتية.
جاء ذلك في تصريح للسفير ثامر الجابر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش حضوره فعالية الحملة التوعوية عن (فقر الدم المنجلي) التي يقيمها مجموعة من طلبة الطب الكويتيين الدارسين في الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين بالبحرين لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع الخليجي حول المرض كونه أحد الأمراض الوراثية الشائعة.
وأضاف السفير أن حرص أبناء الكويت على المشاركة في هذه الفعاليات الإنسانية التوعوية "محل اعتزاز وفخر" مؤكدا أهمية هذه الأنشطة في تنمية مهاراتهم الشخصية وتعزيز روح المسؤولية الإجتماعية.
وأعرب عن الشكر والتقدير لإدارة الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين على تعاونها الدائم والمستمر منوها بالجهود الحثيثة لرئيس المكتب الثقافي الدكتور محمد الدغيم في متابعة شؤون الطلبة والطالبات.
وأثنى على الدعم المقدم من بنك الكويت الوطني فرع البحرين للطلبة والطالبات لإقامة هذه الفعالية وحرصه المتواصل على رعايته لمبادراتهم التطوعية.
ومن جانبه أشاد الدكتور الدغيم في تصريح مماثل بحرص الطلبة أبناء وبنات الكويت الدائم على العمل التطوعي لافتا إلى أن هذه الحملة التوعوية تعكس مدى اهتمامهم بالمبادرات التي تعنى بتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وأضاف أن إقامتهم لهذه الفعاليات تبرز قدارتهم ومهاراتهم العلمية التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم وتعريف المجتمع البحريني بالدور الفعال للطالب الكويتي في خدمة الفرد والمجتمع بمختلف المجالات وأهمها المجال الصحي.
ومن جهته قال (الفريق الطلابي الكويتي في البحرين) بتنسيق عام من الطالبة ندى الصالح والطالب عمر العوضي لـ(كونا) إنه انطلاقا من حس المسؤولية المجتمعية تم إطلاق هذه الحملة التوعوية عن (فقر الدم المنجلي) التي تستمر يومين في مجمع (الأفنيوز البحرين) للمساهمة في تثقيف وتوعية المجتمع البحريني والخليجي بالمرض.
وأعرب الفريق الطلابي الكويتي عن ترحيبهم بزوار الجناح الخاص بهم وعن أملهم في أن تحقق حملتهم التوعوية الهدف المنشود منها وتسهم في نشر الوعي حول المرض وما يتعلق به من أعراض وطرق تشخيص وعلاج.
كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير لكل من سفير الكويت لدى المملكة ورئيس المكتب الثقافي لحرصهم على تلبية متطلباتهم خلال فترة دراستهم ولبنك الكويت الوطني (فرع البحرين) على دعمه المتواصل لإقامة أنشطتهم وفعالياتهم المختلفة. (النهاية) خ ن ع / م م ج

MENAFN15112024000071011013ID1108891269

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