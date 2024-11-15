Saturday, 16 November 2024 06:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفارة الكويت ببروكسل تستضيف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

11/15/2024 2:43:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 15 - 11 (كونا) -- ‎استضاف سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف العنزي في مقر إقامته ببروكسل (بيت الكويت) لقاء مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وذلك بحضور عدد من السفراء الخليجيين والعرب المعتمدين في العاصمة البلجيكية.
‎وقد عبر السفير العنزي في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة عن تقدير دولة الكويت لمواقف بوريل ودوره البارز والمشهود خلال فترة ولايته الممتدة منذ عام 2019 خصوصا فيما يتعلق بتطوير وتعزيز العلاقات الكويتية - الأوروبية من جهة والعلاقات الخليجية الأوروبية من جهة أخرى التي شهدت تطورا ملحوظا توج بانعقاد القمة التاريخية الأولى بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي التي أسست لمستقبل واعد للعلاقة فيما بينهما.
‎وأكد السفير العنزي أن بوريل يمثل صوت الحكمة والاعتدال على المستوى الدولي حيث تبنى موقفا متقدما في الدفاع السلم والاستقرار العالمي وحماية التعددية الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
‎وأضاف أن دولة الكويت والاتحاد الأوروبي يتشاركان العديد من المواقف والمبادئ تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وهو ما يتم التعبير عنه في العديد من الحوارات بين الجانبين بالإضافة إلى المحافل الدولية فضلا عن التزامهما التام بالمساهمة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
‎كما أكد السفير العنزي جاهزية دولة الكويت لرئاسة أعمال مجلس التعاون الخليجي بدءا من شهر ديسمبر المقبل وتطلعها للعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبي في سبيل ترجمة مخرجات القمة الخليجية - الأوروبية التي تناولت مختلف أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين. ‎(النهاية)

‎ارن / م م ج




MENAFN15112024000071011013ID1108891268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث