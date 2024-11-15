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اختتام بطولتي سمو ولي العهد السنوية للرماية و(العربية لأسلحة الخرطوش) وسط تفوق كويتي

11/15/2024 2:43:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 11 (كونا) -- اختتمت مساء اليوم الجمعة منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله السنوية للرماية والبطولة العربية لأسلحة الخرطوش التي أقيمت على هامشها بمشاركات من 15 دولة عربية على مدى 7 أيام وسط تفوق لافت لرماة وراميات الكويت وتحقيقهم مراكز متقدمة.
وشهدت بطولة سمو ولي العهد التي خصصت للرماة الكويتيين وجرت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية إقامة جميع منافسات الرماية الأولمبية للرجال والسيدات وهي أسلحة الخرطوش (سكيت وتراب) وأسلحة الرصاص (مسدس وبندقية) ورماية القوس والسهم (المركب والأولمبي) وسط تسجيل أرقام مميزة.
وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأخير من بطولة سمو ولي العهد التي خصصت لفئة الفردي عن فوز الرامي تركي الشمري بالميدالية الذهبية لمسابقة رماية (البندقية 50 مترا ثلاثة أوضاع) للرجال فيما نال الرامي عبدالله الحربي (الفضية) وجاء الرامي علي المطيري ثالثا ليحصل على (البرونزية).
وشهدت منافسات رماية القوس والسهم الأولمبي للرجال تتويج الرامي علي الزيد بالميدالية الذهبية بعد حلوله أولا تلاه الرامي هابس الشمري الذي نال الميدالية الفضية واحتل الرامي عبدالله الفودري المركز الثالث لينال (البرونزية).
وفي نفس المسابقة لفئة السيدات فازت الرامية نور الشرهان بالمركز الأول والميدالية الذهبية فيما أحرزت الرامية ريم النقيب الميدالية الفضية لتنال الرامية سعاد البحر المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وأحرز الرامي عبدالله مال الله الميدالية الذهبية لمسابقة رماية القوس والسهم (مركب) بعد فوزه بالمرتبة الأولى تلاه الرامي بدر صالح الذي نال الميدالية الفضية وحصد الرامي أحمد الشطي المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي منافسات البطولة العربية لأسلحة الخرطوش تصدر منتخب الكويت الترتيب بعد تحقيق رماته 13 ميدالية (7 ذهبيات) و(6 فضيات) فيما احتلت البحرين المركز الثاني بـ9 ميداليات (ذهبيتان) و(فضيتان) وخمس برونزيات وجاءت قطر ثالثة بـ5 ميداليات (ذهبية) و(فضية) وثلاث ميداليات برونزية.
وتمكن الراميان القطريان محمد الكواري وريم غانم من التتويج بالميدالية الذهبية لآخر مسابقات البطولة وهي رماية (سكيت) للزوجي المختلط فيما نال منتخب الكويت الذي ضم سعود الكندري وإيمان الشماع المركز الثاني والميدالية الفضية وحصل منتخب البحرين والذي مثله حسن ماجد ولطيفة الناجم على الميدالية البرونزية.
وعقب اختتام منافسات البطولتين أعرب محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح في تصريح للصحفيين عن "تشرفه وفخره" بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين في بطولة سمو ولي العهد "الغالية" والبطولة العربية التي حظيت بمشاركة واسعة من أبرز رماة العرب مهنئا أصحاب المراكز الأولى.
وأضاف محافظ الفروانية أن البطولتين شهدتا مشاركة كبيرة من الكويت والدول الخليجية والعربية مشيدا بالتنظيم المميز من قبل اللجنة المنظمة برئاسة دعيج العتيبي وبالدعم "المهم" الذي قدمه رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح.
من جانبه تقدم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية رئيس اللجنة المنظمة دعيج العتيبي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو ولي العهد حفظه الله على دعم سموه الكريم لإقامة بطولة سموه السنوية منوها في الوقت نفسه بالمستويات الفنية العالية التي شهدتها البطولتين لا سيما من أبطال وبطلات الكويت.
وأكد العتيبي أن نادي الرماية الكويتي الذي يرأسه "سيواصل عمله لاستكمال تميز الرماية الكويتية الذي تجسد في تحقيق المركز الأول بالبطولة العربية" مشيدا بجهود جميع العاملين في اللجنة المنظمة ودعم جهات الدولة ذات الصلة لهذا التجمع العربي ما أثمر نجاحا لافتا.
من جهته أعرب الرامي القطري محمد الكواري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن فخره بإهدائه وزميلته غانم (ذهبية) البطولة العربية إلى بلدهما وذلك بعد منافسة قوية من قبل الرماة المشاركين لاسيما من الكويت والبحرين مشيدا بالمستوى القوي للمنافسات والتنظيم "الرائع".
شهد حفل اختتام البطولتين أمين السر العام لنادي الرماية الكويتي مدير البطولة عبيد العصيمي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة والرماة المتوجين. (النهاية) ف ش ا / م ص ع

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