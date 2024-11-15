اختتام بطولتي سمو ولي العهد السنوية للرماية و(العربية لأسلحة الخرطوش) وسط تفوق كويتي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 11 (كونا) -- اختتمت مساء اليوم الجمعة منافسات بطولة سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله السنوية للرماية والبطولة العربية لأسلحة الخرطوش التي أقيمت على هامشها بمشاركات من 15 دولة عربية على مدى 7 أيام وسط تفوق لافت لرماة وراميات الكويت وتحقيقهم مراكز متقدمة.
وشهدت بطولة سمو ولي العهد التي خصصت للرماة الكويتيين وجرت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية إقامة جميع منافسات الرماية الأولمبية للرجال والسيدات وهي أسلحة الخرطوش (سكيت وتراب) وأسلحة الرصاص (مسدس وبندقية) ورماية القوس والسهم (المركب والأولمبي) وسط تسجيل أرقام مميزة.
وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأخير من بطولة سمو ولي العهد التي خصصت لفئة الفردي عن فوز الرامي تركي الشمري بالميدالية الذهبية لمسابقة رماية (البندقية 50 مترا ثلاثة أوضاع) للرجال فيما نال الرامي عبدالله الحربي (الفضية) وجاء الرامي علي المطيري ثالثا ليحصل على (البرونزية).
وشهدت منافسات رماية القوس والسهم الأولمبي للرجال تتويج الرامي علي الزيد بالميدالية الذهبية بعد حلوله أولا تلاه الرامي هابس الشمري الذي نال الميدالية الفضية واحتل الرامي عبدالله الفودري المركز الثالث لينال (البرونزية).
وفي نفس المسابقة لفئة السيدات فازت الرامية نور الشرهان بالمركز الأول والميدالية الذهبية فيما أحرزت الرامية ريم النقيب الميدالية الفضية لتنال الرامية سعاد البحر المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وأحرز الرامي عبدالله مال الله الميدالية الذهبية لمسابقة رماية القوس والسهم (مركب) بعد فوزه بالمرتبة الأولى تلاه الرامي بدر صالح الذي نال الميدالية الفضية وحصد الرامي أحمد الشطي المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي منافسات البطولة العربية لأسلحة الخرطوش تصدر منتخب الكويت الترتيب بعد تحقيق رماته 13 ميدالية (7 ذهبيات) و(6 فضيات) فيما احتلت البحرين المركز الثاني بـ9 ميداليات (ذهبيتان) و(فضيتان) وخمس برونزيات وجاءت قطر ثالثة بـ5 ميداليات (ذهبية) و(فضية) وثلاث ميداليات برونزية.
وتمكن الراميان القطريان محمد الكواري وريم غانم من التتويج بالميدالية الذهبية لآخر مسابقات البطولة وهي رماية (سكيت) للزوجي المختلط فيما نال منتخب الكويت الذي ضم سعود الكندري وإيمان الشماع المركز الثاني والميدالية الفضية وحصل منتخب البحرين والذي مثله حسن ماجد ولطيفة الناجم على الميدالية البرونزية.
وعقب اختتام منافسات البطولتين أعرب محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح في تصريح للصحفيين عن "تشرفه وفخره" بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين في بطولة سمو ولي العهد "الغالية" والبطولة العربية التي حظيت بمشاركة واسعة من أبرز رماة العرب مهنئا أصحاب المراكز الأولى.
وأضاف محافظ الفروانية أن البطولتين شهدتا مشاركة كبيرة من الكويت والدول الخليجية والعربية مشيدا بالتنظيم المميز من قبل اللجنة المنظمة برئاسة دعيج العتيبي وبالدعم "المهم" الذي قدمه رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح.
من جانبه تقدم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية رئيس اللجنة المنظمة دعيج العتيبي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو ولي العهد حفظه الله على دعم سموه الكريم لإقامة بطولة سموه السنوية منوها في الوقت نفسه بالمستويات الفنية العالية التي شهدتها البطولتين لا سيما من أبطال وبطلات الكويت.
وأكد العتيبي أن نادي الرماية الكويتي الذي يرأسه "سيواصل عمله لاستكمال تميز الرماية الكويتية الذي تجسد في تحقيق المركز الأول بالبطولة العربية" مشيدا بجهود جميع العاملين في اللجنة المنظمة ودعم جهات الدولة ذات الصلة لهذا التجمع العربي ما أثمر نجاحا لافتا.
من جهته أعرب الرامي القطري محمد الكواري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن فخره بإهدائه وزميلته غانم (ذهبية) البطولة العربية إلى بلدهما وذلك بعد منافسة قوية من قبل الرماة المشاركين لاسيما من الكويت والبحرين مشيدا بالمستوى القوي للمنافسات والتنظيم "الرائع".
شهد حفل اختتام البطولتين أمين السر العام لنادي الرماية الكويتي مدير البطولة عبيد العصيمي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة والرماة المتوجين. (النهاية) ف ش ا / م ص ع
MENAFN15112024000071011013ID1108891267