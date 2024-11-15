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الولايات المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى تسريع إدخال المساعدات لغزة واستدامتها

11/15/2024 2:43:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 11 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ خطوات إضافية "لتسريع واستدامة" تدفق المساعدات الى قطاع غزة بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ 30 يوما التي حددتها واشنطن لتنفيذ هذا الطلب.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع نظيره من سلطات الاحتلال جدعون ساعر وفقا لما ذكرته الخارجية الأمريكية في بيان.
وأفاد البيان بأن بلينكن ناقش الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية.
وحث وزير الخارجية الأمريكي الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ خطوات إضافية لتسريع واستدامة تسليم المساعدات المنقذة للحياة.
وأكد على أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم وإرساء السلام والأمن الدائمين في المنطقة.
كما بحث بلينكن الحاجة للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بعودة المدنيين إلى أماكنهم.
كان وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين انتوني بلينكن ولويد أوستن قد بعثا رسالة في منتصف أكتوبر الماضي الى نظيريهما في حكومة الاحتلال أمهلا فيها هذا الاحتلال 30 يوما من أجل تعزيز دخول المساعدات الإنسانية للقطاع. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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