الولايات المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى تسريع إدخال المساعدات لغزة واستدامتها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 15 - 11 (كونا) -- دعا وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ خطوات إضافية "لتسريع واستدامة" تدفق المساعدات الى قطاع غزة بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ 30 يوما التي حددتها واشنطن لتنفيذ هذا الطلب.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع نظيره من سلطات الاحتلال جدعون ساعر وفقا لما ذكرته الخارجية الأمريكية في بيان.
وأفاد البيان بأن بلينكن ناقش الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية.
وحث وزير الخارجية الأمريكي الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ خطوات إضافية لتسريع واستدامة تسليم المساعدات المنقذة للحياة.
وأكد على أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم وإرساء السلام والأمن الدائمين في المنطقة.
كما بحث بلينكن الحاجة للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بعودة المدنيين إلى أماكنهم.
كان وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين انتوني بلينكن ولويد أوستن قد بعثا رسالة في منتصف أكتوبر الماضي الى نظيريهما في حكومة الاحتلال أمهلا فيها هذا الاحتلال 30 يوما من أجل تعزيز دخول المساعدات الإنسانية للقطاع. (النهاية)
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