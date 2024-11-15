وكالة الطاقة الذرية تبحث في فيينا الأسبوع المقبل البرنامج النووي الإيراني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 15 - 11 (كونا) -- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة أن مجلس محافظيها سيعقد اجتماعه العادي الأربعاء المقبل في مقرها بفيينا للنظر في عدد من الملفات النووية بينها آخر تطورات برنامج إيران النووي.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية بالغة لأنه يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران ولقائه الأول مع وزير
الخارجية الإيراني عباس عراقجي وبالتزامن مع فوز دونالد ترامب
المعروف بمواقفه المناوئة لإيران بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكان ترامب قد انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي التاريخي المبرم بين إيران والدول الخمس الكبرى إضافة إلى ألمانيا.
وذكرت الدائرة الإعلامية للوكالة في بيان أنه من المتوقع أن تشمل مناقشات المجلس مسألة التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015) واتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران والسلامة النووية.
وأضافت أن المجلس سيبحث كذلك مسألة تطبيق الضمانات في كوريا الشمالية إضافة إلى تنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا.
ووفق البيان سينظر المجلس كذلك في ملفات أخرى "من بينها الدفع النووي البحري: أستراليا والدفع النووي البحري والبرازيل والأمن والضمانات في أوكرانيا ونقل المواد النووية في إطار اتفاقية (أوكوس) وضماناتها في جميع الجوانب بموجب معاهدة منع الانتشار النووي واستعادة المساواة السيادية بين الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يفتتح المدير العام رافائيل غروسي الاجتماع ببيان تمهيدي سيتم إصداره للصحفيين بعد إلقائه ونشره على موقع الوكالة على الإنترنت. (النهاية)
ع م ق / م م ج
MENAFN15112024000071011013ID1108891265
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