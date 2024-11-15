Saturday, 16 November 2024 06:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وكالة الطاقة الذرية تبحث في فيينا الأسبوع المقبل البرنامج النووي الإيراني

11/15/2024 2:43:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 15 - 11 (كونا) -- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة أن مجلس محافظيها سيعقد اجتماعه العادي الأربعاء المقبل في مقرها بفيينا للنظر في عدد من الملفات النووية بينها آخر تطورات برنامج إيران النووي.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية بالغة لأنه يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران ولقائه الأول مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وبالتزامن مع فوز دونالد ترامب المعروف بمواقفه المناوئة لإيران بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكان ترامب قد انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي التاريخي المبرم بين إيران والدول الخمس الكبرى إضافة إلى ألمانيا.
وذكرت الدائرة الإعلامية للوكالة في بيان أنه من المتوقع أن تشمل مناقشات المجلس مسألة التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015) واتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران والسلامة النووية.
وأضافت أن المجلس سيبحث كذلك مسألة تطبيق الضمانات في كوريا الشمالية إضافة إلى تنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا.
ووفق البيان سينظر المجلس كذلك في ملفات أخرى "من بينها الدفع النووي البحري: أستراليا والدفع النووي البحري والبرازيل والأمن والضمانات في أوكرانيا ونقل المواد النووية في إطار اتفاقية (أوكوس) وضماناتها في جميع الجوانب بموجب معاهدة منع الانتشار النووي واستعادة المساواة السيادية بين الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يفتتح المدير العام رافائيل غروسي الاجتماع ببيان تمهيدي سيتم إصداره للصحفيين بعد إلقائه ونشره على موقع الوكالة على الإنترنت. (النهاية)

ع م ق / م م ج




MENAFN15112024000071011013ID1108891265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث