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لبنان: ارتفاع ضحايا الاحتلال الإسرائيلي إلى 3445 قتيلا و14599 جريحا

11/15/2024 2:43:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 15 – 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة ارتفاع ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية الى 3445 قتيلا و14599 جريحا.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في بيان إن الغارات أسفرت خلال الساعات ال24 الماضية عن مقتل 59 شخصا وإصابة 182 آخرين ما أدى الى الحصيلة الجديدة.
وعلى صعيد متصل أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان بأن فرق البحث والإنقاذ المتخصصة تمكنت من انهاء عمليات رفع الأنقاض في موقع غارة طيران الاحتلال التي استهدفت مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في بلدة (دورس) بوقت سابق اليوم وانتشلت في حصيلة نهائية جثث وأشلاء 14 شخصا اضافة الى جريح لا يزال يخضع للعناية الطبية اللازمة في مستشفى بعلبك الإقليمي.
من جانبها قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان غارة جوية شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على المساكن الشعبية في مدينة (صور) ادت الى مقتل ثلاثة أشخاص واصابة تسعة آخرين بجروح فيما تواصل عناصر الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين بمؤازرة الجيش اللبناني. (النهاية)

ف ز / ر ج



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