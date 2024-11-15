لبنان: ارتفاع ضحايا الاحتلال الإسرائيلي إلى 3445 قتيلا و14599 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 15 – 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة ارتفاع ضحايا الغارات التي يشنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية الى 3445 قتيلا و14599 جريحا.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في بيان إن الغارات أسفرت خلال الساعات ال24 الماضية عن مقتل 59 شخصا وإصابة 182 آخرين ما أدى الى الحصيلة الجديدة.
وعلى صعيد متصل أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان بأن فرق البحث والإنقاذ المتخصصة تمكنت من انهاء عمليات رفع الأنقاض في موقع غارة طيران الاحتلال التي استهدفت مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في بلدة (دورس) بوقت سابق اليوم وانتشلت في حصيلة نهائية جثث وأشلاء 14 شخصا اضافة الى جريح لا يزال يخضع للعناية الطبية اللازمة في مستشفى بعلبك الإقليمي.
من جانبها قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان غارة جوية شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على المساكن الشعبية في مدينة (صور) ادت الى مقتل ثلاثة أشخاص واصابة تسعة آخرين بجروح فيما تواصل عناصر الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين بمؤازرة الجيش اللبناني. (النهاية)
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