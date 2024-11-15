(الإطفاء) الكويتية: إغلاق إداري لـ41 محلا ومنشأة لعدم استيفائها اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 11 (كونا) -- أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الجمعة إغلاق 41 محلا ومنشأة "إداريا" لارتكابها مخالفات تتعلق بالتراخيص الخاصة بالإطفاء.
وقالت (قوة الإطفاء) في بيان صحفي إن عمليات الإغلاق التي تمت أمس الخميس جاءت لعدم التزام تلك المحال والمنشآت باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وعدم حصولها على تراخيص إطفاء وذلك بعد أن تم إنذارها مسبقا. (النهاية)
ع ج ر/ م ص ع
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