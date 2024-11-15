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(الإطفاء) الكويتية: إغلاق إداري لـ41 محلا ومنشأة لعدم استيفائها اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق

11/15/2024 2:43:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 11 (كونا) -- أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الجمعة إغلاق 41 محلا ومنشأة "إداريا" لارتكابها مخالفات تتعلق بالتراخيص الخاصة بالإطفاء.
وقالت (قوة الإطفاء) في بيان صحفي إن عمليات الإغلاق التي تمت أمس الخميس جاءت لعدم التزام تلك المحال والمنشآت باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وعدم حصولها على تراخيص إطفاء وذلك بعد أن تم إنذارها مسبقا. (النهاية)

ع ج ر/ م ص ع


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