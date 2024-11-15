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نادي الفتاة الكويتي يحقق لقب بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة بقطر

11/15/2024 2:43:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 – 11 (كونا) -– حقق نادي الفتاة الكويتي اليوم الجمعة لقب بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة للسيدات في العاصمة القطرية الدوحة عقب الفوز على قطر القطري بنتيجة (3 – 2).
وأعربت لاعبة نادي الفتاة الكويتي شيخة الحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادتها لتحقيق لقب البطولة عقب الفوز على نادي قطر القطري مشيرة إلى أن المباراة كانت قوية حيث نجح الفريق في إحراز المركز الأول بثماني نقاط والحصول على اللقب.
وأضافت الحمد أن هذا الفوز يعطي دافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم دولة الكويت عاليا في مختلف المحافل الرياضية الدولية والإقليمية معربة عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لاستضافتها البطولة.
وشارك نادي الفتاة الكويتي في البطولة حيث لعب بمجموعة تضم أندية (المرأة) القطرية ونادي (العروبة) الإماراتي ونادي (الأرثودكسي) الأردني والنادي العربي القطري.
وتقام منافسات البطولة التي انطلقت الأربعاء الماضي على 6 طاولات خلال فترتين صباحية ومسائية ويدير منافسات البطولة 14 حكما من الاتحاد القطري وتختتم منافسات السيدات اليوم الجمعة بينما منافسات الرجال غدا السبت. (النهاية)

س س س / م م ج




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