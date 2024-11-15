نادي الفتاة الكويتي يحقق لقب بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 15 – 11 (كونا) -– حقق نادي الفتاة الكويتي اليوم الجمعة لقب بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة للسيدات في العاصمة القطرية الدوحة عقب الفوز على قطر القطري بنتيجة (3 – 2).
وأعربت لاعبة نادي الفتاة الكويتي شيخة الحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادتها لتحقيق لقب البطولة عقب الفوز على نادي قطر القطري مشيرة إلى أن المباراة كانت قوية حيث نجح الفريق في إحراز المركز الأول بثماني نقاط والحصول على اللقب.
وأضافت الحمد أن هذا الفوز يعطي دافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم دولة الكويت عاليا في مختلف المحافل الرياضية الدولية والإقليمية معربة عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لاستضافتها البطولة.
وشارك نادي الفتاة الكويتي في البطولة حيث لعب بمجموعة تضم أندية (المرأة) القطرية ونادي (العروبة) الإماراتي ونادي (الأرثودكسي) الأردني والنادي العربي القطري.
وتقام منافسات البطولة التي انطلقت الأربعاء الماضي على 6 طاولات خلال فترتين صباحية ومسائية ويدير منافسات البطولة 14 حكما من الاتحاد القطري وتختتم منافسات السيدات اليوم الجمعة بينما منافسات الرجال غدا السبت. (النهاية)
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