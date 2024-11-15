مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية يدعو لتعليق الحوار مع الاحتلال وحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 15 - 11 (كونا) -- اقترح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل اليوم الجمعة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعليق الحوار مع الاحتلال الإسرائيلي وفرض حظر على استيراد المنتجات التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية التي أكد أنها "غير قانونية".
وأضاف بوريل في بيان له أنه طلب من ممثل
حقوق الانسان بالاتحاد الأوروبي تقييم امتثال حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أن يقدم هذا التقييم إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية (وزراء الخارجية الأوروبيين) الأسبوع المقبل حينما يطرح عليهم بوريل هذه المقترحات.
وتابع بوريل أنه استنادا إلى هذا التقييم "سيقترح على دول الاتحاد الأوروبي تعليق الحوار السياسي" مع الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى ان مقترحه بحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية يأتي استنادا إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية "وهو أمر مشابه للحظر الحالي على المنتجات من الأراضي الأوكرانية المحتلة..لأن العدالة هي الركيزة الأساسية لمصداقية أوروبا".
كما شدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في معالجة الأمور كالمعتاد وذلك بعد عام من المناشدات التي لم تلق استجابة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن احترام القانون الدولي في حرب غزة.
وأضاف "على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بأن النهج الذي اتبعه طوال العام" مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي "قد فشل".
وأكد بوريل أن عدم احترام الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني "يقوض الأساس الذي بني عليه الاتحاد الأوروبي وهو حكم القانون لحماية الضعفاء من الأقوياء".
وحذر مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي من تدهور الوضع في قطاع غزة الذي أخلي شماله بالكامل من سكانه البالغ تعدادهم أكثر من مليون نسمة بعد عدة أسابيع من القصف العنيف مما دمر آخر ما تبقى من مراكز صحية وملاجئ ومدارس.
وأضاف بوريل أن "الصور القليلة المتداولة من هناك تظهر أرضا قاحلة تكاد تكون مشهدا من نهاية العالم" مشيرا إلى أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يتم استخدام مصطلح "التطهير العرقي" بازدياد لوصف ما يحدث في شمال غزة.
كما انتقد بوريل عدم السماح بدخول الصحفيين أو المراقبين الدوليين إلى غزة منذ أكثر من عام لافتا إلى "أنها أطول فترة حظر إعلامي تفرض".
كما أدان بوريل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان والاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية وحديث مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن "نكبة جديدة" مؤكدا أن أفكارهم "غير القانونية وغير الأخلاقية بدأت تصبح واقعا". (النهاية)
ا ر ن / ه س ص
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