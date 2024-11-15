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مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية يدعو لتعليق الحوار مع الاحتلال وحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية

11/15/2024 2:43:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 15 - 11 (كونا) -- اقترح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل اليوم الجمعة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعليق الحوار مع الاحتلال الإسرائيلي وفرض حظر على استيراد المنتجات التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية التي أكد أنها "غير قانونية".
وأضاف بوريل في بيان له أنه طلب من ممثل حقوق الانسان بالاتحاد الأوروبي تقييم امتثال حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أن يقدم هذا التقييم إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية (وزراء الخارجية الأوروبيين) الأسبوع المقبل حينما يطرح عليهم بوريل هذه المقترحات.
وتابع بوريل أنه استنادا إلى هذا التقييم "سيقترح على دول الاتحاد الأوروبي تعليق الحوار السياسي" مع الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى ان مقترحه بحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية يأتي استنادا إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية "وهو أمر مشابه للحظر الحالي على المنتجات من الأراضي الأوكرانية المحتلة..لأن العدالة هي الركيزة الأساسية لمصداقية أوروبا".
كما شدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في معالجة الأمور كالمعتاد وذلك بعد عام من المناشدات التي لم تلق استجابة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن احترام القانون الدولي في حرب غزة.
وأضاف "على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بأن النهج الذي اتبعه طوال العام" مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي "قد فشل".
وأكد بوريل أن عدم احترام الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني "يقوض الأساس الذي بني عليه الاتحاد الأوروبي وهو حكم القانون لحماية الضعفاء من الأقوياء".
وحذر مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي من تدهور الوضع في قطاع غزة الذي أخلي شماله بالكامل من سكانه البالغ تعدادهم أكثر من مليون نسمة بعد عدة أسابيع من القصف العنيف مما دمر آخر ما تبقى من مراكز صحية وملاجئ ومدارس.
وأضاف بوريل أن "الصور القليلة المتداولة من هناك تظهر أرضا قاحلة تكاد تكون مشهدا من نهاية العالم" مشيرا إلى أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يتم استخدام مصطلح "التطهير العرقي" بازدياد لوصف ما يحدث في شمال غزة.
كما انتقد بوريل عدم السماح بدخول الصحفيين أو المراقبين الدوليين إلى غزة منذ أكثر من عام لافتا إلى "أنها أطول فترة حظر إعلامي تفرض".
كما أدان بوريل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان والاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية وحديث مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن "نكبة جديدة" مؤكدا أن أفكارهم "غير القانونية وغير الأخلاقية بدأت تصبح واقعا". (النهاية)

ا ر ن / ه س ص



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