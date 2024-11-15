مع النشامى في البصرة: أورنج الأردن تتيح للمشجعين متابعة مباراة المنتخب مع العراق مجاناً في البوليفارد

يحبس مشجعو النشامى أنفاسهم مع اقتراب المباراة الحاسمة ضمن المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026 مع أسود الرافدين والتي ستنطلق في البصرة اليوم. وفي الوقت الذي تزدهي فيه المملكة بالأعلام الأردنية في ظل مناخ حماسي تشجيعي تتيح أورنج الأردن للمشجعين متابعة المباراة مجاناً عبر شاشة عملاقة في منطقة البوليفارد في العبدلي.

ولأن أورنج دايماً مع النشامى، قدمت الشركة دعمها لإنشاء منطقة تشجيعية لمؤازرة المنتخب الوطني في لقائه الحاسم مع نظيره العراقي، خصوصاً مع الحماس لتكرار الفوز وحسم التأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم التي ستنطلق بتنظيم مشترك من كندا والمكسيك والولايات المتحدة في 2026، حيث يتقاسم الفريقان المركز الثاني فيما يتفوق المنتخب الوطني بفارق الأهداف.

وستكون أورنج مع المشجعين كذلك عبر خلق أجواء حماسية من خلال توزيع الأعلام الأردنية وقمصان المنتخب الوطني الذي سيعزز الفوز من حظوظه في ضمان التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه.

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نبذة عن Orange الأردن

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة " قيادة المستقبل"، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

يضم فريق أورنج الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرضاً وموقعاً في جميع أنحاء المملكة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

توظف أورنج الأردن قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز على الزبائن، والمرونة، والتعاون، والشفافية، والتميز والتركيز على النتائج، لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.

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