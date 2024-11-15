مع النشامى في البصرة: أورنج الأردن تتيح للمشجعين متابعة مباراة المنتخب مع العراق مجاناً في البوليفارد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحبس مشجعو النشامى أنفاسهم مع
اقتراب المباراة الحاسمة ضمن المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026 مع أسود
الرافدين والتي ستنطلق في البصرة اليوم. وفي الوقت الذي تزدهي فيه المملكة
بالأعلام الأردنية في ظل مناخ حماسي تشجيعي تتيح أورنج الأردن للمشجعين متابعة
المباراة مجاناً عبر شاشة عملاقة في منطقة البوليفارد في العبدلي.
ولأن أورنج دايماً مع النشامى، قدمت الشركة دعمها
لإنشاء منطقة تشجيعية لمؤازرة المنتخب الوطني في لقائه الحاسم مع نظيره العراقي،
خصوصاً مع الحماس لتكرار الفوز وحسم التأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم التي
ستنطلق بتنظيم مشترك من كندا والمكسيك والولايات المتحدة في 2026، حيث يتقاسم
الفريقان المركز الثاني فيما يتفوق المنتخب الوطني بفارق الأهداف.
وستكون أورنج مع المشجعين كذلك عبر خلق أجواء
حماسية من خلال توزيع الأعلام الأردنية وقمصان المنتخب الوطني الذي سيعزز الفوز من
حظوظه في ضمان التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه.
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نبذة
عن Orange الأردن
أورنج الأردن هي
إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول
العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة " قيادة
المستقبل"، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية
التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ
استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم
الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.
يضم فريق أورنج
الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال
حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول
الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرضاً وموقعاً في
جميع أنحاء المملكة.
تتسم الحلول
الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد،
الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها
التجارية (Orange
Business).
توظف أورنج الأردن
قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز على الزبائن، والمرونة، والتعاون،
والشفافية، والتميز والتركيز على النتائج،
لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.
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