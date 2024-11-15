النفط يتراجع ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة المبكرة، وتلاشت المخاوف من وجود فائض في المعروض أثر انخفاض حاد في مخزونات الوقود الأميركية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.41 بالمئة إلى 72.26 دولار للبرميل.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 68.45 دولار.
ويتجه خام برنت للتراجع بواقع 2.2 بالمئة خلال الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لهبوط بنسبة 2.7 بالمئة، وفق بيانات وكالة (بلومبيرغ).
وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس، إنها تتوقع فائضاً العام المقبل مع تباطؤ نمو الطلب في الصين، بينما يزيد الإنتاج.
وأضافت، أن الفائض المتوقع سيكون أكبر إذا قرر تحالف "أوبك+" المضي قدماً في خطط إعادة بعض الإنتاج إلى السوق.
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