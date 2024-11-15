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النفط يتراجع ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

11/15/2024 2:40:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة المبكرة، وتلاشت المخاوف من وجود فائض في المعروض أثر انخفاض حاد في مخزونات الوقود الأميركية.


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.41 بالمئة إلى 72.26 دولار للبرميل.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 68.45 دولار.


ويتجه خام برنت للتراجع بواقع 2.2 بالمئة خلال الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لهبوط بنسبة 2.7 بالمئة، وفق بيانات وكالة (بلومبيرغ).


وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس، إنها تتوقع فائضاً العام المقبل مع تباطؤ نمو الطلب في الصين، بينما يزيد الإنتاج.


وأضافت، أن الفائض المتوقع سيكون أكبر إذا قرر تحالف "أوبك+" المضي قدماً في خطط إعادة بعض الإنتاج إلى السوق.

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