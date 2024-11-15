الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية

يتجه الدولار الجمعة، لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر بدعم من توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشكل أقل وتقديرات بأن سياسات دونالد قد تزيد من التضخم عندما يتولى منصبه في كانون الثاني.



ويحوم الدولار قرب أعلى مستوى في عام مقابل سلة من العملات عند 106.88 ويمضي لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8% في ما سيكون أفضل أداء له منذ أيلول.



ويتجه اليورو من جانبه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 7 شهور بهبوط بواقع 1.75%. ووصلت العملة الأوروبية الموحدة في أحدث التداولات إلى 1.0530 دولارا لتظل قرب أدنى مستوى لها في عام والذي سجلته في الجلسة السابقة.



وانخفض الجنيه الإسترليني 0.02% إلى 1.2666 دولارا ويتجه لخسارة أسبوعية بـ 2% بما يمثل أكبر تراجع أسبوعي له منذ كانون الثاني 2023.



وقال رئيس المركزي الأميركي جيروم باول الخميس، إن البنك ليس بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، وأرجع هذا لاستمرار النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل.



وتفاعل متعاملون مع تصريحاته بتقليص رهاناتهم على وتيرة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فقد انخفضت الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل إلى 48.3% فقط من 82.5% قبل يوم.



ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد قوانين الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي في الأجل الأبعد.



وفي مقابل الدولار القوي، عاد الين إلى دائرة الضوء مرة أخرى وواصل تراجعه لمستوى سبق أن تطلب تدخل السلطات اليابانية.



وانخفض الين 0.2% أمام الدولار إلى 156.57 ين، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 2.5%.



كما هبط الدولار الأسترالي 0.06% إلى 0.6450 دولارا ويتجه لتراجع بأكثر من 2% خلال الأسبوع في أسوأ أداء أسبوعي له في أربعة أشهر.



ويمضي كذلك الدولار النيوزيلندي لتسجيل تراجع أسبوعي بـ2%. وانخفض في أحدث التداولات 0.05% إلى 0.5846 دولارا ليظل قريبا من أدنى مستوى له في عام.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تراجعت بتكوين لما دون 90 ألف دولار وسط إقبال بعض المستثمرين على جني الأرباح بعد أداء مميز.



رويترز