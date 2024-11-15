القيمة السوقية للعملات المشفرة تكسر مستوى 3.1 تريليونات دولار

كسرت القيمة السوقية للعملات المشفرة عالميا، حاجز 3.1 تريليونات دولار أمريكي، في ختام جلسة الأربعاء، والتعاملات المبكرة الخميس، مع استمرار تسجيل بيتكوين مستويات فوق 90 ألف دولار للوحدة.



وبحسب بيانات منصة العملات المشفرة العالمية coin cap الخميس، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة في التعاملات المبكرة اليوم 3.102 تريليونات دولار، صعودا من 2.19 تريليون دولار عشية الانتخابات الأمريكية.



وتلقت سوق العملات المشفرة، دفعة قوية من فوز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، بسبب مواقفه الداعمة لسوق الكريبتو وتعهداته بتنظيمها في الولايات المتحدة.



وتستحوذ بيتكوين على أكثر من نصف القيمة السوقية للعملات المشفرة، إذ تبلغ قيمتها 1.79 تريليون دولار بحسب بيانات المنصة.



والإثنين، توقع بنك ستاندرد تشارترد ارتفاعا قويا لسعر البيتكوين والإيثريوم خلال السنوات القادمة، وزيادة القيمة السوقية للأصول المشفرة ككل بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى تصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أواخر عام 2026.



واستحوذت العملات المشفرة على مكانة بارزة في السياسة، في وقت ينظر إلى بيتكوين على أنها تجارة ترامب، لأن الرئيس الجمهوري تبنى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية.



ورسّخ ترامب مكانته باعتباره الرئيس الأكثر ودية لصناعة العملات المشفرة، من خلال التعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.



وتعهد ترامب بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يحكم حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، مما يعزز فرصه في تنفيذ أجندته. (الأناضول)