القيمة السوقية للعملات المشفرة تكسر مستوى 3.1 تريليونات دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كسرت القيمة السوقية للعملات المشفرة عالميا، حاجز 3.1 تريليونات دولار أمريكي، في ختام جلسة الأربعاء، والتعاملات المبكرة الخميس، مع استمرار تسجيل بيتكوين مستويات فوق 90 ألف دولار للوحدة.
وبحسب بيانات منصة العملات المشفرة العالمية coin market cap الخميس، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة في التعاملات المبكرة اليوم 3.102 تريليونات دولار، صعودا من 2.19 تريليون دولار عشية الانتخابات الأمريكية.
وتلقت سوق العملات المشفرة، دفعة قوية من فوز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، بسبب مواقفه الداعمة لسوق الكريبتو وتعهداته بتنظيمها في الولايات المتحدة.
وتستحوذ بيتكوين على أكثر من نصف القيمة السوقية للعملات المشفرة، إذ تبلغ قيمتها 1.79 تريليون دولار بحسب بيانات المنصة.
والإثنين، توقع بنك ستاندرد تشارترد ارتفاعا قويا لسعر البيتكوين والإيثريوم خلال السنوات القادمة، وزيادة القيمة السوقية للأصول المشفرة ككل بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى تصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أواخر عام 2026.
واستحوذت العملات المشفرة على مكانة بارزة في السياسة، في وقت ينظر إلى بيتكوين على أنها تجارة ترامب، لأن الرئيس الجمهوري تبنى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية.
ورسّخ ترامب مكانته باعتباره الرئيس الأكثر ودية لصناعة العملات المشفرة، من خلال التعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.
وتعهد ترامب بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يحكم حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، مما يعزز فرصه في تنفيذ أجندته. (الأناضول)
MENAFN15112024000072011014ID1108891200
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.