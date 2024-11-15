الأسواق الأوروبية تسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجعت الأسواق الأوروبية بعد جلسة متقلبة اليوم الجمعة، مسجلةً خسائر للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن قام المستثمرون بتقييم البيانات الاقتصادية الجديدة والمسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة بعد التعليقات المتشددة من رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.76 بالمئة، مع تراجع البورصات الكبرى وتباعد القطاعات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
بالنسبة للمؤشرات الأخرى في أوروبا، أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض بنسبة 0.23 بالمئة إلى مستوى 19.220.03 نقطة.
وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.09 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8.063.61 نقطة.
وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.58 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.269.63 نقطة.
--(بترا)
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