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الأسواق الأوروبية تسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي

11/15/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تراجعت الأسواق الأوروبية بعد جلسة متقلبة اليوم الجمعة، مسجلةً خسائر للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن قام المستثمرون بتقييم البيانات الاقتصادية الجديدة والمسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة بعد التعليقات المتشددة من رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.76 بالمئة، مع تراجع البورصات الكبرى وتباعد القطاعات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
بالنسبة للمؤشرات الأخرى في أوروبا، أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض بنسبة 0.23 بالمئة إلى مستوى 19.220.03 نقطة.
وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.09 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8.063.61 نقطة.
وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.58 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.269.63 نقطة.
--(بترا)

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