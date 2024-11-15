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البنك الدولي يتوقع استمرار انخفاض أسعار السلع عالميا حتى 2026

11/15/2024 2:40:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واشنطن - قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية على المستوى العالمي إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات في عام 2025 وسط وفرة غير مسبوقة في إمدادات النفط من المرجح أن تحد من آثار تمدد رقعة الصراع في الشرق الأوسط على الأسعار.
جاء ذلك في أحدث إصدار من "نشرة آفاق السلع الأولية" التي يصدرها البنك. ومع ذلك، سوف تظل أسعار السلع الأولية أعلى بواقع 30 % تقريبا مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
وفي العام المقبل، من المتوقع أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلبَ بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، وهي وفرة لم يتم تجاوزها سوى مرتين فقط من قبل؛ كانت إحداهما إبّان عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا عام 2020، والأخرى عندما انهارت أسعار النفط عام 1998. وتعكس الوفرة الجديدة في إمدادات النفط جزئيا ما تشهده الصين من تحولات كبيرة، حيث استقر الطلب على النفط بشكل أساسي منذ عام 2023 وسط تباطؤ إنتاجها الصناعي وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك+) بزيادة إنتاجها من النفط. وتمتلك (أوبك+) نفسها فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، أي ما يقرب من ضعف الكمية قبيل تفشي الجائحة في عام 2019.
وتوقع التقرير أن تشهد أسعار السلع العالمية انخفاضا بواقع 10 % تقريبا بين عامي 2024 و2026. كما توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 % هذا العام و4 % إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر. وهذا من شأنه أن يترك أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 25 % تقريبا من متوسط مستوياتها من عام 2015 حتى عام 2019. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 6 % في عام 2025 و2 % إضافية في عام 2026. ومن شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم. غير أن تصاعد الصراعات المسلحة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود من خلال تعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الغذاء والطاقة.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال إندرميت غيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: "يمكن أن يخلق هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض مانعا مهما ضد الصدمات الجيوسياسية... ولكنها لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة على ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية، حيث يبلغ معدل تضخمها في هذه البلدان ضعف معدله الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة. وأدى ارتفاع الأسعار والصراع والظواهر الجوية الحادة وغيرها من الصدمات إلى معاناة نحو 725 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2024."
وأكد التقرير أن العام الماضي شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط – لا سيما بسبب المخاوف من احتمال تعرض البنية التحتية للنفط والغاز لكبار منتجي السلع الأولية للضرر إذا اشتدت حدة الصراع. وبافتراض عدم اشتداد الصراع، من المتوقع أن ينخفض متوسط السعر السنوي لخام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 73 دولارا في عام 2025، منخفضا من 80 دولارا للبرميل هذا العام.
لكن التقرير يحتوي أيضا على تقييم لما قد يحدث إذا تصاعد الصراع، وتحديدا إذا أدى إلى خفض إمدادات النفط العالمية بنسبة 2 %، أو مليوني برميل يوميا، بحلول نهاية هذا العام - وهو حجم الاضطراب الذي حدث مع الحرب الأهلية الليبية في عام 2011 وحرب العراق في عام 2003. وإذا حدث اضطراب مماثل، فإن أسعار خام برنت سترتفع في البداية بشكل حاد إلى ذروة تبلغ 92 دولارا للبرميل. ومع ذلك، يمكن لمنتجي النفط غير المتأثرين بالصراع الاستجابة بسرعة لارتفاع الأسعار من خلال زيادة الإنتاج. وعلى إثر ذلك، قد يكون ارتفاع الأسعار قصير الأجل نسبيا، حيث سيبلغ متوسط سعر النفط 84 دولارا للبرميل في عام 2025. وسيبقى هذا السعر أعلى بنسبة 15 % من توقعات خط الأساس لعام 2025، لكنه سيكون أعلى بنسبة 5 % فقط من متوسط أسعار عام 2024.
وتعقيبا على التقرير، قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية: "ما يبعث على التفاؤل هو أن الاقتصاد العالمي يبدو في وضعٍ أفضل بكثير من ذي قبل لامتصاص الصدمات النفطية الكبيرة...وهذا يوفر بعض الفرص النادرة لواضعي السياسات في الاقتصادات النامية: أولا، يمكن أن يكون تراجع أسعار السلع الأولية عاملا مكملا ومفيدا للسياسة النقدية لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة؛ وثانيا، يمكن أن يوفر تراجعها فرصة لواضعي السياسات لتقليص الدعم المكلف للوقود الأحفوري."
ومن المتوقع أن يسجل متوسط سعر الذهب - وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن "ملاذ آمن" - مستوى قياسيا هذا العام، محققا ارتفاعا بواقع 21 % عن متوسطه في عام 2023. ويتمتع الذهب بوضع خاص بين الأصول، وغالبا ما يرتفع سعره خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم اليقين في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات العامة، ومنها الصراعات. وعلى مدى العامين المقبلين، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب أعلى بنسبة 80 % من متوسطها المسجل في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا، وأن تشهد انخفاضا طفيفا فقط. ومن المتوقع أن تظل أسعار المعادن الصناعية ثابتة في الفترة 2025-2026، حيث يتم تعويض الضعف الذي يشهده قطاع العقارات في الصين بتشديد الشروط على جانب العرض وارتفاع جانب الطلب على بعض المعادن نتيجة لعمليات التحول في استخدام الطاقة. غير أن نواتج النمو غير المتوقعة في الصين يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في أسواق المعادن.
ويُفرد التقرير أيضاَ قسما خاصا للبحث في أسباب تزامن تحركات أسعار السلع العالمية في أثناء الجائحة وبعدها. ويخلص إلى أن أسعار السلع الأولية تحركت بالتوازي خلال الفترة 2020-2023 بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية للجائحة بالإضافة إلى الصدمات واسعة النطاق التي لها تأثير مباشر على السلع الأولية مثل غزو روسيا لأوكرانيا. وتؤدي الزيادات المتزامنة في الأسعار إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي. وعلى مدار العام الماضي أو نحو ذلك، أصبحت تحركات الأسعار أقل تزامنا. - (البنك الدولي)

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