البورصة ترتفع %0.62 في أسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2427.8 نقطة مقارنة مع 2412.8 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 0.62 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول
في بورصة عمان حوالي 5.6 مليون دينار مقارنة مع 4.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 30.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 28.1 مليون دينار مقارنة مع 21.6مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة
خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 22.5 مليون سهم، نفذت من خلال 11517 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 15.55 مليون دينار وبنسبة 55.31 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.32 مليون دينـار وبنسبـة 22.47 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.25 مليون دينار وبنسبة 22.22 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.28 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.44 %، و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.63 %.
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