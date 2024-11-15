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البورصة ترتفع %0.62 في أسبوع

11/15/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2427.8 نقطة مقارنة مع 2412.8 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 0.62 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان حوالي 5.6 مليون دينار مقارنة مع 4.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 30.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 28.1 مليون دينار مقارنة مع 21.6مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 22.5 مليون سهم، نفذت من خلال 11517 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 15.55 مليون دينار وبنسبة 55.31 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.32 مليون دينـار وبنسبـة 22.47 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.25 مليون دينار وبنسبة 22.22 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.28 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.44 %، و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.63 %.

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