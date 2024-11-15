Saturday, 16 November 2024 06:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العملات المشفرة تحقق مكاسب قياسية

11/15/2024 2:40:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القاهرة - بقيادة "بيتكوين"، وخلال الأسبوع الأخير من التعاملات، تمكنت العملات المشفرة من تحقيق مكاسب إجمالية مجمعة بقيمة 446 مليار دولار، وذلك على خلفية الدعم المرتقب من "دونالد ترامب" خلال ولايته الرئاسية المقبلة.
في الوقت الحالي، ينصب تركيز السوق حول توقع ما إذا كان الدعم الذي قدمه فوز "ترامب" للعملات المشفرة سيستمر في دفع "بيتكوين" إلى مستوى 100 ألف دولار، أم ستشهد موجة من جني الأرباح بعد ارتفاعها إلى مستوى 93 ألف دولار في تعاملات الأربعاء الماضي.
وعلى خلفية المكاسب القياسية التي حققتها السوق خلال الأيام الماضية، تفاخر رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، برهانه على مستقبل سعر "بيتكوين"، بعدما حققت بلاده أرباحًا بقيمة 100 مليون دولار لحيازتها العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية.
وفي تصريحات حديثة، قال مؤسس "غلاكسي ديجيتال" المتخصصة في العملات المشفرة، مايكل نوفوجراتز، إن احتمالات تكوين احتياطي استراتيجي من الـ"بيتكوين" في أميركا منخفضة، لكن إذا تحقق ذلك فقط ترتفع العملة المشفرة إلى مستوى 500 ألف دولار.
على صعيد التداولات، وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة بنسبة 17.7% بمكاسب بلغت نحو 446 مليار دولار، بعد أن زادت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2521 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 2967 مليار دولار في نهاية تعاملات جلسة أول من أمس.
وحلت "بيتكوين" في صدارة العملات المشفرة من إعلان فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسجلت ارتفاعًا خلال الأسبوع بنسبة 16.4% رابحة نحو 12555 دولار، بعدما زاد سعرها من مستوى 76584 دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 89139 دولار في إغلاق التعاملات.
كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 16.8 % بمكاسب بلغت نحو 254.1 مليار دولار بعدما صعدت قيمتها المجمعة من مستوى 1509.2 مليار دولار إلى مستوى 1763.3 مليار دولار، مستحوذة على 57 % من إجمالي مكاسب سوق الـ"كريبتو" خلال تعاملات الأسبوع.
وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، مكاسب خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 9.3 % رابحة نحو 276 دولارا بعدما ارتفع سعرها من مستوى 2859 دولارا إلى نحو 3126 دولارا.
وصعدت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 9.3 % بمكاسب إجمالية بلغت 32.2 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 344.2 مليار دولار إلى نحو 376.4 مليار دولار.
وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 126.66 مليار دولار. - (وكالات)

MENAFN15112024000072011014ID1108891196

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث