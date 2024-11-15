العملات المشفرة تحقق مكاسب قياسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القاهرة - بقيادة "بيتكوين"، وخلال الأسبوع الأخير من التعاملات، تمكنت العملات المشفرة من تحقيق مكاسب إجمالية مجمعة بقيمة 446 مليار دولار، وذلك على خلفية الدعم المرتقب من "دونالد ترامب" خلال ولايته الرئاسية المقبلة.
في الوقت الحالي، ينصب تركيز السوق حول توقع ما إذا كان الدعم الذي قدمه فوز "ترامب" للعملات المشفرة سيستمر في دفع "بيتكوين" إلى مستوى 100 ألف دولار، أم ستشهد موجة من جني الأرباح بعد ارتفاعها إلى مستوى 93 ألف دولار في تعاملات الأربعاء الماضي.
وعلى خلفية المكاسب القياسية التي حققتها السوق خلال الأيام الماضية، تفاخر رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، برهانه على مستقبل سعر "بيتكوين"، بعدما حققت بلاده أرباحًا بقيمة 100 مليون دولار لحيازتها العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية.
وفي تصريحات حديثة، قال مؤسس "غلاكسي ديجيتال" المتخصصة في العملات المشفرة، مايكل نوفوجراتز، إن احتمالات تكوين احتياطي استراتيجي من الـ"بيتكوين" في أميركا منخفضة، لكن إذا تحقق ذلك فقط ترتفع العملة المشفرة إلى مستوى 500 ألف دولار.
على صعيد التداولات، وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة بنسبة 17.7% بمكاسب بلغت نحو 446 مليار دولار، بعد أن زادت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2521 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 2967 مليار دولار في نهاية تعاملات جلسة أول من أمس.
وحلت "بيتكوين" في صدارة العملات المشفرة من إعلان فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسجلت ارتفاعًا خلال الأسبوع بنسبة 16.4% رابحة نحو 12555 دولار، بعدما زاد سعرها من مستوى 76584 دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 89139 دولار في إغلاق التعاملات.
كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 16.8 % بمكاسب بلغت نحو 254.1 مليار دولار بعدما صعدت قيمتها المجمعة من مستوى 1509.2 مليار دولار إلى مستوى 1763.3 مليار دولار، مستحوذة على 57 % من إجمالي مكاسب سوق الـ"كريبتو" خلال تعاملات الأسبوع.
وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، مكاسب خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 9.3 % رابحة نحو 276 دولارا بعدما ارتفع سعرها من مستوى 2859 دولارا إلى نحو 3126 دولارا.
وصعدت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 9.3 % بمكاسب إجمالية بلغت 32.2 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 344.2 مليار دولار إلى نحو 376.4 مليار دولار.
وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 126.66 مليار دولار. - (وكالات)
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