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ريادة الأعمال.. ضعف الاهتمام الحكومي يفاقم التحديات في المحافظات

11/15/2024 2:40:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان– رغم ما يواجهه شباب أردنيون من تحديات تعيق تطور مشاريعهم ضمن منظومة ريادة الأعمال المحلية، إلا أن الأمر يزداد تعقيدا كلما تعلق الأمر بالمحافظات البعيدة عن مركز العاصمة، بحسب خبراء.
وفي ظل تركز الاهتمام بمنظومة الريادة في العاصمة عمان على حساب المحافظات، يؤكد خبراء أن الأمر يتطلب نهجا إستراتيجيا شاملا يسهل الطريق أمام الجميع بعيدا عن الفروقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.
ولخص خبراء ورياديون يعملون في المحافظات مجموعة من التحديات التي تعيق الريادة بشكل حقيقي في مناطق الأطراف، من بينها التركيز على التدريب دون تقديم دعم حقيقي مالي أو تهيئة البنية التحتية، فيما يلفتون إلى أنه في حال التوجه للمحافظات لدعم الريادة في المحافظات يكون الأمر "مؤقتا" ويخضع لمبدأ "الفزعة".
وطالب الرياديون الحكومة بمعالجة تحديات الريادة في المحافظات وتبني برامج ومشاريع متواصلة مستدامة مخصصة لدعم المحافظات بعيدا عن نظام " الفزعة" وبشكل يتماشى مع احتياجاتها المختلفة عن عمان، وتوفير برامج تمويل وتدريب تتناسب مع ظروف كل محافظة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم رواد الأعمال في المحافظات، مشيرين إلى أهمية ودور يمكن أن تلعبه الجامعات جميعها في توفير مراكز لدعم الريادة وتوعية المجتمعات المحلية والشباب بأهمية ريادة الأعمال.
وكشف تقرير وطني حول حالة ريادة الأعمال في الأردن أن نسبة تصل إلى 27 % من السكان البالغين في الأردن يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال وأن 16 % منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس).
وقال الريادي عبد الرحمن الزغول من محافظة الزرقاء: "الشباب والرياديون في المحافظات والمناطق النائية قادرون على الإبداع والابتكار والخروج بأفكار ريادية مثل رياديي العاصمة عمان، وفي بعض الأحيان هم أكثر ابتكارا وحافزا على الريادة لأن أصل الريادة هو حل المشاكل، والمحافظات والمناطق النائية مليئة بالمشاكل والتحديات الاقتصادية والمجتمعية وفي البنى التحتية".
ويؤكد الزغول الذي يقود مؤسسة " التدوير من أجل التعليم" أن التحديات التي تواجه رياديي المحافظات ترتبط بمحدودية أو قلة الموارد اللازمة لبناء المشروع وتطويره: والموارد هنا تشمل كل ما يرتبط ببناء المشروع مثل البنى التحتية والمعرفة والخبرات والموظفين أصحاب الخبرات والتويل المادي وغيرها من الموارد التي أكثرها يتركز في العاصمة عمان أو المحافظات الكبيرة.
وأشار إلى أن هناك تحديا آخر يتمثل في قلة ثقة أو قلة اهتمام شركات القطاع الخاص الداعمة أو الجهات التمويلية بالشركات التي تتواجد وتخرج من المحافظات، رغم أن هذه المشاريع تساعد في دعم المجتمعات المحلية وتنشيط اقتصاديات المحافظات أو تساعد في حل المشاكل هناك.
ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، ومع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
وتظهر الأرقام أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.
إلى ذلك، أكد الخبير في مجال ريادة الأعمال بلال أرسلان أن ريادة الأعمال في المحافظات " ليست مخدومة ومدعومة كما يجب" وبالشكل الذي يمكن أن تخرج أكبر عدد من الرياديين والشركات الناشئة الناجحة والمؤثرة اقتصاديا، والأسباب كثيرة لعل أهمها الفروقات في توافر الموارد والبنى التحتيتة والنشاط التجاري والاقتصادي والتمويلي الذي يتركز غالبا في العاصمة أو المحافظات الرئيسة.
وقال أرسلان"هناك الكثير من البرامج والمشاريع الداعمة لريادة الأعمال التي بدأت تكثر في السنوات الأخيرة في المحافظات ولكنها تركز على التدريب أكثر من توفير الأدوات والدعم الحقيق اللازم، وقال "التدريب لا يؤدي إلى شركة ريادية ناجحة".
واقترح أرسلان أن يكون هناك نهج واضح ومأسسة لدعم الريادة في المملكة في كل المحافظات واستدامة وليس دعما يقوم على فزعة لفترة مؤقتة، كما أن هناك حاجة إلى تعميم الوعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال ونستفيد من مراكز الريادة في الجامعات، فضلا عن أهمية زيادة الاستثمارات في المحافظات وخلق حراك تجاري واقتصادي أكبر وهو الأمر الذي يعزز ويدعم إنشاء المشاريع الريادية في المحافظات.
وفي السياق ذاته أكد الريادي الأردني فايز العوران أن ريادة الأعمال هي عملية تحويل الأفكار إلى واقع ملموس، لافتا إلى أن هذا المفهوم يتطلب من الرياديين شغفا بالابتكار، وجرأة في تحمل المخاطر، وقدرة على التكيف مع التحديات المتغيرة.
وقال العوران الذي أسس قبل نحو عامين ( شركة ومضة للابتكار) المتخصصة في مجال الابتكار الأخضر وتطوير حلول مستدامة لقطاع الطاقة الشمسية "التحديات التي تواجه ريادة الأعمال في الأردن بشكل عام تشمل عدة جوانب، منها التمويل، الدعم الحكومي، والتشريعات، لافتا إلى أن هذه التحديات تظهر بوضوح في المحافظات خارج العاصمة عمان.
وبين العوران الذي أسس مشروعه في محافظة الطفيلة أن الرياديين في المحافظات يواجهون تحديا في صعوبة الحصول على الدعم المالي والتقني الذي يتناسب مع احتياجاتهم المحلية والتي تختلف عن تلك الموجودة في عمان.
ويرى العوران أن التسهيلات الحكومية غالبًا ما تتركز في العاصمة، وأن المحافظات تبقى بحاجة إلى دعم مُصمم خصيصًا لها.
وقال "رياديو المحافظات يطالبون الحكومة بتبني نهج مخصص لدعم المحافظات، يتماشى مع احتياجاتها المختلفة عن عمان، وحاجتنا إلى برامج تمويل وتدريب تتناسب مع ظروف كل محافظة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم رواد الأعمال في المحافظات".
وأضاف بأن الشباب الريادي في المحافظات يأمل في تعديلات تشريعية تراعي الاختلافات بين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الريادية ظلال الشمايلة صاحبة مشروع " ايزي كيت" في محافظة الكرك "الرياديين في المحافظات بالتأكيد يواجهون تحديات أكبر مقارنة بالرياديين في العاصمة عمان، وقلة الدعم والفرص التي تساعد المشاريع الريادية على التطور والنمو".
وترى الشمايلة التي تقود مشروعا متخصصا في تعليم الصغار والشباب على علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، ومن واقع تجربتها أن أغلب المشاريع والبرامج وحاضنات الأعمال التي تتواجد في المحافظات تركز دعمها وتدريباتها على المشاريع المنزلية أو مشاريع القطاع الزراعي والحرف اليدوية، والقليل منها يركز على المشاريع المبتكرة القائمة على التقنيات الحديثة.
وأكدت أن الشركات الناشئة في المحافظات تحتاج إلى عدد أكبر من مسرعات الأعمال التي تدعم المشاريع التقنية على وجه الخصوص كما أنها بحاجة إلى دعم التشبيك مع الاستشاريين والخبراء المتخصصين في مجال الريادة.
وأشارت إلى العديد من الجهات التمويلية أو مسرعات الأعمال تطلب تواجد الرياديين وحضور برامجها وتدريباتها في العاصمة عمان وهذا قد يشكل تحديا وخصوصا أمام الرياديات الإناث.
وقالت "رياديو المحافظات يشعرون بعدم ثقة من بعض الجهات التمويلية بالمشاريع التي تنطلق من المحافظات والتي تحاول أن تحل مشاكل في المناطق النائية على اعتبار أنها قد لا تنمو مستقبلا وتتوسع في أعمالها بالشكل الذي يستحق الدعم والاستثمار".
وطالبت الشمايلة الحكومة والجهات المعنية بريادة الأعمال في المملكة بتبني نهج واضح شامل لدعم الريادة لا يفرق بين العاصمة او المحافظات الرئيسة والمحافظات الأخرى، في محاور: الدعم المادي والتمويل، أو تقديم الاستشارات والتشبيك، أو التشريعات الداعمة، أو المساعدة في التسويق والنمو والوصول إلى الأسواق.
وأشارت الشمايلة إلى أهمية دعم البنية التحتية للاتصالات وتعزيزها في المحافظات والمناطق النائية ونشر الوعي بأهمية التقنية والمهارات الرقمية ما يشجع ويدعم بشكل أساسي المشاريع الريادية القائمة على التقنية.
ومن جانبه قال الريادي غيث المومني من محافظة العقبة "رواد الأعمال في المحافظات يواجهون تحديات أكبر مقارنة بالرياديين في العاصمة، أبرزها نقص الدعم والتمويل، حيث تتجه معظم الاستثمارات والفرص التمويلية نحو العاصمة، ما يحد من قدرة رواد الأعمال في المحافظات على توسيع أعمالهم وتطويرها بشكل مستدام".
وأشار المومني إلى تحدي البنية التحتية الضعيفة إجمالا في المحافظات والتي قد لا تكون متطورة كما في العاصمة، سواء في مجال التكنولوجيا أو الخدمات اللوجستية، ما يؤثر على سير العمل وفعاليته، وتحدي نقص البرامج التدريبية والإرشادية كون غالبية برامج التدريب والتوجيه التي تقدم لرواد الأعمال متمركزة في العاصمة، مما يعني أن هناك فرصاً أقل للتعلم والتطور المهني في المحافظات.
وقال "هناك تحدي يتمثل في صعوبة الوصول إلى الأسواق الكبرى التي تتركز بشكل كبير في العاصمة، مما يجعل من الصعب على الشركات في المحافظات الوصول إلى العملاء المستهدفين وتنمية قاعدة الزبائن".
وأكد أن هنالك تحديا يتمثل بالعزلة عن مجتمع الأعمال الأوسع، لافتا إلى أن رياديي المحافظات يجدون أنفسهم بعيدين عن شبكات التواصل والمناسبات الريادية، وهذا يؤثر على فرص بناء العلاقات والشراكات.
وطالب المومني بتواجد اكبر للصناديق التمويلية مخصصة لرواد الأعمال في المحافظات، وتوفير الجهات المعنية لفرص تدريبية أفضل، وتحسين البنية التحتية سواء من حيث التكنولوجيا أو الخدمات التي تساعد الريادي في تحسين كفاءة العمل.

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