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الأمير فيصل يتفقد مقر باها الأردن العالمي

11/15/2024 2:40:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تفقد سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، اليوم مقر رالي باها الأردن، كما اطلع سموه على الترتيبات الإدارية والفنية التي اتخذتها اللجنة المنظمة لهذا الحدث، معرباً عن ارتياحه التام لما شاهده من جاهزية عالية.
وأكد سمو الأمير على أهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة الأردن كوجهة رياضية مميزة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة واللجان العاملة الأخرى في تنظيم البطولة كما يليق بسمعة الأردن في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.

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