السعيد تتابع فعاليات البطولة المفتوحة لرياضة القوارب الشراعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تابعت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، الجمعة، جانباً من فعاليات البطولة المفتوحة لرياضة القوارب الشراعية لفئة قوارب الليزر والأوبتمست والتي ينظمها الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية بالتعاون مع شركة واحة آيلة.
وتشهد البطولة مشاركة 10 لاعبين في فئة قوارب الأوبتمست و6 لاعبين يخوضون منافسات فئة قوارب الليزر.
من جهة أخرى، اختتم الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، أول أمس الأربعاء، دورة مدربين رياضة
القوارب الشراعية / المستوى الأول ، والذي نظمها الاتحاد بالتعاون مع اتحاد التضامن الأولمبي والاتحاد الدولي للشراع واللجنة الأولمبية الأردنية.
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