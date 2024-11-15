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السعيد تتابع فعاليات البطولة المفتوحة لرياضة القوارب الشراعية

11/15/2024 2:40:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تابعت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، الجمعة، جانباً من فعاليات البطولة المفتوحة لرياضة القوارب الشراعية لفئة قوارب الليزر والأوبتمست والتي ينظمها الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية بالتعاون مع شركة واحة آيلة.
وتشهد البطولة مشاركة 10 لاعبين في فئة قوارب الأوبتمست و6 لاعبين يخوضون منافسات فئة قوارب الليزر.
من جهة أخرى، اختتم الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، أول أمس الأربعاء، دورة مدربين رياضة القوارب الشراعية / المستوى الأول ، والذي نظمها الاتحاد بالتعاون مع اتحاد التضامن الأولمبي والاتحاد الدولي للشراع واللجنة الأولمبية الأردنية.

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