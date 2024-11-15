Saturday, 16 November 2024 06:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرب فرنسا: مبابي لا يمر بأفضل أوقاته

11/15/2024 2:40:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب مجددا، أن عدم ضم كيليان مبابي لقائمة "الديوك" لم يكن بسبب عقوبة تم اتخاذها ضده.

وقال ديشامب بعد التعادل بدون أهداف مع إسرائيل في دوري أمم أوروبا، الخميس: "يحق لكل شخص المرور بوقت عصيب. هناك الجانب البدني والنفسي".

ومنذ انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني، لم يكن موسم مبابي رائعا، علما أن قائد منتخب فرنسا غاب عن مباراتي الفريق بدوري أمم أوروبا الشهر الماضي حيث كان يتعافى من الإصابة، لكنه منذ ذلك الحين أصبح عنصرا أساسيا مع الريال مجددا.
بالإضافة إلى ذلك، ربطت تقارير إعلامية مبابي بقضية اغتصاب في السويد، ونفى اللاعب أي صلة بالقضية ووصف التقارير بأنها "أخبار كاذبة".
وقالت ماري أليكس كانو برنارد محامية مبابي لقناة "تي إف 1" مؤخرا، إن اللاعب "يعلم أنه ليس لديه أي شيء يلوم نفسه عليه على الإطلاق"، مشيرة إلى أنه سيرفع دعوى بتهمة التشهير.



وأكد ديشامب أن مبابي يريد العودة إلى المنتخب الفرنسي، موضحا: "لكنني أعتقد أن هذا هو الأفضل له الآن. إنه يمر بلحظة في مسيرته لا يكون فيها في أسعد حالاته".

MENAFN15112024000072011014ID1108891191

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث