مدرب فرنسا: مبابي لا يمر بأفضل أوقاته

أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب مجددا، أن عدم ضم كيليان مبابي لقائمة "الديوك" لم يكن بسبب عقوبة تم اتخاذها ضده.



وقال ديشامب بعد التعادل بدون أهداف مع إسرائيل في دوري أمم أوروبا، الخميس: "يحق لكل شخص المرور بوقت عصيب. هناك الجانب البدني والنفسي".

ومنذ انتقاله من الفرنسي إلى الإسباني، لم يكن موسم مبابي رائعا، علما أن قائد فرنسا غاب عن مباراتي الفريق أمم أوروبا الشهر الماضي حيث كان يتعافى من الإصابة، لكنه منذ ذلك الحين أصبح عنصرا أساسيا مع الريال مجددا.

بالإضافة إلى ذلك، ربطت تقارير إعلامية مبابي بقضية اغتصاب في السويد، ونفى اللاعب أي صلة بالقضية ووصف التقارير بأنها "أخبار كاذبة".

وقالت ماري أليكس كانو برنارد محامية مبابي لقناة "تي إف 1" مؤخرا، إن اللاعب "يعلم أنه ليس لديه أي شيء يلوم نفسه عليه على الإطلاق"، مشيرة إلى أنه سيرفع دعوى بتهمة التشهير.







وأكد ديشامب أن مبابي يريد العودة إلى المنتخب الفرنسي، موضحا: "لكنني أعتقد أن هذا هو الأفضل له الآن. إنه يمر بلحظة في مسيرته لا يكون فيها في أسعد حالاته".