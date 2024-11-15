السلط إلى نهائي درع الاتحاد بعد فوزه على الحسين إربد

تأهل فريق السلط إلى نهائي بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الجمعة في نصف النهائي على فريق الحسين إربد، بنتيجة 7-6 وبفارق الركلات الترجيحة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في المباراة التي اقيمت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.



وتقدم الحسين بالتسجيل عن طريق اللاعب المحترف جاك، قبل أن يرد السلط بهدفين عن طريق اللاعب محمد عبدالمطلب الذي سجل هدفين قبل أن يسجل الحسين مجدي العطار هدف التعادل ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق السلط.

ويلتقي السلط في المباراة النهائية مع الفائز من الصريح والوحدات التي تجري غدا.--(بترا)