السلط إلى نهائي درع الاتحاد بعد فوزه على الحسين إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تأهل فريق السلط إلى نهائي بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الجمعة في نصف النهائي على فريق الحسين إربد، بنتيجة 7-6 وبفارق الركلات الترجيحة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في المباراة التي اقيمت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
وتقدم الحسين بالتسجيل عن طريق اللاعب المحترف جاك، قبل أن يرد السلط بهدفين عن طريق اللاعب محمد عبدالمطلب الذي سجل هدفين قبل أن يسجل لاعب الحسين مجدي العطار هدف التعادل ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق السلط.
ويلتقي السلط في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الصريح والوحدات التي تجري غدا.--(بترا)
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