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سباليتي يشيد بنجم إيطاليا الجديد بعد تخطي بلجيكا

11/15/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أشاد مدرب المنتخب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، باللاعب الجديد نيكولو روفيلا، الذي قدم أداء رائعا خلال فوز المنتخب الأزوري 1-0 على مضيفه منتخب بلجيكا أول من أمس الخميس، ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مؤكدا أنه "يمكن لإيطاليا دائما العثور على تشكيلة قوية".
وتوجه المنتخب الإيطالي إلى بروكسل من أجل خوض الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في المستوى الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وهو يعلم أنه يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين بمرحلة المجموعات لضمان التأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية.
ورغم ذلك، كان سباليتي دائما مصرا على أنه لا يريد الحصول على الحد الأدنى فقط، حيث كان ذلك واضحا في المباراة التي شهدت سيطرة مبكرة من جانب المنتخب الإيطالي، الذي افتتح التسجيل بواسطة ساندرو تونالي في الشوط الأول.
ورغم تكثيف المنتخب البلجيكي لهجماته في الشوط الثاني بغية التعادل، حافظ منتخب إيطاليا على نظافة شباكه لأول مرة، بعدما استقبل مرماه أهدافا في 8 لقاءات متتالية.
وصرح سباليتي لشبكة "راي سبورت" التلفزيونية عقب الفوز على بلجيكا في عقر دارها: "لقد قدم اللاعبون أداء جيدا، لكن الملعب أصبح ثقيلا حقا في الشوط الثاني، وفقدنا بعض الشراسة عندما كنا نستحوذ على الكرة وقمنا بالعديد من التمريرات الخاطئة".
وأضاف: "كما قلنا قبل المباراة، في ملاعب مثل هذه يتعين عليك الاحتفاظ بالكرة، وهذا أمر ضروري لتخفيف الضغط والسيطرة على المباراة. عندما حاصرتنا بلجيكا في نصف ملعبنا، كان الأمر صعبا علينا بالتأكيد، لكنهم قاتلوا مثل الأسود".
وخاض نيكولو روفيلا، لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، مباراته الدولية الأولى مع الفريق، حيث قدم أداء لافتا وهو ما دفع سباليتي للثناء عليه.
وتحدث سباليتي عن روفيلا قائلا: "لقد كان رائعا. كان جميع اللاعبين في حالة ممتازة، لقد أظهروا أنهم فريق جيد".
ويتربع منتخب إيطاليا على قمة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فرنسا، الذي ضمن تأهله هو الآخر للأدوار الإقصائية في المسابقة، وذلك قبل لقائهما الأحد على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية في الجولة الأخيرة للمجموعة.
ولم يغفل سباليتي الحديث عن الانتقادات التي تعرض لها بعد الظهور الباهت لإيطاليا ببطولة أوروبا الأخيرة (يورو 2024)، التي استضافتها ألمانيا صيف العام الحالي، بعدما شهدت المسابقة خروج الفريق مبكرا من دور الـ16.
وأكد المدرب الإيطالي "إذا نظرنا للوراء إلى الأشياء التي قيلت، يمكن لإيطاليا دائما العثور على 30 لاعبا لتشكيل فريق قوي، لأننا إيطاليا. كان الأمر يتعلق فقط بإيجاد الحلول المناسبة ووضعهم في موقف يسمح لهم بتقديم أفضل ما لديهم، لكنهم يستحقون الكثير من الثناء على ذلك أيضًا".
في الجهة المقابلة، أعرب دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكيا عن إعجابه بأداء منتخب إيطاليا و"كرة القدم السلسة" التي قدمها بعد هدف لاعبه ساندرو تونالي.
ورغم الهجوم المكثف لمنتخب بلجيكا بغية إدراك التعادل، حافظ المنتخب الإيطالي على نظافة شباكه، لاسيما بعدما تصدى القائم الأيسر لضربة رأس من فوت فايس في الشوط الثاني.
وصرح تيديسكو لشبكة "راي سبورت" التليفزيونية الإيطالية عقب اللقاء: "إنه لأمر مؤسف أن نخسر الليلة، لأن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم".
وأضاف: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولم يكن هناك ما يكفي من الشراسة في الأداء خلال أول 20 دقيقة. تلعب إيطاليا كرة قدم سلسة للغاية، يمكنكم أن تروا القدرة على الاحتفاظ بالكرة والكثير من الثقة في أنفسهم. ومع ذلك، فقد سمحنا لهم بالتسجيل في مرمانا بسهولة شديدة".
أشار مدرب المنتخب البلجيكي "كنا نفتقد الكثير من اللاعبين الأساسيين، لكننا قدمنا شوطا ثانيا جيدا. في الواقع، حتى الشوط الأول لم يكن سيئًا للغاية باستثناء أول 20 دقيقة".
وشدد تيديسكو "منتخب إيطاليا في حالة جيدة حقا وعندما يؤدون بهذه الطريقة مع الكثير من اللعب بلمسة واحدة، يصبح من الصعب الضغط عليهم".
وولد تيديسكو في إيطاليا وانتقل مع عائلته لألمانيا في سن الثالثة من عمره، لكنه ما يزال يشدد على أنه يشجع المنتخب الإيطالي عندما لا يكون خصمه المباشر.-(وكالات)

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