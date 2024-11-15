سباليتي يشيد بنجم إيطاليا الجديد بعد تخطي بلجيكا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أشاد مدرب المنتخب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، باللاعب الجديد نيكولو روفيلا، الذي قدم أداء رائعا خلال فوز المنتخب الأزوري 1-0 على مضيفه منتخب
بلجيكا أول من أمس الخميس، ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مؤكدا أنه "يمكن لإيطاليا دائما العثور على تشكيلة قوية".
وتوجه المنتخب الإيطالي إلى بروكسل من أجل خوض الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في المستوى الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وهو يعلم أنه يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين بمرحلة المجموعات لضمان التأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية.
ورغم ذلك، كان سباليتي دائما مصرا على أنه لا يريد الحصول على الحد الأدنى فقط، حيث كان ذلك واضحا في المباراة التي شهدت سيطرة مبكرة من جانب المنتخب الإيطالي، الذي افتتح التسجيل بواسطة ساندرو تونالي في الشوط الأول.
ورغم تكثيف المنتخب البلجيكي لهجماته في الشوط الثاني بغية التعادل، حافظ منتخب إيطاليا على نظافة شباكه لأول مرة، بعدما استقبل مرماه أهدافا في 8 لقاءات متتالية.
وصرح سباليتي لشبكة "راي سبورت" التلفزيونية عقب الفوز على بلجيكا في عقر دارها: "لقد قدم اللاعبون أداء جيدا، لكن الملعب أصبح ثقيلا حقا في الشوط الثاني، وفقدنا بعض الشراسة عندما كنا نستحوذ على الكرة وقمنا بالعديد من التمريرات الخاطئة".
وأضاف: "كما قلنا قبل المباراة، في ملاعب مثل هذه يتعين عليك الاحتفاظ بالكرة، وهذا أمر ضروري لتخفيف الضغط والسيطرة على المباراة. عندما حاصرتنا بلجيكا في نصف ملعبنا، كان الأمر صعبا علينا بالتأكيد، لكنهم قاتلوا مثل الأسود".
وخاض نيكولو روفيلا، لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، مباراته الدولية الأولى مع الفريق، حيث قدم أداء لافتا وهو ما دفع سباليتي للثناء عليه.
وتحدث سباليتي عن روفيلا قائلا: "لقد كان رائعا. كان جميع اللاعبين في حالة ممتازة، لقد أظهروا أنهم فريق جيد".
ويتربع منتخب إيطاليا على قمة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فرنسا، الذي ضمن تأهله هو الآخر للأدوار الإقصائية في المسابقة، وذلك قبل لقائهما الأحد على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية في الجولة الأخيرة للمجموعة.
ولم يغفل سباليتي الحديث عن الانتقادات التي تعرض لها بعد الظهور الباهت لإيطاليا ببطولة أوروبا الأخيرة (يورو 2024)، التي استضافتها ألمانيا صيف العام الحالي، بعدما شهدت المسابقة خروج الفريق مبكرا من دور الـ16.
وأكد المدرب الإيطالي "إذا نظرنا للوراء إلى الأشياء التي قيلت، يمكن لإيطاليا دائما العثور على 30 لاعبا لتشكيل فريق قوي، لأننا إيطاليا. كان الأمر يتعلق فقط بإيجاد الحلول المناسبة ووضعهم في موقف يسمح لهم بتقديم أفضل ما لديهم، لكنهم يستحقون الكثير من الثناء على ذلك أيضًا".
في الجهة المقابلة، أعرب دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكيا عن إعجابه بأداء منتخب إيطاليا و"كرة القدم السلسة" التي قدمها بعد هدف لاعبه ساندرو تونالي.
ورغم الهجوم المكثف لمنتخب بلجيكا بغية إدراك التعادل، حافظ المنتخب الإيطالي على نظافة شباكه، لاسيما بعدما تصدى القائم الأيسر لضربة رأس من فوت فايس في الشوط الثاني.
وصرح تيديسكو لشبكة "راي سبورت" التليفزيونية الإيطالية عقب اللقاء: "إنه لأمر مؤسف أن نخسر الليلة، لأن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم".
وأضاف: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولم يكن هناك ما يكفي من الشراسة في الأداء خلال أول 20 دقيقة. تلعب إيطاليا كرة قدم سلسة للغاية، يمكنكم أن تروا القدرة على الاحتفاظ بالكرة والكثير من الثقة في أنفسهم. ومع ذلك، فقد سمحنا لهم بالتسجيل في مرمانا بسهولة شديدة".
أشار مدرب المنتخب البلجيكي "كنا نفتقد الكثير من اللاعبين الأساسيين، لكننا قدمنا شوطا ثانيا جيدا. في الواقع، حتى الشوط الأول لم يكن سيئًا للغاية باستثناء أول 20 دقيقة".
وشدد تيديسكو "منتخب إيطاليا في حالة جيدة حقا وعندما يؤدون بهذه الطريقة مع الكثير من اللعب بلمسة واحدة، يصبح من الصعب الضغط عليهم".
وولد تيديسكو في إيطاليا وانتقل مع عائلته لألمانيا في سن الثالثة من عمره، لكنه ما يزال يشدد على أنه يشجع المنتخب الإيطالي عندما لا يكون خصمه المباشر.-(وكالات)
MENAFN15112024000072011014ID1108891189