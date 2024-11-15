ذهبية و3 برونزيات للأردن في بطولة أوزبكستان الدولية للجمباز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - نال المنتخب الوطني للجمباز، اليوم، أربع ميداليات من بينها ذهبية واحدة وثلاث ميداليات برونزية، وذلك خلال مشاركته ببطولة أوزبكستان الدولية.
ونال اللاعب الأولمبي أحمد أبو السعود الميدالية الذهبية على جهاز حصان المقابض لفئة الكبار، فيما توج اللاعب أحمد حبيب بالميدالية البرونزية على نفس الجهاز.
وحققت اللاعبة ربى الداود الميدالية البرونزية على جهاز حصان القفز، وفاز اللاعب هاني العموش بالميدالية البرونزية على جهاز حصان المقابض لفئة الشباب.
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