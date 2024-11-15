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ذهبية و3 برونزيات للأردن في بطولة أوزبكستان الدولية للجمباز

11/15/2024 2:40:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - نال المنتخب الوطني للجمباز، اليوم، أربع ميداليات من بينها ذهبية واحدة وثلاث ميداليات برونزية، وذلك خلال مشاركته ببطولة أوزبكستان الدولية.
ونال اللاعب الأولمبي أحمد أبو السعود الميدالية الذهبية على جهاز حصان المقابض لفئة الكبار، فيما توج اللاعب أحمد حبيب بالميدالية البرونزية على نفس الجهاز.
وحققت اللاعبة ربى الداود الميدالية البرونزية على جهاز حصان القفز، وفاز اللاعب هاني العموش بالميدالية البرونزية على جهاز حصان المقابض لفئة الشباب.

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