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الكتل التنافسية في انتخابات نادي الوحدات تتشكل الأسبوع الحالي

11/15/2024 2:40:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - تستمر الكولسات الانتخابية في نادي الوحدات في مد وجزر، مع بدء العد التنازلي لموعد اجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد للدورة المقبلة 2025-2028، الذي حدد موعده في التاسع والعشرين من تشرين الأول (نوفمبر) الحالي، ومن المتوقع أن يتأجل كما جرت العادة لعدم اكتمال النصاب القانوني، لتقام الانتخابات الفعلية في 13 كانون الثاني (ديسمبر) المقبل.
وتتواصل الكواليس الانتخابية لتحديد هوية الكتل المتنافسة على رئاسة وعضوية المجلس الجديد، ويشكل عضو مجلس الإدارة الحالي زياد شلباية، والذي يتواجد في إدارة الوحدات منذ سنوات طويلة، "رمانة" التفوق في أي تحالف يتواجد فيه، نظرا لامتلاكه عددا كبيرا من أعضاء الهيئة العامة، لتجده عنوان أي رئيس أو كتلة تنشد النجاح في هذه الانتخابات، كما جرت العادة في انتخابات سابقة.
وتجد فريق زياد شلباية الذي يضم حاليا عبد الرحمن النجار، وليد السعودي، خالد العبسي، خالد أبوقوطة، ومخلد الكوز، متواجدا على طاولة نقاش الرؤساء الذين لديهم النية للترشح لخوض انتخابات نادي الوحدات، لاسيما الرئيس الحالي بشار الحوامدة التي جمعته أولى الجلسات مع فريق شلباية، والرئيس السابق يوسف الصقور الذي اجتمع أيضا بفريق شلباية، فيما لم تعقد بعد الجلسة مع الرئيس الأسبق طارق خوري.
وانتهت المهلة التي منحها فريق شلباية للرئيس الحالي حوامدة والتي كانت محددة أول من أمس، ويفترض أن يحدد فيها حوامدة رجال الأعمال الجدد الذي ينوي ضمهم إلى فريقه المكون من غصاب خليل، عوض الأسمر، بسام شلباية، خضر صوان، والإعلان عن الشيكات الموقعة منهم التي تفيد بدفع 50 ألف كل واحد منهم مبدئيا، بحسب قيمة الدعم لكل واحد منهم الذي حدده حوامدة بـ150 ألف دينار من كل رجل أعمال على 3 سنوات، والذي تعهد معه 3 من فريق شلباية ومن أعضاء المجلس الحالي بعدم خوض الانتخابات للموسم الحالي شريطة احضارهم وضمانات دفعهم للدعم المحدد، كما يبدو أن الحوامدة لم يحسم في طلب فريق شلباية، بعدم وجود عوض الأسمر في الكتلة النهائية لخوض الانتخابات المقبلة.
من جانبه، قال الرئيس السابق يوسف الصقور: "جلست مع فريق شلباية، ودار الحديث حول الكثير من الملفات التي تشغل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة، وأعضاء الهيئة العامة وجماهير الوحدات، وبالتأكيد تتقدمها المديونية، ولخصنا حلول محاصرتها وحلها، وتركت لهم الحسم بالنسبة لتشكيل الكتلة، في الوقت الذي حسمت موقفي على خوض غمار المنافسة حتى لو مستقبلا.
وفهمت "الغد"، أن الصقور يحمل الكثير من البرامج والخطط لحل المشكلة المالية، لعل أبرزها قدرته على جلب شركة راعية بمبلغ يتناسب مع حجم نادي الوحدات، ومن الحلول المطروحة أيضا، تشكيل لجنة استشارية أو لجنة الحكماء للنادي، تضم في عضويتها رجال أعمال، قادرين على ضخ السيولة المالية، لردم فجوة المديونية ودفع سفينة الوحدات إلى بر الأمان ماليا واستعادة وهج إنجازاته الرياضية والثقافية والاجتماعية.
وفي ذات الاتجاه، قال رئيس النادي الأسبق طارق خوري: "لم أحسم أمر ترشحي لرئاسة نادي الوحدات بشكل نهائي بعد، والنية موجودة وتكبر يوما بعد يوم، إلا انه يوجد جلسة لي مع أصدقاء مقربين، سنناقش الموضوع من جميع جوانبه، واتخاذ القرار النهائي خلال اليومين المقبلين، وما أريد التأكيد عليه، أن مشكلة المديونية من أسهل المشاكل في تصوري للحل، لكن هناك أمورا كثيرة تحتاج إلى نقطة نظام ولدي تصورات لحلها إن حسمت أمري بالترشح لرئاسة نادي الوحدات، ولم أجلس بعد مع فريق شلباية كما كان محددا بالأمس، وسأجلس عندما أحسم أمري".

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