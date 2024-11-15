ركلات الترجيح تؤهل السلط لنهائي درع الاتحاد على حساب الحسين إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- تأهل فريق السلط إلى نهائي درع اتحاد الكرة، بعد فوزه بفارق الركلات الترجيحية 7-6، في المباراة التي جرت مساء أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما، لحساب الدور نصف النهائي من المسابقة بنسختها السابعة والثلاثين.
وسجل للحسين ركلات الترجيح كل من يوسف أبو جلبوش“صيصا”، مجدي عطار، سليم عبيد، جاكويس تيمبولي، عبد الجليل أجاغون، يوسف حسان وأهدر ركلة وحيدة اللاعب أحمد ثائر.
وأحرز للسلط كل من جاي أوليفيرا، منير آيت الهادي، محيسن أبو جبلة، محمد زريقات، أيسر صباح، محمد غانم وحارس المرمى سيف أبو هزيم.
ويلتقي فريقا الوحدات والصريح عند الساعة السادسة مساء اليوم على ذات الملعب، والفائز بينهما يتأهل لمواجهة السلط في المباراة النهائية التي تقام يوم الأربعاء المقبل.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد دفع المدير الفني لفريق الحسين إربد جواو موتا بتشيكلة مكونة من محمود الكواملة، أدهم القرشي، أنس بني ياسين، سليم عبيد، إيتالو سيلفا، أحمد ثائر، عبد الجليل أجاغون، محمد الداود، وسيم ريالات، عبد الله العطار وجاكويس تيمبولي.
وزج المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول بتشكيلة مكونة من سيف أبو هزيم، محيسن أبو جبلة، محمد زريقات، جاي أوليفيرا، ماهر الشحري، يزن عبد العال، منير آيت الهادي، حمد البلاونة، أحمد العيساوي، إبراهيم الجوابرة ومحمد عبد المطلب“بوجبا”.
واستطاع الحسين إربد زيارة شباك منافسه بصورة سريعة وذلك عقب مرور 9 دقائق على بداية اللقاء، عبر المهاجم الكونغولي جاكويس تيمبولي، بعد أن عرض المدافع أنس بني ياسين كرة له من داخل منطقة الجزاء، وتابعها صاحب الهدف بالشباك من مسافة قريبة.
وجاء رد السلط سريعا وذلك بعد 5 دقائق على هدف التقدم للحسين إربد، حيث وضع الجزائري منير آيت الهادي زميله محمد عبد المطلب“بوجبا” بمواجهة المرمى، ليضع الأخير الكرة بدقة في الشباك معدلا الكفة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.
واستطاع عبد المطلب“بوجبا” من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء، بعد أن تسلم كرة من زميله إبراهيم الجوابرة داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة بحرفية في الزاوية الصعبة لمرمى الكواملة.
وعاد الحسين إربد من جديد وعدل الكفة عبر البديل مجدي عطار عند الدقيقة 72، بعد محاولات عديدة من زميله تيموبلي الذي أصاب القائم مرة، وتصدى أبو هزيم لكرة أخرى، لينجح عطار بتحويل الكرة في الشباك مسجلا التعادل، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.
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