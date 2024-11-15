ركلات الترجيح تؤهل السلط لنهائي درع الاتحاد على حساب الحسين إربد

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان- تأهل فريق السلط إلى نهائي درع اتحاد الكرة، بعد فوزه بفارق الركلات الترجيحية 7-6، في المباراة التي جرت مساء أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما، لحساب الدور نصف النهائي من المسابقة بنسختها السابعة والثلاثين.

وسجل للحسين ركلات الترجيح كل من يوسف أبو جلبوش“صيصا”، مجدي عطار، سليم عبيد، جاكويس تيمبولي، عبد الجليل أجاغون، يوسف حسان وأهدر ركلة وحيدة اللاعب أحمد ثائر.

وأحرز للسلط كل من جاي أوليفيرا، منير آيت الهادي، محيسن أبو جبلة، محمد زريقات، أيسر صباح، محمد غانم وحارس المرمى سيف أبو هزيم.

ويلتقي فريقا الوحدات والصريح عند الساعة السادسة مساء اليوم على ذات الملعب، والفائز بينهما يتأهل لمواجهة السلط في المباراة النهائية التي تقام يوم الأربعاء المقبل.

وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد دفع المدير الفني لفريق الحسين إربد جواو موتا بتشيكلة مكونة من محمود الكواملة، أدهم القرشي، أنس بني ياسين، سليم عبيد، إيتالو سيلفا، أحمد ثائر، عبد الجليل أجاغون، محمد الداود، وسيم ريالات، عبد الله العطار وجاكويس تيمبولي.

وزج المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول بتشكيلة مكونة من سيف أبو هزيم، محيسن أبو جبلة، محمد زريقات، جاي أوليفيرا، ماهر الشحري، يزن عبد العال، منير آيت الهادي، حمد البلاونة، أحمد العيساوي، إبراهيم الجوابرة ومحمد عبد المطلب“بوجبا”.

واستطاع الحسين إربد زيارة شباك منافسه بصورة سريعة وذلك عقب مرور 9 دقائق على بداية اللقاء، عبر المهاجم الكونغولي جاكويس تيمبولي، بعد أن عرض المدافع أنس بني ياسين كرة له من داخل منطقة الجزاء، وتابعها صاحب الهدف بالشباك من مسافة قريبة.

وجاء رد السلط سريعا وذلك بعد 5 دقائق على هدف التقدم للحسين إربد، حيث وضع الجزائري منير آيت الهادي زميله محمد عبد المطلب“بوجبا” بمواجهة المرمى، ليضع الأخير الكرة بدقة في الشباك معدلا الكفة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

واستطاع عبد المطلب“بوجبا” من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء، بعد أن تسلم كرة من زميله إبراهيم الجوابرة داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة بحرفية في الزاوية الصعبة لمرمى الكواملة.

وعاد الحسين إربد من جديد وعدل الكفة عبر البديل مجدي عطار عند الدقيقة 72، بعد محاولات عديدة من زميله تيموبلي الذي أصاب القائم مرة، وتصدى أبو هزيم لكرة أخرى، لينجح عطار بتحويل الكرة في الشباك مسجلا التعادل، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.









