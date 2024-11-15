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منتخب السلة يستهل مشواره في كأس الملك بمواجهة فلسطين اليوم

11/15/2024 2:40:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في النسخة 12 من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية بمواجهة نظيره المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
ويقص منتخبا قطر وسورية شريط افتتاح مباريات البطولة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، في البطولة التي تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
وتأتي البطولة ضمن إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا“جدة 2025”، حيث يستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 من الشهر الحالي، وذلك بعد اختيار الأخير صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له.
ووفقا لنظام التصفيات، تلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط“العلامة الكاملة”، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.

الأردن وفلسطين.. بروفة تحضيرية
يعد لقاء اليوم بمثابة بروفة تحضيرية للقاء الذي سيجمع بين المنتخبين في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، ما يعني أن كلا المدربين سيلعبان بتحفظ ويعتمدان على منح لاعبي“البنش” فرصة خوض دقائق لعب أكثر، تجنبا لكشف الأوراق الفنية والخططية.
وينتظر أن يبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على المجنس الأميركي دار تاكر في صناعة اللعب بإسناد من فريدي إبراهيم وأمين أبو حواس حول القوس، مع تولي هاشم عباس وخالد أبو عبود مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين.
ومع نهاية الربع الأول وحال تحقيق تقدم مريح في النتيجة، سيعمد الجهاز التدريبي لـ”صقور الأردن” إلى منح أدوار أكبر للاعبي دكة البدلاء، من خلال المداورة عبر الدفع بأوراق اللاعبين الشباب عمر سلمان وعاكف الشياب وفادي قرمش وأدهم الدجاني وعلي كنعان للعب إلى جانب عناصر الخبرة أحمد حمارشة وأشرف الهندي ويوسف أبو وزنة وأحمد حسونة، فيما تبدو مشاركة لاعب الإرتكاز محمد شاهر غامضة حتى الآن مع استمرار إصابته.
في المقابل، تبدو خيارات المدير الفني للمنتخب الفلسطيني يوانيس دايمانتاكوس غامضة، خصوصا وأن قرار المشاركة في بطولة كأس الملك جاء كتعويض وخدمة أهدافه في مرحلة التحضير، بعد تأجيل البطولة العربية.
ويضم الفريق الفلسطيني في صفوفه اللاعبين: سليم سكاكيني، جمال ميالي، محمد موسى، أحمد سنجق، أحمد يونس، ويوسف البعبيش وإدوارد خروقة ورمزي قميصة وبراين هالمز أمين سلمان، صلاح حلواني، محمد قاق، تامر حبش، وحسن دويكات، محمد أبو شمسية وإلياس مرعي.

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