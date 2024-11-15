منتخب السلة يستهل مشواره في كأس الملك بمواجهة فلسطين اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في النسخة 12 من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية بمواجهة نظيره المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
ويقص منتخبا قطر وسورية شريط افتتاح مباريات
البطولة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، في البطولة التي تقام بنظام الدوري
المجزأ من مرحلة واحدة.
وتأتي البطولة ضمن إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا“جدة 2025”، حيث يستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 من الشهر الحالي، وذلك بعد اختيار الأخير صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له.
ووفقا لنظام التصفيات، تلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط“العلامة الكاملة”، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
الأردن وفلسطين.. بروفة تحضيرية
يعد لقاء اليوم بمثابة بروفة تحضيرية للقاء الذي سيجمع بين المنتخبين في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، ما يعني أن كلا المدربين سيلعبان بتحفظ ويعتمدان على منح لاعبي“البنش” فرصة خوض دقائق لعب أكثر، تجنبا لكشف الأوراق الفنية والخططية.
وينتظر أن يبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على المجنس الأميركي دار تاكر في صناعة اللعب بإسناد من فريدي إبراهيم وأمين أبو حواس حول القوس، مع تولي هاشم عباس وخالد أبو عبود مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين.
ومع نهاية الربع الأول وحال تحقيق تقدم مريح في النتيجة، سيعمد الجهاز التدريبي لـ”صقور الأردن” إلى منح أدوار أكبر للاعبي دكة البدلاء، من خلال المداورة عبر الدفع بأوراق اللاعبين الشباب عمر سلمان وعاكف الشياب وفادي قرمش وأدهم الدجاني وعلي كنعان للعب إلى جانب عناصر الخبرة أحمد حمارشة وأشرف الهندي ويوسف أبو وزنة وأحمد حسونة، فيما تبدو مشاركة لاعب الإرتكاز محمد شاهر غامضة حتى الآن مع استمرار إصابته.
في المقابل، تبدو خيارات المدير الفني للمنتخب الفلسطيني يوانيس دايمانتاكوس غامضة، خصوصا وأن قرار المشاركة في بطولة كأس الملك جاء كتعويض وخدمة أهدافه في مرحلة التحضير، بعد تأجيل البطولة العربية.
ويضم الفريق الفلسطيني في صفوفه اللاعبين: سليم سكاكيني، جمال ميالي، محمد موسى، أحمد سنجق، أحمد يونس، ويوسف البعبيش وإدوارد خروقة ورمزي قميصة وبراين هالمز أمين سلمان، صلاح حلواني، محمد قاق، تامر حبش، وحسن دويكات، محمد أبو شمسية وإلياس مرعي.
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