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النشامى يتدرب في الكويت بمعنويات عالية

11/15/2024 2:40:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمر الزعبي - موفد اتحاد الإعلام الرياضي






الكويت - وصلت أمس بعثة منتخب النشامى إلى الكويت تمهيدا لمواجهة صاحب الأرض يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم، حيث
كان في استقبال البعثة السفير الأردني في الكويت سنان المجالي وعدد من الجماهير الأردنية.
وكانت بعثة النشامى برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم محمد سمارة توجهت للكويت من مطار البصرة الدولي عبر طائرة خاصة، ضمت اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ونائب رئيس الاتحاد مروان جمعة والأمين العام سمر نصار ونائب الأمين العام فليح الدعجة.
وفضل المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي السلامي اراحة اللاعبين أمس وأجرى تمارين استشفائية مسائية في الصالة الرياضية في الفندق، الذي تقيم فيه بعثة النشامى، كما تم عمل تمارين استشفائية لبعض اللاعبين الذين كانوا يعانون من مجهود بدني بعد لقاء العراق.
وبدأ المنتخب الوطني يستعيد عافية بعض اللاعبين الذين لم يكونوا في جاهزية كاملة في اللقاء الأخير مثل علي علوان ومحمود مرضي وموسى التعمري، حيث يتابع الجهاز الطبي لمنتخبنا بشكل مستمر حالات اللاعبين وتجهيزهم بشكل أفضل لمواجهة الكويت.
ويستأنف منتخبنا تدريباته اليوم في الملعب التدريبي المجاور لملعب جابر الأحمد الدولي، حيث سيركز سلامي على الجوانب الإيجابية والسلبية التي رافقت مباراة العراق، وتحليل أداء اللاعبين وتجهيز التشكيلة والطريقة المثالية التي ستخوض مباراة الكويت.
ديارا: مباراة العراق أكسبتنا معنويات عالية
تحدث مدافع منتخبنا الوطني عبدالله نصيب“ديارا” لموفد اتحاد الإعلام الرياضي أن مباراة الكويت القادمة لا تقل أهمية عن مباراة العراق، مؤكدا أن الفوز يساعدنا في الاحتفاظ بالمركز الثاني بعد مواجهتين صعبتين للمنتخب خارج أرضه.
وأكد ديارا أن اللاعبين يجمعون على أن لكل مباراة لها خصوصيتها وبنفس الوقت لا توجد مباراة تختلف أهميتها عن الأخرى، وتركيزنا في مباراة الكويت سيكون كما كان تركيزنا على مواجهة العراق، وعلينا احترام الخصم وتقديم مستوى مميز للعودة إلى العاصمة عمان بالنقاط الثلاث والحفاظ على المركز الثاني.
وأضاف ديارا أن مباراة العراق أكسبت اللاعبين ثقة ومعنوية كبيرة لتقديم مستوى أفضل في المباريات القادمة، بعد أن قدم النشامى مستوى جيدا واستطاع الظفر بنقطة صعبة من منافس مباشر على بطاقات التأهل بين جماهيره الغفيرة.
شرارة: سعيدون بالمستوى أمام العراق
وعبر مهاجم منتخبنا الوطني محمد أبو زريق“شرارة” عن رضاه على أداء المنتخب أمام العراق وأن الفضل في ذلك يعود الى تألق اللاعبين وتركيزهم الكبير طيلة دقائق المباراة. وأضاف شرارة أن الكثير توقع أن يستسلم المنتخب في ملعب جذع النخلة نظرا للدعم الجماهيري الذي حظي به المنتخب العراقي، لكن اللاعبين كانوا في الموعد وكنا الأقرب للفوز لولا افتقادنا للمسات الأخيرة.
وأشار شرارة أن النقاط الثلاث أمام الكويت أقل ما يمكن تقديمه لجماهيرنا، ونحن عازمون على تحقيق الفوز وتقديم مباراة كبيرة تليق بحجم منتخب تأهل لنهائي كأس آسيا الأخيرة.
المنافسة تشتعل
وأسفرت الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم عن فوز كوريا الجنوبية على الكويت 3-1 ومواصلة انفراده بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، وفي ذات الوقت حقق المنتخب العماني فوزا ثمينا على فلسطين رفع رصيده إلى 6 نقاط وبات قريبا من مزاحمة الأردن والعراق صاحبي المركزين الثاني والثالث برصيد 8 نقاط.
وستكون مباريات الجولة المقبلة أكثر إثارة، عندما يحل العراق ضيفا ثقيلا على عمان، وفلسطين تستضيف كوريا الجنوبية في عمان، وبالتالي فإن الجولة القادمة ستبوح بأسرار جديدة من شأنها حصر ملامح المنتخبات المنافسة على بطاقات التأهل.

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