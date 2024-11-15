النشامى يتدرب في الكويت بمعنويات عالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمر الزعبي - موفد اتحاد الإعلام الرياضي
الكويت - وصلت أمس بعثة منتخب
النشامى إلى الكويت تمهيدا لمواجهة صاحب الأرض يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم، حيث
كان في استقبال البعثة السفير الأردني في الكويت سنان المجالي وعدد من الجماهير الأردنية.
وكانت بعثة النشامى برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم
محمد سمارة توجهت للكويت من مطار البصرة الدولي عبر طائرة خاصة، ضمت اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ونائب رئيس الاتحاد مروان جمعة والأمين العام سمر نصار ونائب الأمين العام فليح الدعجة.
وفضل المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي السلامي اراحة اللاعبين أمس وأجرى تمارين استشفائية مسائية في الصالة الرياضية في الفندق، الذي تقيم فيه بعثة النشامى، كما تم عمل تمارين استشفائية لبعض اللاعبين الذين كانوا يعانون من مجهود بدني بعد لقاء العراق.
وبدأ المنتخب الوطني يستعيد عافية بعض اللاعبين الذين لم يكونوا في جاهزية كاملة في اللقاء الأخير مثل علي علوان ومحمود مرضي وموسى التعمري، حيث يتابع الجهاز الطبي لمنتخبنا بشكل مستمر حالات اللاعبين وتجهيزهم بشكل أفضل لمواجهة الكويت.
ويستأنف منتخبنا تدريباته اليوم في الملعب التدريبي المجاور لملعب جابر الأحمد الدولي، حيث سيركز سلامي على الجوانب الإيجابية والسلبية التي رافقت مباراة العراق، وتحليل أداء اللاعبين وتجهيز التشكيلة والطريقة المثالية التي ستخوض مباراة الكويت.
ديارا: مباراة العراق أكسبتنا معنويات عالية
تحدث مدافع منتخبنا الوطني عبدالله نصيب“ديارا” لموفد اتحاد الإعلام الرياضي أن مباراة الكويت القادمة لا تقل أهمية عن مباراة العراق، مؤكدا أن الفوز يساعدنا في الاحتفاظ بالمركز الثاني بعد مواجهتين صعبتين للمنتخب خارج أرضه.
وأكد ديارا أن اللاعبين يجمعون على أن لكل مباراة لها خصوصيتها وبنفس الوقت لا توجد مباراة تختلف أهميتها عن الأخرى، وتركيزنا في مباراة الكويت سيكون كما كان تركيزنا على مواجهة العراق، وعلينا احترام الخصم وتقديم مستوى مميز للعودة إلى العاصمة عمان بالنقاط الثلاث والحفاظ على المركز الثاني.
وأضاف ديارا أن مباراة العراق أكسبت اللاعبين ثقة ومعنوية كبيرة لتقديم مستوى أفضل في المباريات القادمة، بعد أن قدم النشامى مستوى جيدا واستطاع الظفر بنقطة صعبة من منافس مباشر على بطاقات التأهل بين جماهيره الغفيرة.
شرارة: سعيدون بالمستوى أمام العراق
وعبر مهاجم منتخبنا الوطني محمد أبو زريق“شرارة” عن رضاه على أداء المنتخب أمام العراق وأن الفضل في ذلك يعود الى تألق اللاعبين وتركيزهم الكبير طيلة دقائق المباراة. وأضاف شرارة أن الكثير توقع أن يستسلم المنتخب في ملعب جذع النخلة نظرا للدعم الجماهيري الذي حظي به المنتخب العراقي، لكن اللاعبين كانوا في الموعد وكنا الأقرب للفوز لولا افتقادنا للمسات الأخيرة.
وأشار شرارة أن النقاط الثلاث أمام الكويت أقل ما يمكن تقديمه لجماهيرنا، ونحن عازمون على تحقيق الفوز وتقديم مباراة كبيرة تليق بحجم منتخب تأهل لنهائي كأس آسيا الأخيرة.
المنافسة تشتعل
وأسفرت الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم عن فوز كوريا الجنوبية على الكويت 3-1 ومواصلة انفراده بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، وفي ذات الوقت حقق المنتخب العماني فوزا ثمينا على فلسطين رفع رصيده إلى 6 نقاط وبات قريبا من مزاحمة الأردن والعراق صاحبي المركزين الثاني والثالث برصيد 8 نقاط.
وستكون مباريات الجولة المقبلة أكثر إثارة، عندما يحل العراق ضيفا ثقيلا على عمان، وفلسطين تستضيف كوريا الجنوبية في عمان، وبالتالي فإن الجولة القادمة ستبوح بأسرار جديدة من شأنها حصر ملامح المنتخبات المنافسة على بطاقات التأهل.
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