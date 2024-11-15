الاتحاد الأوروبي يغرم ميتا بـ800 مليون دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797 مليون يورو (842 مليون دولار) على شركة "ميتا" الأمريكية، المالكة لـ"فيسبوك"، بسبب ممارسات مسيئة في متجر "فيسبوك" الإلكتروني "ماركت بليس".
وأصدرت المفوضية الأوروبية العقوبة بعد أن خلص تحقيقها الطويل إلى أن الشركة أساءت استخدام مركزها المهيمن وتصرفت بسلوك مناهض للمنافسة.
واتهمت شركة "ميتا" بتشويه المنافسة من خلال ربط أعمالها في مجال الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت بشبكتها الاجتماعية، وتعريض مستخدمي فيسبوك تلقائيا لتطبيق "ماركت بليس" سواء أرادوا ذلك أم لا واستبعاد المنافسين.
من جهتها قالت "ميتا" في بيان إن "القرار لم يثبت أي ضرر تنافسي وقع على المنافسين أو المستهلكين ويتجاهل حقائق السوق الأوروبية المزدهرة بالنسبة لخدمات القوائم المبوبة عبر الإنترنت، وتعهدت الشركة بالاستئناف". (أ ب)
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