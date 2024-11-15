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الاتحاد الأوروبي يغرم ميتا بـ800 مليون دولار

11/15/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797 مليون يورو (842 مليون دولار) على شركة "ميتا" الأمريكية، المالكة لـ"فيسبوك"، بسبب ممارسات مسيئة في متجر "فيسبوك" الإلكتروني "ماركت بليس".

وأصدرت المفوضية الأوروبية العقوبة بعد أن خلص تحقيقها الطويل إلى أن الشركة أساءت استخدام مركزها المهيمن وتصرفت بسلوك مناهض للمنافسة.


واتهمت شركة "ميتا" بتشويه المنافسة من خلال ربط أعمالها في مجال الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت بشبكتها الاجتماعية، وتعريض مستخدمي فيسبوك تلقائيا لتطبيق "ماركت بليس" سواء أرادوا ذلك أم لا واستبعاد المنافسين.


من جهتها قالت "ميتا" في بيان إن "القرار لم يثبت أي ضرر تنافسي وقع على المنافسين أو المستهلكين ويتجاهل حقائق السوق الأوروبية المزدهرة بالنسبة لخدمات القوائم المبوبة عبر الإنترنت، وتعهدت الشركة بالاستئناف". (أ ب)

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