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نخبة من اللغويين يكشفون عمق العلاقة بين العربية والإسبانية

11/15/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الشارقة- الغد - نظمت هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الندوة الدولية الثالثة تحت عنوان "هجرة اللغات.. قراءة في نموذج العربية والإسبانية"، استضافت خلالها نخبة من الباحثين والمختصين في اللغة والتاريخ، لاستكشاف ظاهرة التفاعل اللغوي وتبادل المفردات والصيغ بين الثقافات، ودراسة العلاقة العميقة بين اللغتين العربية والإسبانية.
وشارك في الندوة، التي أدارها الشاعر علي العامري، مدير تحرير مجلة الناشر الأسبوعي، كل من الدكتور إغناثيو غوتيريث دي تيران، أستاذ اللغة العربية بجامعة أوتونوما بمدريد، الذي تناول تجربة الأدباء العرب في المهجر الأميركي؛ والدكتور صلاح بوسريف من المغرب، الذي قدم رؤية حول اللغة العربية وأهمية الاقتراض من اللغات الأخرى؛ والدكتور إغناثيو فيراندو، أستاذ الأدب العربي بجامعة قادس، الذي ركز على المفردات ذات الأصول العربية في الإسبانية؛ والباحثة التونسية هدى الهرمي التي ناقشت التمثلات الحضارية للغة العربية وأثرها في بناء جسور ثقافية بين الشعوب.

وقدم الدكتور إغناثيو غوتيريث دي تيران، أستاذ اللغة العربية بجامعة أوتونوما بمدريد، ورقة بحثية عن تجربة شاعرين عربيين في المهجر بأميركا الجنوبية: إلياس فرحات الذي عاش في البرازيل، وظل متمسكا بلغته الأم، والشاعر الفلسطيني محفوظ مصيص الذي عاش في تشيلي وكتب بالإسبانية. وتناول دي تيران تأثير الهجرة على كل منهما، متسائلا عن أسباب اختيار بعض المهاجرين التمسك بلغتهم الأم بينما يميل آخرون إلى استخدام لغة محلية.
من جهته، أوضح الدكتور صلاح بوسريف من المغرب أن اللغة ليست مجرد أداة، بل هي كيان وجودي، رافضا وصف اللغة العربية بأنها"ميتة" أو ضعيفة بسبب اقتراضها من لغات أخرى. وأكد بوسريف أن الاقتراض من اللغات يعكس انفتاح اللغة وإبداعها، معتبرا أن التأثر بلغات أخرى يثري اللغة ولا ينقص منها، بل يعزز انتشارها وتأثيرها.
في مداخلته، قدم الدكتور إغناثيو فيراندو، أستاذ الأدب العربي والترجمة بجامعة قادس، دراسة عن تأثير اللغة العربية على الإسبانية، مسلطا الضوء على عدد من المفردات الإسبانية ذات الأصل العربي. وناقش التحولات الصوتية والدلالية التي طرأت على هذه الكلمات خلال الفترة الأندلسية، موضحا كيف أثرت لهجة العرب في الأندلس على تطور اللغة الإسبانية، وقسم الكلمات ذات الأصل العربي إلى أسماء وصفات وأدوات لغوية.
اختتمت الباحثة التونسية هدى الهرمي الندوة بورقة بحثية تناولت مفهوم "هجرة اللغة" كمرآة للتطور الحضاري للأمم، مشيرة إلى دور اللغة العربية في التأثير على لغات عدة، خاصة الإسبانية، التي تأثرت بعمق بالمفردات العربية. وأكدت الهرمي أهمية الدراسات اللغوية والترجمة في توثيق الروابط الثقافية بين اللغتين، وتعزيز الحوار بين الحضارات.

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