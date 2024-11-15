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العلاقات الأصيلة: حينما تتفوق صداقة الروح على المصالح

11/15/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان - في مسارات الحياة، نلتقي بالكثير من الأشخاص، وبمرور الوقت واختبار العشرة، ندرك من يستحق أن يبقى جزءا من أيامنا، سندا حقيقيا وداعما، ومن يستحق أن يغادرنا من دون تردد أو التفات. القرار هنا ليس للعقل وحده، بل للمشاعر الصادقة التي تربطنا بالآخرين، ولذلك العمق الروحي الذي يفرز الحقيقي من المزيف.
جوهر العلاقات لا يقوم على المصالح السطحية أو التفاعلات الشكلية، كأن تبتسم له فيرد الابتسامة، أو تبادل الإعجاب والتعليقات عبر الصور. بل هو في الروابط الأصيلة التي تظل ثابتة مهما تعقدت الظروف، ولا تتأثر بهشاشة نفسية قد تمر بها.
وفي رحلة البحث عن ذاتك، تجد أن العلاقات الحقيقية هي من تعينك على الاستمرار، وترافقك نحو الضوء في نهاية النفق.
نحتاج في حياتنا إلى من يبتسم لنا رغم عبوس أيامنا، ويهتم بنا حين نعجز عن الاهتمام بأنفسنا، ويسأل عنا في لحظات انشغالنا حتى عن ذواتنا، هذا ما تؤكده رحاب أحمد، التي ترى أن الحياة مليئة بالمحبين والكارهين، الأصدقاء والأعداء، الأمناء والخائنين.
وتشير إلى أننا قد نجد أنفسنا مضطرين، في كثير من الأحيان، إلى التعامل مع أشخاص لا يجمعنا بهم سوى المصالح الباردة والمشاعر المشوهة التي تخلو من الحب الحقيقي.
توضح رحاب أنها تعلمت أن تختصر علاقاتها، وتكرس وقتها ومشاعرها لأولئك الذين يتقبلونها على حقيقتها، ويحبونها لأنها هي، من دون أي شروط أو أسباب إضافية. معهم، تشعر بالصدق والعمق والشفافية، حيث تجمعهم "قرابة الروح" بعيدا عن المصالح أو الاستعراض.
ترفض رحاب تكييف مشاعرها لإرضاء أشخاص عكس ذلك، وفي النهاية، تؤمن أن كل ما هو مزيف سيظهر على حقيقته عاجلا أم آجلا.
تؤمن سهر، البالغة من العمر 34 عاما، بأن العلاقات الحقيقية قائمة على الصدق والثقة والحب الصافي. بعد تجارب عديدة، أصبحت مقتنعة بأن الأشخاص الحقيقيين لا يعوضون، مهما كانت الخيارات الأخرى متاحة. وتوضح أن هناك من قد يظهرون لنا الحب، لكن في دواخلهم أهداف خفية، لا تتضح إلا عندما نصطدم بحقيقة أن وجودهم بجانبنا لم يكن لأجلنا، بل لأجل مصالحهم الخاصة.
لا تنكر سهر أنها، في بعض علاقاتها السابقة، لم تكن تهتم بصدق الأشخاص من حولها أو بجوهرهم، ولم تحاول فهم حقيقتهم عن قرب. نتيجة لذلك، تعرضت للخداع من البعض، حتى فقدت ثقتها بالآخرين. ومع ذلك، تؤمن بأن هناك دائما فرصا جديدة، وأن كل ما هو صادق يصل إلى الإنسان، سواء كان شعورا أو شخصا. وهذا ما دفعها إلى إعادة النظر في قرارها، ومنح الثقة لمن يدخل حياتها، حتى يثبت العكس.
وترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم، أن العلاقات الإنسانية والاجتماعية تتغير بتغير شكل وطبيعة المجتمعات من حيث التطور الإيجابي أو التراجع السلبي. لكن بالعموم تميل لأن تكون أكثر تعقيداً، فأصبحنا في زمن يصعب فيه تمييز العلاقات الحقيقية والأصيلة من العلاقات المزيفة أو المبنية على مصالح واحتياجات قد تكون مؤقتة أو لحظية.
اليوم، تعيش البشرية في عالم متطور سريع، اتسعت فيه مدارك الإنسان ووعيه باستحقاقه الذاتي، فأصبح يبحث عن مصالحه الفردية أو الشخصية على حساب المصالح الإنسانية.
ووفق إبراهيم، فإن التمييز بين العلاقة الحقيقية والعلاقة المزيفة والتعمق في حقيقة الناس يحتاج إلى ذكاء اجتماعي عال وإلى خبرة في تحليل الذات والنفس، ولكن بالعموم، أصحاب العلاقات الأصيلة يحترمون جميع الناس على اختلاف مكانتهم الاجتماعية أو المادية، ولديهم قدر عال من الرقي في التعامل مع الآخرين واحترام خصوصياتهم ومشاعرهم.
هؤلاء لا يسعون أبداً لجعلنا نسخة عنهم، ولا يهتمون أبداً إلى لفت الانتباه أو الاستعراض المزيف، ويعبرون عن رأيهم بانفتاح وأمام الجميع ويحترمون آراء الآخرين وأفكارهم ولا يقللون منها أبداً، ويكون اللطف والطبع الحسن من طباعهم في معظم الأوقات وليس في أوقات محددة فقط.
وأصحاب العلاقات الأصيلة يكونون صادقين محبين للآخرين، ويبذلون قصارى جهدهم للاهتمام ولمساعدة الآخرين. أما أصحاب العلاقات المزيفة، فيتقربون ويحترمون الأشخاص الذين تربطهم بهم مصالح، وهم بالغالب ذوو مكانة في العمل أو في المجتمع، ويسعون إلى لفت الانتباه لهم بشتى الطرق، يحاولون دائماً أن يكونوا أفضل من الآخرين ولا يحترمون أفكارهم ومشاعرهم.
وتشير مدربة المهارات الحياتية نور العامري إلى أن العلاقات الحقيقية في حياتنا تعد ضرورية في مراحل ومواقف عدة، منها الدعم العاطفي؛ إذ نحتاج للعلاقات الحقيقية عندما نواجه صعوبات أو تحديات في الحياة. الأصدقاء والعائلة يمكن أن يقدموا الدعم والمساندة.
كذلك التواصل والتفاعل، مما يسهم في تحسين الصحة النفسية والشعور بالانتماء الذي يعزز الثقة بالنفس والراحة النفسية.
وبحسب العامري، يأتي التعلم والنمو؛ فالعلاقات الجيدة تساعدنا على التعلم من تجارب الآخرين وتطوير مهارات جديدة من خلال التبادل الفكري.
كذلك، نحتاج إلى أشخاص نشاركهم اللحظات السعيدة والصعبة، حيث يسهم ذلك في تعزيز الروابط والعلاقات. بشكل عام، العلاقات الحقيقية تلعب دورا كبيرا في جودة حياتنا وتسهم في سعادتنا ورفاهيتنا.
تمييز العلاقات الحقيقية من العلاقات المزيفة يتطلب الانتباه إلى جوانب عدة، منها الصدق والشفافية، حيث يتمكن الأفراد من التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بوضوح. أما العلاقات المزيفة فقد تتسم بالخفاء أو التلاعب.
وتلفت إلى أهمية الدعم المتبادل في العلاقات الحقيقية، بحيث يكون هناك دعم متبادل في الأوقات الصعبة، بينما العلاقات المزيفة قد تكون أحادية الجانب من حيث تقديم أحد الأطراف الدعم من دون مقابل.
وتذهب إلى أنه في العلاقات الحقيقية، يتم قبول الشخص كما هو، مع الاحترام للاختلافات. بينما في العلاقات المزيفة، قد يسعى أحد الأطراف لتغيير الآخر أو فرض آرائه. إلى ذلك، الصدق في النوايا بعيدا عن المصالح الشخصية، فمن المهم أن نكون واعين لهذه العلامات وأن نقيم علاقاتنا بشكل دوري لضمان صحتها وعمقها.
وتضيف العلاقات الأصيلة العديد من القيم المهمة على تفاصيل حياتنا ويومياتنا، ومنها الشعور بالثقة بين الأفراد، مما يتيح لهم التعبير عن أنفسهم بحرية وراحة وتوفير شبكة من الدعم العاطفي في الأوقات الصعبة، مما يساعد على تجاوز التحديات وقيمة الاحترام المتبادل، حيث يقدر كل طرف الآخر كما هو، بغض النظر عن الاختلافات، والصدق في التعبير عن المشاعر والآراء، مما يعزز التواصل الفعال.
وتعمل العلاقات الأصيلة على تعزيز الشعور بالسعادة والرفاهية، وخلق ذكريات جميلة وتجارب ممتعة تحقق التوازن في الحياة بين العمل والحياة الشخصية، وتحسين جودة حياتنا اليومية وتوفير بيئة صحية للنمو والتطور.

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