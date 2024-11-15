التنمية: حل 97 جمعية وضبط 1792 متسولا في 3 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت وزارة التنمية الاجتماعية خلال أشهر آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، أن عدد الجمعيات التي تم حلها بلغ 97 جمعية، وعدد الجمعيات الحاصلة على إنذار 87 جمعية، وعدد الهيئـات المؤقتة التي أنهــت أعمالها 14 هيئة، وعدد الهيئات المؤقتة 39، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 22 لجنة.
كما كشفت عن إنجاز 24029 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و733 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 243 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، واستقبال 5635 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.
ووفق التقرير الربعي الصادر عن الوزارة، أمس، رخصت الوزارة 40 حضانة، وألحقت 108 أطفال بدور رعاية الأطفال الإيوائية، كما تم خروج 81 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 21 طفلا.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6201 جمعية، وجرى تسجيل 41 جمعية، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 177 جمعية.
وبلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 634 حدثا.
وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 1187 حملة جرى خلالها ضبط 1792 متسولا ومتسولة.
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