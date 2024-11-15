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التنمية: حل 97 جمعية وضبط 1792 متسولا في 3 أشهر

11/15/2024 2:39:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت وزارة التنمية الاجتماعية خلال أشهر آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، أن عدد الجمعيات التي تم حلها بلغ 97 جمعية، وعدد الجمعيات الحاصلة على إنذار 87 جمعية، وعدد الهيئـات المؤقتة التي أنهــت أعمالها 14 هيئة، وعدد الهيئات المؤقتة 39، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 22 لجنة.
كما كشفت عن إنجاز 24029 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و733 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 243 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، واستقبال 5635 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.
ووفق التقرير الربعي الصادر عن الوزارة، أمس، رخصت الوزارة 40 حضانة، وألحقت 108 أطفال بدور رعاية الأطفال الإيوائية، كما تم خروج 81 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 21 طفلا.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6201 جمعية، وجرى تسجيل 41 جمعية، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 177 جمعية.
وبلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 634 حدثا.
وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 1187 حملة جرى خلالها ضبط 1792 متسولا ومتسولة.

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