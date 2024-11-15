أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم حتى الأحد

تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة في سماء المملكة، وتكون والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلا مع بقاء الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويبقى الطقس الأحد، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا في شمال ووسط المملكة مع توقع لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 9، وفي مرتفعات الشراة 21 - 8، وفي مناطق البادية 25 - 10، وفي مناطق السهول 24 - 12، وفي الأغوار الشمالية 28 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 18، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 16 درجة مئوية.



(بترا)