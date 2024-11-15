وزراء يعقدون اجتماعات في أذربيجان لبحث احتياجات الأردن المناخية

عقد وزراء الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، والبيئة، الدكتور معاوية الردايدة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اجتماعات لبحث احتياجات الأردن المناخية، في مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في عاصمة أذربيجان باكو.



وناقش الوزراء مع السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الرأسمالية (UNCDF) براديب كوروكولاسوريا، سبل تعزيز التعاون لدعم احتياجات الأردن التنموية وخفض الانبعاثات، مع التركيز على رفع قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية وجذب الاستثمارات لمشاريع التنمية المستدامة.



كما تم مناقشة التقدم الذي أحرزه الأردن في مجال الطاقة المتجددة، وبحث إستراتيجيات الصندوق لزيادة التمويل، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه الصندوق في تقديم الدعم الفني لتخفيف المخاطر المالية وتطوير إطار تمويلي شامل. كما تم التركيز على تمكين المرأة والشباب في الأردن وتطوير الاستثمارات الخضراء، وفقًا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الاستثمار المناخي والتكيف الوطني.

وفي اجتماع آخر مع مدير ورئيس صندوق التكيف (Adaptation Fund) ميكو أوليكاينن، تم استعراض أبرز التحديات المناخية، والزيادة في عدد السكان، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بشأن أولويات التكيف في الأردن، وسبل زيادة دعم الصندوق للأردن.

وفي السياق ذاته، شارك وزير البيئة ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحوار الوزاري السادس حول تمويل المناخ، حيث هدف الحوار إلى استعراض التقدم المحرز في تحقيق هدف تعبئة 100 مليار دولار سنويًا خلال الفترة من 2020 إلى 2025 لدعم الدول النامية في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة طوقان في كلمة الأردن، إلى أهمية استخدام الأدوات المبتكرة لزيادة التمويل المناخي، خاصة التمويل الميسر للدول النامية، مؤكدة ضرورة التمييز بين المساعدات التنموية والتمويل المناخي عند حساب المساهمات الدولية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تمويل مشاريع التكيف مع المناخ ومشاريع التخفيف من الانبعاثات، خاصة في الدول النامية والمجتمعات الأكثر هشاشة.

كما أشارت طوقان، إلى أهمية بناء منظومة مبتكرة للتمويل المناخي وتحقيق الحوكمة الفعالة من خلال مبادرات مثل استراتيجية التمويل الأخضر وتعليمات السندات الخضراء وخطة حشد التمويل للاستثمارات المناخية.