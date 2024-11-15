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الأردن يتأثر بامتداد منخفض جوي الاثنين وزخات مطرية شمالا

11/15/2024 2:39:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تشير آخر مخرجات النماذج الجوية العددية المُعالجة لدى مركز طقس العرب الإقليمي، إلى رصد مؤشرات على تأثر المملكة مع ساعات فجر الإثنين وخلال نهار الإثنين بامتداد منخفض جوي بعيد نسبياً عن المملكة، يتمركز علوياً شمال تركيا، ويترافق بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة تتسبب بتغييرات نسبية على الطقس.


ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة الاثنين، لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس خريفياً رطباً وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، مع ظهور كميات من السحب بحيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم خاصة في المناطق الشمالية، مع هطول زخات متفرقة من الأمطار، قد تمتد أحياناً لتشمل أجزاء من وسط المملكة خاصة في ساعات العصر والمساء، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية الشرقية.

وتكون درجات الحرارة حول الـ15 درجة مئوية في العاصمة عمّان والعديد من المدن الرئيسية، لا سيما الجبلية منها، مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية بفعل عبور الغيوم المنخفضة والملامسة لسطح الأرض، ولا يُستبعد أن يكون الضباب كثيفاً أحياناً.

ويسبق تأثير المنخفض الجوي طقساً مُستقراً مع ساعات نهار يوم الأحد 17/11/2024 بحيث يكون الطقس خريفي مشمس ومستقر بوجه عام، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام، وخلال ساعات الشق الأول من الليل تسود أجواء باردة ومستقرة على أن يبدأ مع ساعات فجر الإثنين تأثر المملكة بامتداد منخفض جوي، لذا يطرأ انخفاض آخر واضح على درجات الحرارة ويكون الطقس بارداً مع تزايد كميات السحب في شمال المملكة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على تلك المناطق، لاسيما محافظة إربد.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار حالة الانحباس المطري وعدم تأثر المملكة حتى يومنا هذا بأي حالة مطرية هامة من مُنخفضات جوية أو حالاتٍ من عدم الإستقرار الجوي، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء الموسم المطري حتى اللحظة بحسب آخر الدارسات الصادرة عن طقس العرب.

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