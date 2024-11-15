الأردن يتأثر بامتداد منخفض جوي الاثنين وزخات مطرية شمالا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشير آخر مخرجات النماذج الجوية العددية المُعالجة لدى مركز طقس العرب الإقليمي، إلى رصد مؤشرات على تأثر المملكة مع ساعات فجر الإثنين وخلال نهار الإثنين بامتداد منخفض جوي بعيد نسبياً عن المملكة، يتمركز علوياً شمال تركيا، ويترافق بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة تتسبب بتغييرات نسبية على الطقس.
ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة الاثنين، لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس خريفياً رطباً وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، مع ظهور كميات من السحب بحيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم خاصة في المناطق الشمالية، مع هطول زخات متفرقة من الأمطار، قد تمتد أحياناً لتشمل أجزاء من وسط المملكة خاصة في ساعات العصر والمساء، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية الشرقية.
وتكون درجات الحرارة حول الـ15 درجة مئوية في العاصمة عمّان والعديد من المدن الرئيسية، لا سيما الجبلية منها، مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية بفعل عبور الغيوم المنخفضة والملامسة لسطح الأرض، ولا يُستبعد أن يكون الضباب كثيفاً أحياناً.
ويسبق تأثير المنخفض الجوي طقساً مُستقراً مع ساعات نهار يوم الأحد 17/11/2024 بحيث يكون الطقس خريفي مشمس ومستقر بوجه عام، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام، وخلال ساعات الشق الأول من الليل تسود أجواء باردة ومستقرة على أن يبدأ مع ساعات فجر الإثنين تأثر المملكة بامتداد منخفض جوي، لذا يطرأ انخفاض آخر واضح على درجات الحرارة ويكون الطقس بارداً مع تزايد كميات السحب في شمال المملكة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على تلك المناطق، لاسيما محافظة إربد.
وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار حالة الانحباس المطري وعدم تأثر المملكة حتى يومنا هذا بأي حالة مطرية هامة من مُنخفضات جوية أو حالاتٍ من عدم الإستقرار الجوي، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء الموسم المطري حتى اللحظة بحسب آخر الدارسات الصادرة عن طقس العرب.
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