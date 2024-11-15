الأمانة تنظم فعاليات اليوم المفتوح في حدائق الملكة رانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظمته أمانة عمان الكبرى من خلال دائرة حدائق الملكة رانيا العبدالله اليوم ، فعاليات " اليوم المفتوح ، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ومؤسسة نور الحسين وهئية شباب كلنا الأردن وعدد من المؤسسات الوطنية .
وقالت مديرة حدائق الملكة رانيا العبد الله رشا الشواربة أن فعالية اليوم المفتوح تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية والخدمات المتنوعة للاطفال والأسرة .
واضافت الشواربة أن اليوم المفتوح يهدف إلى حل من المشاكل التي يعاني منها شريحة كبيرة من الأسر ، ومنها تحسين جودة الحياة وسبل العيش للموطنين ، وخدمات صحية مجانية، وخدمات اجتماعية ودعم أسري ، إلى جانب "سوق المنتجات المحلية".
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