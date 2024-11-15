Sunday, 17 November 2024 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمانة تنظم فعاليات اليوم المفتوح في حدائق الملكة رانيا

11/15/2024 2:39:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نظمته أمانة عمان الكبرى من خلال دائرة حدائق الملكة رانيا العبدالله اليوم ، فعاليات " اليوم المفتوح ، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ومؤسسة نور الحسين وهئية شباب كلنا الأردن وعدد من المؤسسات الوطنية .

وقالت مديرة حدائق الملكة رانيا العبد الله رشا الشواربة أن فعالية اليوم المفتوح تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية والخدمات المتنوعة للاطفال والأسرة .





واضافت الشواربة أن اليوم المفتوح يهدف إلى حل من المشاكل التي يعاني منها شريحة كبيرة من الأسر ، ومنها تحسين جودة الحياة وسبل العيش للموطنين ، وخدمات صحية مجانية، وخدمات اجتماعية ودعم أسري ، إلى جانب "سوق المنتجات المحلية".

MENAFN15112024000072011014ID1108891172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث