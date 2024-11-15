الأمانة تنظم فعاليات اليوم المفتوح في حدائق الملكة رانيا

نظمته أمانة عمان الكبرى من خلال دائرة حدائق الملكة رانيا العبدالله اليوم ، فعاليات " اليوم المفتوح ، بالتعاون مع مؤسسة ومؤسسة نور الحسين وهئية شباب كلنا الأردن وعدد من المؤسسات الوطنية .



وقالت مديرة حدائق الملكة رانيا العبد الله رشا الشواربة أن فعالية اليوم المفتوح تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية والخدمات المتنوعة للاطفال والأسرة .













واضافت الشواربة أن اليوم المفتوح يهدف إلى حل من المشاكل التي يعاني منها شريحة كبيرة من الأسر ، ومنها تحسين جودة الحياة وسبل العيش للموطنين ، وخدمات صحية مجانية، وخدمات اجتماعية ودعم أسري ، إلى جانب "سوق المنتجات المحلية".