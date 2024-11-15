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غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

11/15/2024 2:39:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم، الغارات التدميرية على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن هذه الغارات التي تتركز على منطقة الغبيري، تسببت بتدمير أكثر من مبنى على رقعة جغرافية كبيرة.

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