غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
التاريخ
11/15/2024 2:39:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جدد الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم، الغارات التدميرية على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن هذه الغارات التي تتركز على منطقة الغبيري، تسببت بتدمير أكثر من مبنى على رقعة جغرافية كبيرة.
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