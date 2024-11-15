استشهاد أسيرين بسجون الاحتلال بينهما قيادي بحماس

استشهد أسيران فلسطينيان في سجون الاحتلال، أحدهما القيادي في حركة حماس سميح عليوي من نابلس، والثاني أنور شعبان محمد اسليم من غزة.



وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير -اليوم الجمعة- إن الشهيد عليوي (61 عاما)، واستنادا إلى المعطيات التي توفرت، قد استشهد في السادس من الشهر الجاري وذلك بعد 6 أيام على نقله من عيادة سجن الرملة إلى أساف هروفيه علما أنه كان محتجزا قبل سجن الرملة في سجن النقب، ولم تُعلن إدارة السجون عن استشهاده رغم أنها ملزمة بذلك، أما الشهيد أنور اسليم فقد ارتقى يوم أمس الخميس خلال نقله من سجن النقب إلى مستشفى سوروكا، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.



وأوضحت الهيئة والنادي -في بيان مشترك- أن الأسير عليوي معتقل إداريا منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستنادا إلى زيارة أجراها محامي هيئة الأسرى له في تاريخ 21 أغسطس/آب 2024 في سجن النقب، فقد ذكر أنه يُعاني قبل اعتقاله من مشاكل صحية نتيجة إصابته بورم حميد في الأمعاء قبل سنوات، أما الأسير أنور اسليم من غزة فهو معتقل منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2023، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله بحسب عائلته.



وفي تفاصيل الزيارة التي أجريت للأسير عليوي في شهر أغسطس/آب المنصرم، فقد ذكر المحامي أنه كان "يُعاني أوضاعا صحية صعبة قبل اعتقاله، وقد خضع لعمليات جراحية، خلالها تم استئصال جزء من أمعائه جراء إصابته بورم حميد في حينه، وكان من المفترض أن يجري عملية جديدة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، إلا أنها لم تتم بسبب اعتقاله، فتفاقم وضعه الصحي".



وتؤكد هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن الأسيرين تعرضا لجريمة ممنهجة، كما الشهداء الأسرى كافة، من خلال سياسة القتل البطيء، والتصفية التي تنتهجها منظومة السجون الإسرائيلية.

يذكر أن الأسير عليوي أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 10سنوات، وقد بدأت رحلة اعتقالاته منذ عام 1988، وهو متزوج وأب لـ9 من الأبناء، كذلك الأسير اسليم فهو متزوج وأب لـ4 من الأبناء.



وأشارت المؤسستان إلى أنه باستشهاد الأسيرين، فإن أعداد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 280، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذين يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام.



وذكرتا أنه من العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة، فإن عدد الشهداء الأسرى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 43، ممن أعلنت هوياتهم من قبل المؤسسات المختصة.



وقالت المؤسستان إن عدد الأسرى الفلسطينيين، الذين اعترفت بهم إدارة السجون حتى بداية نوفمبر/تشرين الثاني، يتجاوز 10 آلاف و200، بينما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق مئات من معتقلي غزة.



وكانت هيئة الأسرى ونادي الأسير قد أعلنا في بيان سابق أن أسرى سجن النقب يواجهون كارثة صحية تتصاعد جراء انتشار مرض الجرب (السكايبوس) وإصابة مئات بين صفوفهم، وهو نموذج لسجون مركزية أخرى تفشّى فيها المرض منذ شهور وتصاعد انتشاره بشكل كبير أخيرا إذ حوّلت إدارة السجون مرض الجرب إلى أداة تعذيب وتنكيل وقتل.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.



وبالتوازي وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن 783 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و11 ألفا و700 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية فلسطينية.