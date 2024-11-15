ترامب وافق على خطة للتوسط في وقف إطلاق النار بلبنان

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأمركي المنتخب دونالد وافق على خطة للتوسط في وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت خلال اجتماع الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع في منزله في مار لاغو في فلوريدا.



وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة "جلب ترامب الأمل في أن الصفقة ستغلق قبل دخوله البيت الأبيض في 20 يناير".



وتشمل الخطة انسحاب قوات "حزب الله" اللبناني شمال نهر الليطاني، و"تدمير البنية التحتية الإرهابية في المنطقة الواقعة بين النهر والحدود من قبل الجيش اللبناني"، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق بعد 60 يوما.



وذكر مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه لموقع"أكسيوس" أن محادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي في واشنطن كانت "مثمرة للغاية"، حيث تناولت معظم الخلافات حول الهدنة المقترحة، كما تناولت المفاوضات الضمانات التي تسعى إسرائيل للحصول عليها فيما يتعلق بعملياتها في لبنان.



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للقناة 14 العبرية: "لن تسمح إسرائيل لحزب الله بإعادة بناء قوته، هدفنا هو نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني ومنع إعادة تسليحه".