ترامب وافق على خطة للتوسط في وقف إطلاق النار بلبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأمركي المنتخب دونالد ترمب وافق على خطة للتوسط في وقف إطلاق النار في لبنان.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت خلال اجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع ترامب في منزله في مار لاغو في فلوريدا.
وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة "جلب ترامب الأمل في أن الصفقة ستغلق قبل دخوله البيت الأبيض في 20 يناير".
وتشمل الخطة انسحاب قوات "حزب الله" اللبناني شمال نهر الليطاني، و"تدمير البنية التحتية الإرهابية في المنطقة الواقعة بين النهر والحدود من قبل الجيش اللبناني"، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق بعد 60 يوما.
وذكر مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه لموقع"أكسيوس" أن محادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي في واشنطن كانت "مثمرة للغاية"، حيث تناولت معظم الخلافات حول الهدنة المقترحة، كما تناولت المفاوضات الضمانات التي تسعى إسرائيل للحصول عليها فيما يتعلق بعملياتها في لبنان.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للقناة 14 العبرية: "لن تسمح إسرائيل لحزب الله بإعادة بناء قوته، هدفنا هو نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني ومنع إعادة تسليحه".
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