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استشهاد أسيرين بسجون الاحتلال بينهما قيادي بحماس

11/15/2024 2:39:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- استشهد أسيران فلسطينيان في سجون الاحتلال، أحدهما القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سميح عليوي من نابلس بالضفة الغربية، والثاني أنور اسليم من غزة.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير أمس إن الشهيد عليوي (61 عاما)، واستنادا إلى المعطيات التي توفرت، استشهد في السادس من الشهر الحالي وذلك بعد 6 أيام على نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه علما أنه كان محتجزا قبل سجن الرملة في سجن النقب، ولم تُعلن إدارة السجون عن استشهاده رغم أنها ملزمة بذلك، أما الشهيد أنور اسليم فقد ارتقى يوم أول من أمس خلال نقله من سجن النقب إلى مستشفى سوروكا، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة والنادي -في بيان مشترك- أن الأسير عليوي معتقل إداريا منذ 21 تشرين الأول(أكتوبر) 2023، واستنادا إلى زيارة أجراها محامي هيئة الأسرى له في تاريخ 21 آب (اغسطس) 2024 في سجن النقب، فقد ذكر أنه كان يُعاني قبل اعتقاله من مشاكل صحية نتيجة إصابته بورم حميد في الأمعاء قبل سنوات، أما الأسير أنور اسليم من غزة فهو معتقل منذ الثامن من كانون الأول(ديسمبر) 2023، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله بحسب عائلته.
وفي تفاصيل الزيارة التي أجريت للأسير عليوي في شهر آب(اغسطس) المنصرم، فقد ذكر المحامي أنه كان "يُعاني أوضاعا صحية صعبة قبل اعتقاله، وقد خضع لعمليات جراحية، خلالها تم استئصال جزء من أمعائه جراء إصابته بورم حميد في حينه، وكان من المفترض أن يجري عملية جديدة في شهر كانون الأول(ديسمبر) 2023، إلا أنها لم تتم بسبب اعتقاله، فتفاقم وضعه الصحي".
وتؤكد هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن الأسيرين تعرضا لجريمة ممنهجة، كما الشهداء الأسرى كافة، من خلال سياسة القتل البطيء، والتصفية التي تنتهجها منظومة السجون الصهيونية.
يذكر أن الأسير عليوي أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه نحو 10سنوات، وقد بدأت رحلة اعتقالاته منذ عام 1988، وهو متزوج وأب لـ9 من الأبناء، كذلك الأسير اسليم فهو متزوج وأب لـ4 من الأبناء.
وأشارت المؤسستان إلى أنه باستشهاد الأسيرين، فإن أعداد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 280، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذين يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام.-(وكالات)

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