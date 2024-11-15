استشهاد أسيرين بسجون الاحتلال بينهما قيادي بحماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- استشهد أسيران فلسطينيان في سجون الاحتلال، أحدهما القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سميح عليوي من نابلس بالضفة الغربية، والثاني أنور اسليم من غزة.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير أمس إن الشهيد عليوي (61 عاما)، واستنادا إلى المعطيات التي توفرت، استشهد في السادس من الشهر الحالي وذلك بعد 6 أيام على نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى
أساف هروفيه علما أنه كان محتجزا قبل سجن الرملة في سجن النقب، ولم تُعلن إدارة السجون عن استشهاده رغم أنها ملزمة بذلك، أما الشهيد أنور اسليم فقد ارتقى يوم أول من أمس خلال نقله من سجن النقب إلى مستشفى سوروكا، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة والنادي -في بيان مشترك- أن الأسير عليوي معتقل إداريا منذ 21 تشرين الأول(أكتوبر) 2023، واستنادا إلى زيارة أجراها محامي هيئة الأسرى له في تاريخ 21 آب (اغسطس) 2024 في سجن النقب، فقد ذكر أنه كان يُعاني قبل اعتقاله من مشاكل صحية نتيجة إصابته بورم حميد في الأمعاء قبل سنوات، أما الأسير أنور اسليم من غزة فهو معتقل منذ الثامن من كانون الأول(ديسمبر) 2023، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله بحسب عائلته.
وفي تفاصيل الزيارة التي أجريت للأسير عليوي في شهر آب(اغسطس) المنصرم، فقد ذكر المحامي أنه كان "يُعاني أوضاعا صحية صعبة قبل اعتقاله، وقد خضع لعمليات جراحية، خلالها تم استئصال جزء من أمعائه جراء إصابته بورم حميد في حينه، وكان من المفترض أن يجري عملية جديدة في شهر كانون الأول(ديسمبر) 2023، إلا أنها لم تتم بسبب اعتقاله، فتفاقم وضعه الصحي".
وتؤكد هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن الأسيرين تعرضا لجريمة ممنهجة، كما الشهداء الأسرى كافة، من خلال سياسة القتل البطيء، والتصفية التي تنتهجها منظومة السجون الصهيونية.
يذكر أن الأسير عليوي أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه نحو 10سنوات، وقد بدأت رحلة اعتقالاته منذ عام 1988، وهو متزوج وأب لـ9 من الأبناء، كذلك الأسير اسليم فهو متزوج وأب لـ4 من الأبناء.
وأشارت المؤسستان إلى أنه باستشهاد الأسيرين، فإن أعداد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 280، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذين يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام.-(وكالات)
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