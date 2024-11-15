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سفير ترامب المرشح للاحتلال.. يعارض حل الدولتين وينكر تسمية الضفة

11/15/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - جدد مايك هاكابي، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب السفير الأميركي بالكيان الصهيوني، معارضته لحل الدولتين ولاستخدام مصطلحي الضفة الغربية والاحتلال، في إنكار صريح للشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية.
وقال هاكابي أمس في مقابلة مع القناة السابعة العبرية التابعة لمستوطنين "لا يمكنني أن أقول شيئا لا أؤمن به؛ لم أكن على استعداد أبدا لاستخدام مصطلح الضفة الغربية، لا يوجد شيء من هذا القبيل، أنا أتحدث عن يهودا والسامرة (وهي التسمية الإسرائيلية للضفة)".
وأضاف هاكابي "أقول للناس إنه لا يوجد احتلال"، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية التي احتلها الكيان الصهيوني بعد حرب عام 1967.
وبموجب القانون الدولي، يعتبر الكيان الصهيوني قوة احتلال بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهو تصنيف يستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنظم قوانين الاحتلال وتؤكد حقوق السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
وتدعو قرارات الأمم المتحدة -ومنها قرارات مجلس الأمن الدولي 242 (1967) و338 (1973)- الاحتلال إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها، وتؤكد أن أي تغييرات ديمغرافية أو قانونية بهذه المناطق باطلة.
وتابع هاكابي أن "كثيرا من المصطلحات التي قد تستخدمها وسائل الإعلام، حتى الأشخاص الذين يعارضون إسرائيل، لا أستخدمها، لأنني أريد استخدام مصطلحات تعود إلى زمن سحيق، مثل الأرض الموعودة، ويهودا والسامرة".
وأضاف هاكابي أن "هذه مصطلحات توراتية، وهي مهمة بالنسبة لي، ولهذا سأستمر في اتباعها ما لم يتم توجيهي بخلاف ذلك، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث".
وفي تعليقه على تصريح وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، الذي ذكر أن 2025 سيكون عام السيادة (في إشارة إلى ضم الضفة الغربية)، قال هاكابي "هذا قرار تتخذه إسرائيل، وليس قرارا تفرضه الولايات المتحدة عليها".
وأضاف "لا أعتقد أن ترامب هو ذلك الرئيس الذي يريد أن يخبر الدول الأخرى بما يجب أن تفعله وكيف تفعل ذلك.. إنه يريد استيعاب ومساعدة وتشجيع المساعي السلمية وتعزيز التحالفات"، على حد قوله.
وقال هاكابي "تذكروا أنه خلال السنوات الأربع التي قضاها (ترامب) رئيسا، لم يكن هناك رئيس أكثر تأييدا لإسرائيل في التاريخ منه. وكان كل شيء من الاعتراف بالقدس عاصمة، إلى نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بمرتفعات الجولان ممتلكات شرعية لدولة إسرائيل، وأيضا عدم محاولة دفع حل الدولتين، لأنه غير عملي وغير قابل للتنفيذ".
وجدد هاكابي معارضته حل الدولتين، قائلا "لا أعتقد أن حل الدولتين شرعي، هذا موقف احتفظت به لسنوات، وهو موقف يتفق معه ترامب وأتوقع استمراره".
وأشار إلى أن دور السفير في الاحتلال هو وسيلة لخدمة بلاده ورئيسه، لكنها أيضا "وسيلة بالنسبة لي لأكون قادرا على خدمة علاقة مهمة للغاية بالنسبة لي، وهي العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتُعد تصريحات هاكابي خروجا عن الموقف الرسمي الأميركي التقليدي الذي يزعم دعمه حل الدولتين كإطار لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما تتناقض مع المجتمع الدولي الذي يعد الضفة الغربية أرضا محتلة بموجب القانون الدولي.
ويُثير موقفه مخاوف من انحياز السياسة الأميركية المنحازة فعلا بشكل أكبر للكيان الصهيوني على حساب حقوق الفلسطينيين، مما قد يفاقم التوترات في المنطقة ويعرقل أي جهود لاستئناف عملية السلام.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الصراع وتحقيق السلام بالشرق الأوسط، مما دفع كثيرا من ناخبيه العرب والمسلمين -الذين لعبوا دورا بارزا في فوزه- لتعليق آمال عليه لتغيير نهج سلفه جو بايدن، تجاه المنطقة.-(وكالات)

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