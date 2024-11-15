ترامب يمنح الضوء الأخضر للتسوية.. والاحتلال يكثف غاراته على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- أبلغ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو
دعمه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بينما تحدث تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن نقطة شائكة تقف حاليا دون إتمام التسوية.
وقالت هيئة البث الصهيونية أمس إن وزير
الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر التقى الأحد الماضي ترامب وكبار المسؤولين في إدارته، وناقش معهم مجموعة واسعة من القضايا.
وأضافت "أعطى ترامب الضوء الأخضر رسميا لمواصلة محاولة التوصل إلى تسوية بشأن لبنان".
ونقلت الهيئة الصهيونية -عن مصدر مطلع على المحادثات- أن الرئيس الأميركي المنتخب قال لديرمر "أريدك أن تتوصل إلى اتفاق بشأن لبنان.. ليس لدي أي اعتراضات على المخطط الحالي".
وأشارت هيئة البث إلى أن اجتماع ترامب وديرمر "عُقد حتى قبل اجتماع ديرمر مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية هذا الأسبوع".
من جانب آخر، قالت "وول ستريت جورنال" إن ترامب أعرب لديرمر عن أمله في إنجاز التسوية مع لبنان قبل وصوله للبيت الأبيض.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الخطوط العريضة لاقتراح التسوية تقضي بمنع الجيش اللبناني واليونيفيل حزب الله من العودة جنوبا، وذكرت أن النقطة الشائكة في التسوية حاليا هي ضمان فرض الاحتلال وقف إطلاق النار لدى فشل اليونيفيل والجيش اللبناني في مهمتهما.
وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مساعدة من القوات الروسية بسورية لمنع حزب الله من تجديد مخزون أسلحته بالتهريب.
ونقلت "وول ستريت جورنال" تحذير خبراء أمن في الاحتلال من أن توسيع العمليات في لبنان قد يقود إلى حرب استنزاف، كما أن توغل الكيان في لبنان للضغط على حزب الله بشأن التسوية محفوف بالمخاطر.
وقال مسؤول عسكري صهيوني سابق للصحيفة إن إسرائيل مطالبة بمراجعة هدفها بتدمير حزب الله بالكامل كمنظمة عسكرية.
بدورها، أكدت صحيفة "إيكونوميست" أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان أصبحت أكثر تقدما الآن.
ووفق وسائل إعلام صهيونية، فإن واشنطن قدمت مقترحا يقضي بانسحاب "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومنعه الحزب من إعادة إقامة مواقع بالمنطقة ومنع نقل السلاح عبر سورية إلى الحزب.
وقالت مصادر إن حزب الله تسلم مقترحا لوقف إطلاق النار سلمته سفيرة الولايات المتحدة في لبنان لرئيس البرلمان نبيه بري، وأكدت المصادر أن حزب الله سيدرس نقاط المقترح وسيبلغ رئيس البرلمان بملاحظاته عليها.
من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن "لبنان يعطي الأولوية لوقف العدوان وتنفيذ القرار 1701 دون تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمونه"، وأكد أن "المطلوب دعم موقف لبنان لتطبيق القرار 1701 وعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين".
وفي بيروت، أكد علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني دعم إيران للبنان وشعبه، وقال في مؤتمر صحفي إن "إيران ستقف إلى جانب لبنان حكومة وشعبا في كل الظروف، وأي قرار تتخذه المقاومة والحكومة في لبنان نوافق عليه وندعمه".
وأضاف لاريجاني "لا نسعى لنسف أي خطوة، بل نريد أن نرى حلا للوضع في لبنان. حزب الله تيار صلب ورشيد وسندعم المقاومة في جميع الظروف".
ميدانيا، واصل الطيران الحربي للجيش الصهيوني، أمس، غاراته على مناطق متفرقة بلبنان، في حين استمر مقاتلو حزب الله في تنفيذ عمليات نوعية بمواقع حدودية جنوب لبنان.
واستهدفت غارات صهيونية منطقة الحدث وحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث يكثف الجيش الإحتلالي قصفه منذ أول من أمس الخميس.
وخلال الـ24 ساعة الماضية أنذر الجيش الصهيوني 5 مرات سكان مبان في منطقة الغبيري إلى جانب مبان أخرى في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية بالإخلاء قبل استهدافها.
وأفاد الجيش المحتل، بأنه ضرب حوالي 30 هدفا في الضاحية الجنوبية على مدار 48 ساعة، بعد إصدار إنذارات إلى السكان لإخلائها.
وفي الجنوب، أغار الطيران الصهيوني على محيط كل من بلدة باتوليه ومدينة صور وبلدة عربصاليم وبلدة شمع في قضاء صور، ومحيط بلدتي كفرا والناقورة وأطراف بلدة كفر حمام في جنوب لبنان.
واستشهد أكثر من 40 شخصا، في الغارات الجوية على شرق لبنان وجنوبه، وفقا للسلطات اللبنانية.
وفي الجبهة الجنوبية، أفاد حزب الله بأنه استهدف للمرة الثانية بالصواريخ تجمعا لقوات الجيش الصهيوني في بوابة العمرا جنوبي بلدة الخيام.
وقال أيضا إنه استهدف بصاروخ تجمعا لقوات الاحتلال غرب بلدة الجبين جنوبي البلاد، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.-(وكالات)
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