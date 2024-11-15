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ترامب يمنح الضوء الأخضر للتسوية.. والاحتلال يكثف غاراته على لبنان

11/15/2024 2:39:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- أبلغ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو دعمه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بينما تحدث تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن نقطة شائكة تقف حاليا دون إتمام التسوية.
وقالت هيئة البث الصهيونية أمس إن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر التقى الأحد الماضي ترامب وكبار المسؤولين في إدارته، وناقش معهم مجموعة واسعة من القضايا.
وأضافت "أعطى ترامب الضوء الأخضر رسميا لمواصلة محاولة التوصل إلى تسوية بشأن لبنان".
ونقلت الهيئة الصهيونية -عن مصدر مطلع على المحادثات- أن الرئيس الأميركي المنتخب قال لديرمر "أريدك أن تتوصل إلى اتفاق بشأن لبنان.. ليس لدي أي اعتراضات على المخطط الحالي".
وأشارت هيئة البث إلى أن اجتماع ترامب وديرمر "عُقد حتى قبل اجتماع ديرمر مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية هذا الأسبوع".
من جانب آخر، قالت "وول ستريت جورنال" إن ترامب أعرب لديرمر عن أمله في إنجاز التسوية مع لبنان قبل وصوله للبيت الأبيض.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الخطوط العريضة لاقتراح التسوية تقضي بمنع الجيش اللبناني واليونيفيل حزب الله من العودة جنوبا، وذكرت أن النقطة الشائكة في التسوية حاليا هي ضمان فرض الاحتلال وقف إطلاق النار لدى فشل اليونيفيل والجيش اللبناني في مهمتهما.
وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مساعدة من القوات الروسية بسورية لمنع حزب الله من تجديد مخزون أسلحته بالتهريب.
ونقلت "وول ستريت جورنال" تحذير خبراء أمن في الاحتلال من أن توسيع العمليات في لبنان قد يقود إلى حرب استنزاف، كما أن توغل الكيان في لبنان للضغط على حزب الله بشأن التسوية محفوف بالمخاطر.
وقال مسؤول عسكري صهيوني سابق للصحيفة إن إسرائيل مطالبة بمراجعة هدفها بتدمير حزب الله بالكامل كمنظمة عسكرية.
بدورها، أكدت صحيفة "إيكونوميست" أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان أصبحت أكثر تقدما الآن.
ووفق وسائل إعلام صهيونية، فإن واشنطن قدمت مقترحا يقضي بانسحاب "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومنعه الحزب من إعادة إقامة مواقع بالمنطقة ومنع نقل السلاح عبر سورية إلى الحزب.
وقالت مصادر إن حزب الله تسلم مقترحا لوقف إطلاق النار سلمته سفيرة الولايات المتحدة في لبنان لرئيس البرلمان نبيه بري، وأكدت المصادر أن حزب الله سيدرس نقاط المقترح وسيبلغ رئيس البرلمان بملاحظاته عليها.
من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن "لبنان يعطي الأولوية لوقف العدوان وتنفيذ القرار 1701 دون تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمونه"، وأكد أن "المطلوب دعم موقف لبنان لتطبيق القرار 1701 وعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين".
وفي بيروت، أكد علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني دعم إيران للبنان وشعبه، وقال في مؤتمر صحفي إن "إيران ستقف إلى جانب لبنان حكومة وشعبا في كل الظروف، وأي قرار تتخذه المقاومة والحكومة في لبنان نوافق عليه وندعمه".
وأضاف لاريجاني "لا نسعى لنسف أي خطوة، بل نريد أن نرى حلا للوضع في لبنان. حزب الله تيار صلب ورشيد وسندعم المقاومة في جميع الظروف".
ميدانيا، واصل الطيران الحربي للجيش الصهيوني، أمس، غاراته على مناطق متفرقة بلبنان، في حين استمر مقاتلو حزب الله في تنفيذ عمليات نوعية بمواقع حدودية جنوب لبنان.
واستهدفت غارات صهيونية منطقة الحدث وحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث يكثف الجيش الإحتلالي قصفه منذ أول من أمس الخميس.
وخلال الـ24 ساعة الماضية أنذر الجيش الصهيوني 5 مرات سكان مبان في منطقة الغبيري إلى جانب مبان أخرى في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية بالإخلاء قبل استهدافها.
وأفاد الجيش المحتل، بأنه ضرب حوالي 30 هدفا في الضاحية الجنوبية على مدار 48 ساعة، بعد إصدار إنذارات إلى السكان لإخلائها.
وفي الجنوب، أغار الطيران الصهيوني على محيط كل من بلدة باتوليه ومدينة صور وبلدة عربصاليم وبلدة شمع في قضاء صور، ومحيط بلدتي كفرا والناقورة وأطراف بلدة كفر حمام في جنوب لبنان.
واستشهد أكثر من 40 شخصا، في الغارات الجوية على شرق لبنان وجنوبه، وفقا للسلطات اللبنانية.
وفي الجبهة الجنوبية، أفاد حزب الله بأنه استهدف للمرة الثانية بالصواريخ تجمعا لقوات الجيش الصهيوني في بوابة العمرا جنوبي بلدة الخيام.
وقال أيضا إنه استهدف بصاروخ تجمعا لقوات الاحتلال غرب بلدة الجبين جنوبي البلاد، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.-(وكالات)

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