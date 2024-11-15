تاريخ إسرائيل الطويل في العمل ضد الأمم المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سيلفان سيبيل* - (أوريان) 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2024
على الرغم من عجزها، يستهدف بنيامين نتنياهو
منظمة الأمم المتحدة لأنها تمثل القانون الدولي. وتتعرض وكالات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة لها في لبنان إلى الهجوم اللفظي والمادي. وحتى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان متحفظاً للغاية في مواجهة المجازر في قطاع غزة، تعرض للتوبيخ لأنه أشار إلى دور هذه المؤسسة في إنشاء إسرائيل. غير أن هذه الهجمات المنهجية ضد الأمم المتحدة لا يعود تاريخها إلى اليوم. يوم الاثنين، 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، أقر الكنيست قانونين لحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية ومنع السلطة الإسرائيلية من العمل مع المنظمة أو ممثليها، ما سيسهم في إعاقة عملها في غزة والضفة الغربية.
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منذ بداية هجومها على غزة في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أطلقت دولة إسرائيل حملة لتشويه سمعة منظمة الأمم المتحدة. وعملت على تصويرها كمنظمة منحرفة تعمل على منع تل أبيب من تحقيق أهدافها من خلال توفيرها، من دون وجه حق، حماية لعدويها: "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان، اللذين تقول تل أبيب إنهما كيانان "إرهابيان" غير مُحدَّدَي النطاق، واللذين تنوي "استئصالهما بالكامل". ومن على منبر "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في 27 أيلول (سبتمبر) 2024، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بـ"بالوعة من العصارة الصفراوية المعادية للسامية التي يجب تجفيفها". وقال إنها إذا لم تمتثل، فإنها "لن تكون أكثر من مهزلة حقيرة". وكان ثلاثة أرباع الحاضرين قد غادروا القاعة آنذاك. لكن ذلك لم يكن كافيا للتأثير في نتنياهو. بل تزايد هجومه ضد جميع المنظمات الأممية الموجودة على الأرض، سواء كانت عسكرية ("القبعات الزرقاء" أو قوات حفظ السلام) أو مدنية (وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، الأونروا). وتصف إسرائيل أي انتقاد لجرائمها في غزة بأنه "معاداة للسامية".
في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد اللبنانيين صراحة بـ"الدمار والمعاناة نفسيهما اللذين في غزة" إذا لم يذعنوا لمطالبه "بالقضاء على حزب الله"، قامت قواته المسلحة بقصف ثلاثة مواقع تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عمداً. وبعد ثمانية أيام، سُجلت خمس هجمات إسرائيلية على الأقل ضد هذه البعثة التي تأسست في العام 1978 بعد عملية عسكرية إسرائيلية ثقيلة في جنوب لبنان ضد منظمة التحرير الفلسطينية، بمهمة مراقبة سلوك المتحاربين وحماية السكان المدنيين.
وكما هو الحال في كل مرة تتصرف فيها إسرائيل على هذا النحو، تُعرب الأمم المتحدة والعديد من الدول عن انتقادات شديدة، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي حملته. في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، اقتحمت دبابتان تابعتان للجيش موقعاً لليونيفيل، ليظهر بوضوح عدم اكتراثه بالضغوط الدولية. وفي غزة، وحتى 14 آذار (مارس) 2024، أحصت الأونروا "ما لا يقل عن 165 عاملا من كوادرها قتلوا أثناء أداء واجبهم" منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
بعد أربعة أيام من الهجوم الذي شنته "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيريش، بأنه بموجب القانون الدولي "يمنع استهداف مباني الأمم المتحدة وجميع المستشفيات والمدارس والعيادات" التابعة له، وكأنه كان يعلم من واقع التجربة طبيعة الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها هيئة الأركان العامة الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف النزعات الانتقامية الإسرائيلية تجاه المنظمة على الإطلاق.
الأونروا في قلب الهجوم الإسرائيلي
في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2024، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن غوتيريش هو "شخص غير مرغوب فيه" في بلاده. وفي مناسبات عدة خلال العام الماضي، طالبت إسرائيل الأونروا بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمة إياها بتوفير الحماية لـ"الإرهابيين". وتعد الأونروا المنظمة الوحيدة التي تقدم المساعدات الإنسانية الدائمة والرعاية الصحية والتعليم في ما تبقى من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك في لبنان وسورية والأردن، علاوة على أنها تحافظ على ضمان حق العودة بالنسبة إلى اللاجئين. ولا يقتصر الجيش الإسرائيلي على قصف مدارسها ومستشفياتها في قطاع غزة، بل تمنع إسرائيل دخول الأموال المستخدمة لتمويلها وتشن حملة تشويه ضدها. وباشر البرلمان الإسرائيلي في تموز (يوليو) 2024 مناقشة مشروع قانون لتصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"؛ ومن المقرر أن تنتهي المناقشة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، وقد تؤدي إلى مصادرة مبانيها وأصولها. وفي 9 تشرين الأول (أكتوبر)، ألمح كاتس أيضا إلى إمكانية مصادرة مقر المنظمة في القدس الشرقية (بقصد بناء مساكن للإسرائيليين في مكانه).
بموازاة ذلك، ومن دون أدنى دليل، قامت إسرائيل بدعاية نشطة تهدف إلى تصوير الأونروا على أنها "وكر للإرهابيين". ففي 26 كانون الثاني (يناير) 2024، ادعى نتنياهو أن 12 موظفاً تابعاً لهذه الوكالة شاركوا في الهجوم الذي نفذته "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر). ومن قبيل "الصدفة"، جاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي فتحت فيه "محكمة العدل الدولية" تحقيقا بخصوص "خطر محتمل لحدوث إبادة جماعية" في غزة ترتكبها إسرائيل. وسرعان ما حققت إسرائيل أول نجاح كبير لها: في 23 آذار (مارس) 2024، صوت الكونغرس الأميركي على وقف التمويل الأميركي للأونروا حتى آذار (مارس) 2025. وهو موقف لم يحاكيه في نهاية المطاف سوى القليل من دول العالم.
لم تكن لادعاءات الحكومة الإسرائيلية أي تبعات قانونية، حيث لم تقدم أي دليل مقنع يدعمها، وفقا لتقرير لجنة كولونا المستقلة(1). لكن الأمر الأساسي تحقق: انتشرت الشكوك حول الهيئة الأممية.
خطر تفشي الوباء، حالة نموذجية
من المثير للدهشة أن الحملة الإسرائيلية ضد الأمم المتحدة توقفت لبعض الوقت. وهي قضية تستحق أن تُروى لبلاغتها. في نهاية آب (أغسطس) 2024، بدأ وباء شلل الأطفال يهدد قطاع غزة. ونظراً لخطر انتشار المرض بين الجنود في الميدان، ومن خلالهم إلى جميع السكان الإسرائيليين غير الملقحين -حيث يعود الجنود بشكل دوري إلى منازلهم في إجازة- أصبح دور الأونروا، مرة أخرى، حاسماً. وتفاوض الإسرائيليون مع الهيئة الأممية. وبعد شهر واحد، تم تطعيم 560 ألف طفل فلسطيني. واضطر الجيش الإسرائيلي إلى الاعتراف بأنه لولا الخدمات اللوجستية الفريدة التي تقدمها الأونروا "لما كان من الممكن تنفيذ حملة التطعيم بنجاح"، كما يوضح جوناثان أدلر، الصحفي في صحيفة "لوكال كول" الإلكترونية و"مجلة 972+".
هكذا تظهر الحكومة الإسرائيلية مدى ازدواجيتها المنافقة في التعاطي مع الأمور. ففي حين سمحت بمرور 1.2 مليون لقاح عبر غزة لدرء خطر تفشي الوباء، واصلت تقييد دخول أدوية الطوارئ الأخرى والمياه والغذاء التي يحتاجها سكان القطاع. وبمجرد احتواء خطر تفشي الوباء، عادت الحملة المناهضة للأونروا. ونظم نائب رئيس بلدية القدس، نير بركات (عضو حزب الليكود)، مظاهرات دائمة أمام مقر الأونروا للضغط عليها للانتقال إلى العاصمة الأردنية، عمّان. وفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أقر الكنيست مشروعي قانونين: أحدهما يقضي بقطع علاقات أي سلطة عامة إسرائيلية بالأونروا، والآخر يقضي بمنع نشاط هذه المنظمة في الأراضي الفلسطينية. كما تواصل إسرائيل حظر حسابات المنظمة في البنوك الإسرائيلية وإصدار تأشيرات دخول لموظفيها الجدد.
الحصيلة: في الفترة ما بين 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 و27 أيلول (سبتمبر) 2024، تعرضت مباني الأونروا -المدارس والمستشفيات والمنازل والمكاتب- لأكثر من 464 هجوماً إسرائيلياً في غزة (2)، أي أكثر من هجمة واحدة في اليوم. وخلفت هذه الهجمات 226 قتيلاً بين أعضاء فرقها، و563 قتيلاً من المدنيين الذين كانوا متواجدين في مرافقها. وكما كتب جوناثان أدلر، فإن "الهجوم التشريعي الذي يهدف إلى إخراج الأونروا من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس سوى تكريس للممارسة العسكرية القائمة في القانون". ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي براغماتي أيضاً. ويوضح أدلر أن بعض كبار الضباط يشعرون بالقلق إزاء هذه القوانين. وحجتهم: "إذا غادرت الأونروا غزة، فإن وباءً جديداً محتملاً يمكن أن يمنع الجيش الإسرائيلي من مواصلة مطاردة 'حماس' هناك".
من برنادوت إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
على الرغم من وصوله اليوم إلى مستويات عليا، فإن عداء دولة إسرائيل للأمم المتحدة ولمشروعية أي انتقاد خارجي لسياساتها، وخاصة في أوقات الحرب، يعود إلى زمن بعيد، بل إلى أصولها الأولى تقريباً. وقد تطول القائمة، ولذلك سنكتفي بالتذكير ببعض الأمثلة. في 17 أيلول (سبتمبر) 1948، أي بعد أربعة أشهر من إنشاء دولة إسرائيل، ومع اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، اغتيل الكونت السويدي فولك برنادوت، وسيط الأمم المتحدة منذ أيار (مايو) 1948، في القدس. وكان برنادوت يعيق الطموحات الإسرائيلية باقتراح "خطة سلام" لم تكن تريدها إسرائيل. وقُتل بالرصاص على يد أربعة رجال يرتدون الزي العسكري، ولكنهم ينتمون إلى جماعة "شتيرن"، وهي حركة قومية متطرفة. وتحتل هذه الجماعة المسلحة اليوم مكانة بارزة في متحف الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت أقرب، في العام 1996، وخلال عملية ضد "حزب الله" في لبنان، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية معسكراً للقبعات الزرق في بلدة قانا حيث لجأ السكان، مما أسفر عن مقتل 106 مدنيين. وعلى مدى 46 عاماً، من بين كل هيئات الأمم المتحدة المماثلة، تكبدت اليونيفيل أكبر خسائر بشرية، إذ سجلت حتى نيسان (أبريل) مقتل 334 من أفرادها، معظمهم في غارات إسرائيلية. وهناك هيئة أخرى تتعرض لضغوط دائمة من تل أبيب منذ سنوات عديدة جداً، وهي "مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية" (أوتشا)، وهي الوكالة المحايدة الوحيدة التي تسجل الأعمال غير القانونية (جرائم، طرد، احتلال، تدمير، إلخ) التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عندما أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه "لا يجب أن ينسى السيد نتنياهو أن بلاده أنشئت بقرار أممي"، في إشارة إلى القرار 181 الذي يقسم فلسطين إلى دولتين، واحدة "يهودية" والأخرى "عربية"، والذي تم تبنيه في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، رد عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية موبخاً: "لم يكن قرار الأمم المتحدة هو الذي أنشأ دولة إسرائيل، بل النصر الذي تحقق في حرب الاستقلال (في العام 1948 ضد الفلسطينيين والدول العربية)".
عودة المحافظين الجدد
في اللغة العبرية، يطلق على اختصار الأمم المتحدة عبارة "أوم". وقد اعتاد مؤسس دولة إسرائيل، ديفيد بن غوريون، أن يقول ساخراً "أوم، شْموم"، التي يمكن ترجمتها إلى "نحن لا نكترث بالأمم المتحدة". ويندرج هذا الموقف في رؤية سياسية، تماماً كما هو الحال في الولايات المتحدة، حيث تتعرض الأمم المتحدة للذم من قبل قسم لا بأس به من الطبقة السياسية، لا سيما القوميين. ويرى هؤلاء أنه لا يمكن لأي هيئة دولية أن تجبر بلدهم على الخضوع لقانون عام يتعارض مع السياسة المختارة -وهو قانون عالمي لا يمكن أن تتبناه سوى الأمم المتحدة. وبالمثل، تنوي إسرائيل التنصل من هذه القاعدة، في ما يكاد أن يكون عقيدة دولة، حتى لو كانت غير معلنة.
في العام 2004، أجريت مقابلة مع كارمي جيلون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي "الشين بيت". وكانت قضية "سجن أبو غريب" قد اندلعت قبل فترة وجيزة في العراق. وكان سؤالي الأول كالآتي: "في الحرب ضد الخصوم الذين يستخدمون الإرهاب، هل يمكن احترام القانون الدولي الإنساني، أم أن الانحراف عنه جائز؟". وكان رده واضحاً: "أنا لست متخصصاً في القانون الدولي. لا يمكنني التعليق إلا بناءً على القانون الإسرائيلي". وبعبارة أخرى، فإن رئيس المصالح الخاصة يتجاهل القانون الدولي ويصرح بذلك. وهذا الموقف ليس خاصا به، بل يجسد فلسفة لطالما تبناها المسؤولون الإسرائيليون: تبرير رفض الخضوع للقانون الدولي بكل طريقة ممكنة. وقد أصبح الالتفاف على هذا القانون باسم السيادة فلسفة تنوي العديد من الأنظمة فرضها اليوم.
تعتبر إسرائيل رائدة في هذا المجال، كما يتضح من خلال علاقتها بـ"الحرب الوقائية". وقد تم إدراج رفض هذه الفكرة في نصوص الأمم المتحدة بموجب اتفاقيات جنيف المتعلقة بـ"قانون الحرب واستخدام الأسلحة لتسوية النزاعات". كان ذلك ما دفع على سبيل المثال، الجنرال ديغول في العام 1967 إلى القول إنه في الصراع بين إسرائيل ومصر حول منع وصول السفن الإسرائيلية إلى البحر الأحمر، أول من يطلق النار سوف ينتهك قوانين الحرب، ونتيجة لذلك، لن يحظى بدعم فرنسا. ولكن منذ العام 1949، تم تجاهل هذا الحظر على شن حرب أو عملية مسلحة "وقائية" بحكم الأمر الواقع في مناسبات عديدة من قبل القوى الكبرى والصغرى على حد سواء.
لكن خصوصية إسرائيل هي أنها دأبت، منذ نشأتها تقريباً، على رفض الحظر المفروض على الحق في الحرب الوقائية. ومنذ بداية الخمسينيات، كان الجنرال الإسرائيلي يغال ألون، الذي أصبح زعيماً للفصيل الأكثر تشدداً في "حزب العمل" الذي كان في السلطة آنذاك، يدافع عن "الحرب الوقائية". في السابق، كانت استراتيجية الجيش مبنية على ما يسمى بمفهوم "الدفاع الهجومي" (تفضيل الدفاع على الهجوم). ومنذ العام 1953، أصبحت عقيدته "هجومية-دفاعية"، بحسب المصطلحات العسكرية الإسرائيلية. وهي استراتيجية "ما تزال مستمرة إلى حد كبير حتى يومنا هذا"، كما كتب الباحث الإسرائيلي أورين باراك في العام 20133. وبالنسبة إليه:
"لقد التزمت (إسرائيل) منذ عقود، فعليا، بسياسة خارجية تعتمد بشكل كبير على العقيدة (التي) تنص على شن ضربات وحروب استباقية ضد جيران إسرائيل في حالة وجود تهديدات وجودية قبل أن تتحقق".
وأضاف أن هذه السياسة أصبحت "روتينية". وتتبنى تل أبيب بشكل منهجي حجة "التهديد الوجودي" في جميع المناسبات.
في العام 1982، عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان لطرد قوات منظمة التحرير الفلسطينية وتغيير حكومة البلاد، أوضح رئيس الوزراء آنذاك، مناحيم بيغن، أنه كان يشن الحرب "لأننا نرفض أن تحدث تريبلينكا جديدة (4)". وبالمثل، في اليوم التالي لهجوم حماس، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تحدث بنيامين نتنياهو عن "أكبر جريمة ضد اليهود منذ المحرقة". وتعني هذه الإشارة "الوجودية" أنه يستطيع التملص من جميع تحذيرات الأمم المتحدة -التي وُصفت، كما رأينا، بأنها "معادية للسامية".
تمت إعادة تأهيل "الحرب الوقائية" هذه بشكل مهيب على يد مستشارة الأمن الأميركية، كوندوليزا رايس، في الوثيقة السنوية للاستراتيجية الوطنية الأميركية في أيلول (سبتمبر) 2002. واليوم، تحكم هذه العقيدة السلوك الإسرائيلي بطريقة أكثر تطرفاً. ففي موقف تحدٍّ، تُظهر إسرائيل تصميمها على عدم احترام أي من قواعد قانون الحرب أكثر بكثير مما فعل الأميركيون في العراق قبل عشرين عاماً. وربما لا يكون هذا معروفاً على نطاق واسع، ولكن في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان بنيامين نتنياهو أحد المنظرين الرئيسيين وراء صعود المحافظين الجدد في الولايات المتحدة.
*سيلفان سيبيل: صحفي وعضو سابق في رئاسة تحرير جريدة "لوموند"، ومدير سابق لمجلة "كوريي أنترناسيونال". وهو مؤلف كتاب "المطمورون، المجتمع الإسرائيلي في طريق مسدود" من منشورات لا ديكوفيرت 2006. ترجم هذه المقال من الفرنسية حميد العربي.
هوامش:
(1) يخلص تقرير المراجعة المستقلة للأونروا إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويا ويقدم توصيات في 8 مجالات.
(2) تقرير الأونروا رقم 140 حول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية.
(3) Oren Barak, avec Amiram Oren et Assaf Shapira: "How the Mouse Got His Roar" The Shift to an 'Offensive-Defensive' Military Strategy in Israel in 1953 and its Implications )), The International History Review (35-2): 356-376, 2013.
(4) معسكر تريبلينكا: معسكر إبادة أنشأته وشغلته ألمانيا النازية في بولندا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية.
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