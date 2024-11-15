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تاريخ إسرائيل الطويل في العمل ضد الأمم المتحدة

11/15/2024 2:38:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سيلفان سيبيل* - (أوريان) 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2024

على الرغم من عجزها، يستهدف بنيامين نتنياهو منظمة الأمم المتحدة لأنها تمثل القانون الدولي. وتتعرض وكالات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة لها في لبنان إلى الهجوم اللفظي والمادي. وحتى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان متحفظاً للغاية في مواجهة المجازر في قطاع غزة، تعرض للتوبيخ لأنه أشار إلى دور هذه المؤسسة في إنشاء إسرائيل. غير أن هذه الهجمات المنهجية ضد الأمم المتحدة لا يعود تاريخها إلى اليوم. يوم الاثنين، 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، أقر الكنيست قانونين لحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية ومنع السلطة الإسرائيلية من العمل مع المنظمة أو ممثليها، ما سيسهم في إعاقة عملها في غزة والضفة الغربية.
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منذ بداية هجومها على غزة في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أطلقت دولة إسرائيل حملة لتشويه سمعة منظمة الأمم المتحدة. وعملت على تصويرها كمنظمة منحرفة تعمل على منع تل أبيب من تحقيق أهدافها من خلال توفيرها، من دون وجه حق، حماية لعدويها: "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان، اللذين تقول تل أبيب إنهما كيانان "إرهابيان" غير مُحدَّدَي النطاق، واللذين تنوي "استئصالهما بالكامل". ومن على منبر "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في 27 أيلول (سبتمبر) 2024، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بـ"بالوعة من العصارة الصفراوية المعادية للسامية التي يجب تجفيفها". وقال إنها إذا لم تمتثل، فإنها "لن تكون أكثر من مهزلة حقيرة". وكان ثلاثة أرباع الحاضرين قد غادروا القاعة آنذاك. لكن ذلك لم يكن كافيا للتأثير في نتنياهو. بل تزايد هجومه ضد جميع المنظمات الأممية الموجودة على الأرض، سواء كانت عسكرية ("القبعات الزرقاء" أو قوات حفظ السلام) أو مدنية (وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، الأونروا). وتصف إسرائيل أي انتقاد لجرائمها في غزة بأنه "معاداة للسامية".
في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد اللبنانيين صراحة بـ"الدمار والمعاناة نفسيهما اللذين في غزة" إذا لم يذعنوا لمطالبه "بالقضاء على حزب الله"، قامت قواته المسلحة بقصف ثلاثة مواقع تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عمداً. وبعد ثمانية أيام، سُجلت خمس هجمات إسرائيلية على الأقل ضد هذه البعثة التي تأسست في العام 1978 بعد عملية عسكرية إسرائيلية ثقيلة في جنوب لبنان ضد منظمة التحرير الفلسطينية، بمهمة مراقبة سلوك المتحاربين وحماية السكان المدنيين.
وكما هو الحال في كل مرة تتصرف فيها إسرائيل على هذا النحو، تُعرب الأمم المتحدة والعديد من الدول عن انتقادات شديدة، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي حملته. في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، اقتحمت دبابتان تابعتان للجيش موقعاً لليونيفيل، ليظهر بوضوح عدم اكتراثه بالضغوط الدولية. وفي غزة، وحتى 14 آذار (مارس) 2024، أحصت الأونروا "ما لا يقل عن 165 عاملا من كوادرها قتلوا أثناء أداء واجبهم" منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
بعد أربعة أيام من الهجوم الذي شنته "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيريش، بأنه بموجب القانون الدولي "يمنع استهداف مباني الأمم المتحدة وجميع المستشفيات والمدارس والعيادات" التابعة له، وكأنه كان يعلم من واقع التجربة طبيعة الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها هيئة الأركان العامة الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف النزعات الانتقامية الإسرائيلية تجاه المنظمة على الإطلاق.
الأونروا في قلب الهجوم الإسرائيلي
في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2024، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن غوتيريش هو "شخص غير مرغوب فيه" في بلاده. وفي مناسبات عدة خلال العام الماضي، طالبت إسرائيل الأونروا بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمة إياها بتوفير الحماية لـ"الإرهابيين". وتعد الأونروا المنظمة الوحيدة التي تقدم المساعدات الإنسانية الدائمة والرعاية الصحية والتعليم في ما تبقى من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك في لبنان وسورية والأردن، علاوة على أنها تحافظ على ضمان حق العودة بالنسبة إلى اللاجئين. ولا يقتصر الجيش الإسرائيلي على قصف مدارسها ومستشفياتها في قطاع غزة، بل تمنع إسرائيل دخول الأموال المستخدمة لتمويلها وتشن حملة تشويه ضدها. وباشر البرلمان الإسرائيلي في تموز (يوليو) 2024 مناقشة مشروع قانون لتصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"؛ ومن المقرر أن تنتهي المناقشة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، وقد تؤدي إلى مصادرة مبانيها وأصولها. وفي 9 تشرين الأول (أكتوبر)، ألمح كاتس أيضا إلى إمكانية مصادرة مقر المنظمة في القدس الشرقية (بقصد بناء مساكن للإسرائيليين في مكانه).
بموازاة ذلك، ومن دون أدنى دليل، قامت إسرائيل بدعاية نشطة تهدف إلى تصوير الأونروا على أنها "وكر للإرهابيين". ففي 26 كانون الثاني (يناير) 2024، ادعى نتنياهو أن 12 موظفاً تابعاً لهذه الوكالة شاركوا في الهجوم الذي نفذته "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر). ومن قبيل "الصدفة"، جاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي فتحت فيه "محكمة العدل الدولية" تحقيقا بخصوص "خطر محتمل لحدوث إبادة جماعية" في غزة ترتكبها إسرائيل. وسرعان ما حققت إسرائيل أول نجاح كبير لها: في 23 آذار (مارس) 2024، صوت الكونغرس الأميركي على وقف التمويل الأميركي للأونروا حتى آذار (مارس) 2025. وهو موقف لم يحاكيه في نهاية المطاف سوى القليل من دول العالم.
لم تكن لادعاءات الحكومة الإسرائيلية أي تبعات قانونية، حيث لم تقدم أي دليل مقنع يدعمها، وفقا لتقرير لجنة كولونا المستقلة(1). لكن الأمر الأساسي تحقق: انتشرت الشكوك حول الهيئة الأممية.
خطر تفشي الوباء، حالة نموذجية
من المثير للدهشة أن الحملة الإسرائيلية ضد الأمم المتحدة توقفت لبعض الوقت. وهي قضية تستحق أن تُروى لبلاغتها. في نهاية آب (أغسطس) 2024، بدأ وباء شلل الأطفال يهدد قطاع غزة. ونظراً لخطر انتشار المرض بين الجنود في الميدان، ومن خلالهم إلى جميع السكان الإسرائيليين غير الملقحين -حيث يعود الجنود بشكل دوري إلى منازلهم في إجازة- أصبح دور الأونروا، مرة أخرى، حاسماً. وتفاوض الإسرائيليون مع الهيئة الأممية. وبعد شهر واحد، تم تطعيم 560 ألف طفل فلسطيني. واضطر الجيش الإسرائيلي إلى الاعتراف بأنه لولا الخدمات اللوجستية الفريدة التي تقدمها الأونروا "لما كان من الممكن تنفيذ حملة التطعيم بنجاح"، كما يوضح جوناثان أدلر، الصحفي في صحيفة "لوكال كول" الإلكترونية و"مجلة 972+".
هكذا تظهر الحكومة الإسرائيلية مدى ازدواجيتها المنافقة في التعاطي مع الأمور. ففي حين سمحت بمرور 1.2 مليون لقاح عبر غزة لدرء خطر تفشي الوباء، واصلت تقييد دخول أدوية الطوارئ الأخرى والمياه والغذاء التي يحتاجها سكان القطاع. وبمجرد احتواء خطر تفشي الوباء، عادت الحملة المناهضة للأونروا. ونظم نائب رئيس بلدية القدس، نير بركات (عضو حزب الليكود)، مظاهرات دائمة أمام مقر الأونروا للضغط عليها للانتقال إلى العاصمة الأردنية، عمّان. وفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أقر الكنيست مشروعي قانونين: أحدهما يقضي بقطع علاقات أي سلطة عامة إسرائيلية بالأونروا، والآخر يقضي بمنع نشاط هذه المنظمة في الأراضي الفلسطينية. كما تواصل إسرائيل حظر حسابات المنظمة في البنوك الإسرائيلية وإصدار تأشيرات دخول لموظفيها الجدد.
الحصيلة: في الفترة ما بين 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 و27 أيلول (سبتمبر) 2024، تعرضت مباني الأونروا -المدارس والمستشفيات والمنازل والمكاتب- لأكثر من 464 هجوماً إسرائيلياً في غزة (2)، أي أكثر من هجمة واحدة في اليوم. وخلفت هذه الهجمات 226 قتيلاً بين أعضاء فرقها، و563 قتيلاً من المدنيين الذين كانوا متواجدين في مرافقها. وكما كتب جوناثان أدلر، فإن "الهجوم التشريعي الذي يهدف إلى إخراج الأونروا من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس سوى تكريس للممارسة العسكرية القائمة في القانون". ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي براغماتي أيضاً. ويوضح أدلر أن بعض كبار الضباط يشعرون بالقلق إزاء هذه القوانين. وحجتهم: "إذا غادرت الأونروا غزة، فإن وباءً جديداً محتملاً يمكن أن يمنع الجيش الإسرائيلي من مواصلة مطاردة 'حماس' هناك".
من برنادوت إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
على الرغم من وصوله اليوم إلى مستويات عليا، فإن عداء دولة إسرائيل للأمم المتحدة ولمشروعية أي انتقاد خارجي لسياساتها، وخاصة في أوقات الحرب، يعود إلى زمن بعيد، بل إلى أصولها الأولى تقريباً. وقد تطول القائمة، ولذلك سنكتفي بالتذكير ببعض الأمثلة. في 17 أيلول (سبتمبر) 1948، أي بعد أربعة أشهر من إنشاء دولة إسرائيل، ومع اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، اغتيل الكونت السويدي فولك برنادوت، وسيط الأمم المتحدة منذ أيار (مايو) 1948، في القدس. وكان برنادوت يعيق الطموحات الإسرائيلية باقتراح "خطة سلام" لم تكن تريدها إسرائيل. وقُتل بالرصاص على يد أربعة رجال يرتدون الزي العسكري، ولكنهم ينتمون إلى جماعة "شتيرن"، وهي حركة قومية متطرفة. وتحتل هذه الجماعة المسلحة اليوم مكانة بارزة في متحف الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت أقرب، في العام 1996، وخلال عملية ضد "حزب الله" في لبنان، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية معسكراً للقبعات الزرق في بلدة قانا حيث لجأ السكان، مما أسفر عن مقتل 106 مدنيين. وعلى مدى 46 عاماً، من بين كل هيئات الأمم المتحدة المماثلة، تكبدت اليونيفيل أكبر خسائر بشرية، إذ سجلت حتى نيسان (أبريل) مقتل 334 من أفرادها، معظمهم في غارات إسرائيلية. وهناك هيئة أخرى تتعرض لضغوط دائمة من تل أبيب منذ سنوات عديدة جداً، وهي "مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية" (أوتشا)، وهي الوكالة المحايدة الوحيدة التي تسجل الأعمال غير القانونية (جرائم، طرد، احتلال، تدمير، إلخ) التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عندما أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه "لا يجب أن ينسى السيد نتنياهو أن بلاده أنشئت بقرار أممي"، في إشارة إلى القرار 181 الذي يقسم فلسطين إلى دولتين، واحدة "يهودية" والأخرى "عربية"، والذي تم تبنيه في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، رد عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية موبخاً: "لم يكن قرار الأمم المتحدة هو الذي أنشأ دولة إسرائيل، بل النصر الذي تحقق في حرب الاستقلال (في العام 1948 ضد الفلسطينيين والدول العربية)".
عودة المحافظين الجدد
في اللغة العبرية، يطلق على اختصار الأمم المتحدة عبارة "أوم". وقد اعتاد مؤسس دولة إسرائيل، ديفيد بن غوريون، أن يقول ساخراً "أوم، شْموم"، التي يمكن ترجمتها إلى "نحن لا نكترث بالأمم المتحدة". ويندرج هذا الموقف في رؤية سياسية، تماماً كما هو الحال في الولايات المتحدة، حيث تتعرض الأمم المتحدة للذم من قبل قسم لا بأس به من الطبقة السياسية، لا سيما القوميين. ويرى هؤلاء أنه لا يمكن لأي هيئة دولية أن تجبر بلدهم على الخضوع لقانون عام يتعارض مع السياسة المختارة -وهو قانون عالمي لا يمكن أن تتبناه سوى الأمم المتحدة. وبالمثل، تنوي إسرائيل التنصل من هذه القاعدة، في ما يكاد أن يكون عقيدة دولة، حتى لو كانت غير معلنة.
في العام 2004، أجريت مقابلة مع كارمي جيلون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي "الشين بيت". وكانت قضية "سجن أبو غريب" قد اندلعت قبل فترة وجيزة في العراق. وكان سؤالي الأول كالآتي: "في الحرب ضد الخصوم الذين يستخدمون الإرهاب، هل يمكن احترام القانون الدولي الإنساني، أم أن الانحراف عنه جائز؟". وكان رده واضحاً: "أنا لست متخصصاً في القانون الدولي. لا يمكنني التعليق إلا بناءً على القانون الإسرائيلي". وبعبارة أخرى، فإن رئيس المصالح الخاصة يتجاهل القانون الدولي ويصرح بذلك. وهذا الموقف ليس خاصا به، بل يجسد فلسفة لطالما تبناها المسؤولون الإسرائيليون: تبرير رفض الخضوع للقانون الدولي بكل طريقة ممكنة. وقد أصبح الالتفاف على هذا القانون باسم السيادة فلسفة تنوي العديد من الأنظمة فرضها اليوم.
تعتبر إسرائيل رائدة في هذا المجال، كما يتضح من خلال علاقتها بـ"الحرب الوقائية". وقد تم إدراج رفض هذه الفكرة في نصوص الأمم المتحدة بموجب اتفاقيات جنيف المتعلقة بـ"قانون الحرب واستخدام الأسلحة لتسوية النزاعات". كان ذلك ما دفع على سبيل المثال، الجنرال ديغول في العام 1967 إلى القول إنه في الصراع بين إسرائيل ومصر حول منع وصول السفن الإسرائيلية إلى البحر الأحمر، أول من يطلق النار سوف ينتهك قوانين الحرب، ونتيجة لذلك، لن يحظى بدعم فرنسا. ولكن منذ العام 1949، تم تجاهل هذا الحظر على شن حرب أو عملية مسلحة "وقائية" بحكم الأمر الواقع في مناسبات عديدة من قبل القوى الكبرى والصغرى على حد سواء.
لكن خصوصية إسرائيل هي أنها دأبت، منذ نشأتها تقريباً، على رفض الحظر المفروض على الحق في الحرب الوقائية. ومنذ بداية الخمسينيات، كان الجنرال الإسرائيلي يغال ألون، الذي أصبح زعيماً للفصيل الأكثر تشدداً في "حزب العمل" الذي كان في السلطة آنذاك، يدافع عن "الحرب الوقائية". في السابق، كانت استراتيجية الجيش مبنية على ما يسمى بمفهوم "الدفاع الهجومي" (تفضيل الدفاع على الهجوم). ومنذ العام 1953، أصبحت عقيدته "هجومية-دفاعية"، بحسب المصطلحات العسكرية الإسرائيلية. وهي استراتيجية "ما تزال مستمرة إلى حد كبير حتى يومنا هذا"، كما كتب الباحث الإسرائيلي أورين باراك في العام 20133. وبالنسبة إليه:
"لقد التزمت (إسرائيل) منذ عقود، فعليا، بسياسة خارجية تعتمد بشكل كبير على العقيدة (التي) تنص على شن ضربات وحروب استباقية ضد جيران إسرائيل في حالة وجود تهديدات وجودية قبل أن تتحقق".
وأضاف أن هذه السياسة أصبحت "روتينية". وتتبنى تل أبيب بشكل منهجي حجة "التهديد الوجودي" في جميع المناسبات.
في العام 1982، عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان لطرد قوات منظمة التحرير الفلسطينية وتغيير حكومة البلاد، أوضح رئيس الوزراء آنذاك، مناحيم بيغن، أنه كان يشن الحرب "لأننا نرفض أن تحدث تريبلينكا جديدة (4)". وبالمثل، في اليوم التالي لهجوم حماس، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تحدث بنيامين نتنياهو عن "أكبر جريمة ضد اليهود منذ المحرقة". وتعني هذه الإشارة "الوجودية" أنه يستطيع التملص من جميع تحذيرات الأمم المتحدة -التي وُصفت، كما رأينا، بأنها "معادية للسامية".
تمت إعادة تأهيل "الحرب الوقائية" هذه بشكل مهيب على يد مستشارة الأمن الأميركية، كوندوليزا رايس، في الوثيقة السنوية للاستراتيجية الوطنية الأميركية في أيلول (سبتمبر) 2002. واليوم، تحكم هذه العقيدة السلوك الإسرائيلي بطريقة أكثر تطرفاً. ففي موقف تحدٍّ، تُظهر إسرائيل تصميمها على عدم احترام أي من قواعد قانون الحرب أكثر بكثير مما فعل الأميركيون في العراق قبل عشرين عاماً. وربما لا يكون هذا معروفاً على نطاق واسع، ولكن في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان بنيامين نتنياهو أحد المنظرين الرئيسيين وراء صعود المحافظين الجدد في الولايات المتحدة.

*سيلفان سيبيل: صحفي وعضو سابق في رئاسة تحرير جريدة "لوموند"، ومدير سابق لمجلة "كوريي أنترناسيونال". وهو مؤلف كتاب "المطمورون، المجتمع الإسرائيلي في طريق مسدود" من منشورات لا ديكوفيرت 2006. ترجم هذه المقال من الفرنسية حميد العربي.

هوامش:
(1) يخلص تقرير المراجعة المستقلة للأونروا إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويا ويقدم توصيات في 8 مجالات.
(2) تقرير الأونروا رقم 140 حول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية.
(3) Oren Barak, avec Amiram Oren et Assaf Shapira: "How the Mouse Got His Roar" The Shift to an 'Offensive-Defensive' Military Strategy in Israel in 1953 and its Implications )), The International History Review (35-2): 356-376, 2013.
(4) معسكر تريبلينكا: معسكر إبادة أنشأته وشغلته ألمانيا النازية في بولندا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية.

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