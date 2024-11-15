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مسودة تعليمات تعالج مشكلة تزايد النفايات بالمملكة

11/15/2024 2:38:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان- تدرج مسودة تعليمات متخصصة، حلا لمعالجة مشكلة تزايد النفايات بالمملكة يقوم على إعادة تأهيل البنية التحتية الشاملة الخاصة بالجمع والنقل والفرز، بما في ذلك تحويل المكبات إلى أخرى صحية، وزيادة وسائل النقل لها.
وتشتمل المبررات الرئيسية لهذا الخيار على الفوائد الاقتصادية التي ستحقق، إذ سيؤدي تحسين البنية التحتية لخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20 % إلى 30 %، فضلاً عن تقليل نسبة انبعاثات غازات الدفيئة ما بين 50 % و60 % بعد تحويل المكبات، وفق مسودة تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لغرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها.
وتتراوح الكلف المترتبة على خزينة الدولة والموازنة الخاصة بالدائرة الحكومية لتطبيق الخيار التنظيمي الأفضل في إدارة النفايات بين عشرات إلى مئات الملايين من الدولارات، وذلك بحسب حجم المشروع، نطاقه الجغرافي والتقنيات المستخدمة.
وبدأت الوزارة بدراسة تقييم الأثر التشريعي لمسودة تعليمات المتطلبات البيئية، عبر دعوة الجهات كافة لإبداء رأيها والتعليق على بنود التعليمات لغاية اليوم.
ويعد ضعف نسبة إعادة تدوير للمواد القابلة لتلك الغاية، مقارنة بالكميات المتولدة من النفايات الصلبة غير الخطرة، مشكلة رئيسية في الأردن، لكونها لا تمثل سوى ما نسبته 7 % إلى 10 % من المعدل الإجمالي للمخلفات الواردة إلى المكبات.
وتعاني المكبات من عدم الكفاءة بمعالجة وفرز النفايات، ونقص في التكنولوجيا المتقدمة في مجال إعادة التدوير، ما يؤدي لتلوث عناصر البيئة، مثل زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة كالميثان.
وكان الأردن تعهد بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 %بحلول العام 2030، وحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، فإنه تم رصد 116 حالة تدرن رئوي العام 2022، وهذا مرض يصيب الإنسان نتيجة تلوث الهواء.
وتواجه وزارة البيئة تحديا بتفعيل تنفيذ أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات لعدم فهم كل جهة من الجهات المعنية في هذا القطاع لمسؤولياتها في هذا الملف، مع قلة التنسيق والتعاون فيما بينها، وفق ما ورد في التعليمات ذاتها.
ومن أحد الأسباب الرئيسية لتزايد كمية النفايات في الأردن؛ ضعف الوعي البيئي عند المواطنين، والقطاعين الصناعي والتجاري، والإدارة المستدامة له، ونقص المناهج الدراسية التي تحتوي على المبادئ الأساسية لإدارة المخلفات.
كما أن نقص مرافق إعادة التدوير والمعدات اللازمة لفرز ومعالجة النفايات بشكل فعال، وصعوبة معالجة بعض المواد المعقدة، أو المختلطة، من بين الأسباب كذلك.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن غياب أو ضعف القوانين والسياسات التي تدعم وتعزز إعادة التدوير، في ظل عدم فعالية تنفيذ التشريعات الموجود أصلاً يفاقم من هذه المشكلة.
ويعد ارتفاع تكلفة جمع وفرز ومعالجة النفايات، وعدم وجود حوافز مالية تشجع الأفراد والشركات على الاستثمار في هذا المجال من بين التحديات كذلك.
ولتراكم النفايات وقلة إعادة التدوير آثار سلبية كبيرة على البيئة والمجتمع، من بينها تلوث الهواء والماء والتربة، وانتشار الأمراض، ما يزيد من المخاطر الصحية للسكان، خاصة في المناطق الحضرية، فضلاً عن استنزاف الموارد الطبيعية.
وتعهدت وزارة البيئة سابقا، بتقليل نسبة النفايات الصلبة الواردة للمكبات من 90 % إلى 50 % بحلول العام 2030، ووفقاً للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة للأعوام 2015 و2034، أي زيادة نسبة إعادة التدوير إلى 50 % من النفايات.
ووضعت التعليمات حلولا وخيارات عدة لمواجهة المشكلة، من بينها تأهيل البنية الخاصة بالجمع والنقل والفرز، بما في ذلك تحويل المكبات لأخرى صحية، وزيادة وسائل النقل لها، وعبر تحسين منظومة الجمع، والنقل، والمعالجة وإعادة التدوير، وإنشاء مراكز جديدة للفرز.
ومن بين الأمور الأخرى؛ إطلاق حملات توعوية وطنية مكثفة بالتعاون مع البلديات والمنظمات غير الحكومية، وإدماج التعليم البيئي بالمناهج الدراسية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة، وفرض قوانين ملزمة للفرز من المصدر، وتطبيق آلية الدفع مقابل التخلص.
وتضمنت التعليمات حلولا قائمة على تطبيق أنظمة رقمية لتتبع النفايات، وتحسين كفاءة الجمع، وتطوير برامج تمويل للمشاريع الصغيرة في مجال إعادة التدوير، مع تطبيق برامج تحفيزية للمواطنين مثل تقديم مكافآت للأسر.
ووضعت الوزارة خياراً آخر يقضي بتشجيع الاستثمار وتطوير الأدوات الاقتصادية، يشمل إصدار دليل إرشادي توعوي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع الوعي البيئي.

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