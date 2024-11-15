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مبادرات التطوير في المدارس.. هل تسهم بتحسين جودة التعليم؟

11/15/2024 2:38:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان- في وقت تلعب فيه مبادرات التطوير المستمر التي تركز على المتعلم دورا حيويا بالمدارس لتحسين جودة التعليم وضمان تلبية احتياجات الطلبة بشكل مستدام، أكد خبراء تربويون أهمية أن تتبنى المدارس مبادرات التطوير المستمر بخططها التطويرية للتركيز على المتعلم إذا أرادت أن تتميز بتحقيق أهدافها.
وبينوا، في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن مبادرات التطوير المستمر المتمحورة حول المتعلم في المدرسة تعد من الركائز الأساسية لنجاحها، لأنها تسهم بشكل كبير بتحسين التعليم وتلبية احتياجات طلبتها وتزودهم بأدوات وموارد تعليمية فعالة تشجع على التفكير النقدي والإبداع.
وأوضحوا أن المبادرات التطويرية المستمرة هي حياة المؤسسة، مدرسة كانت أم مديرية أم نظاما تعليميا، لا تتناول المعرفة العقلية فحسب، بل تحمل مع مضامينها وبين طياتها وتتفاعل أطراف التعلم جميعها معها، بما يسمى مهارات الحياة التي تغذي شخصية الطالب، وتحسن من قدراته التواصلية.
وكانت وحدة جودة التعليم والمساءلة، نفذت 503 زيارات تقييمية، للوقوف على جودة الأداء في ضوء مؤشرات المدرسة الفاعلة الـ20، وضمن المجالات الأربعة (التعلم والتعليم، بيئة الطالب، المدرسة والمجتمع، القيادة والإدارة) بين 10 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي إلى 16 أيار (مايو) من العام الحالي.
وبينت نتائج تحليل تقارير الزيارات التقييمية للمدارس التي جرت زيارتها للعام الدراسي (2023-2024) المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني مؤخرا، قوة في مستوى أداء هذه المدارس في المؤشرات الآتية: تركيز المدرسة على بناء قيم واتجاهات إيجابية عند الطلبة، وتمثيل طاقم المدرسة أنموذج قدوة للطلبة، وتوافر فرص للقيادة التشاركية للعاملين بالمدرسة، ونشر ثقافة التوقعات الإيجابية والعالية في مجتمع المدرسة، وتبني المدرسة منهجية اتصال مؤسسي.
وأظهرت نتائج التحليل وجود قضايا جوهرية، أثرت سلبا على أداء المدارس التي جرت زيارتها، ومن بينها أن هناك
47 % من المدارس التي تمت زياتها حققت مستويي أداء ضعيفا ومتدنيا بمؤشر تبني مبادرات التطوير المستمر بالمدرسة وتمحورها حول المتعلم ومبنية على النتائج، ويوجد إطار لمتابعتها وتقييمها بواقع 236 مدرسة، إذ لا يوجد لدى هذه المدارس منهجية واضحة بجمع البيانات من مجتمعها ولا تتوافر أدوات المراجعة ولا يتم اختيار الأولويات التطويرية استنادا لتحليل بيانات المراجعة الذاتية ولا يتم توثيق الأنشطة والإجراءات المنفذة في الخطة التطويرية في ملفات إنجاز للمجالات الأربعة، ولا تتضمن الخطة الإجرائية إطار قياس أداء يتوافق مع النتاجات التطويرية للخطة.
وفي هذا السياق، قال الخبير التربوي محمود المساد، إن مجرد التفكير بالمبادرات التطويرية المستمرة على جميع مستويات النظام التعليمي، من المدرسة وحتى النظام ككل، يعد تفكيرا إبداعيا متميزا، ورؤية تحمل بمضمونها تغييرا للوضع الحالي القائم على بث المعلومات وحشو عقول الطلبة بها، نحو الانتقال للتعليم النوعي القائم على التفكير، مبتدئين بمعالجة المشكلات، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، وتضمين المبادرات بالخطط الاستراتيجية لكل مستوى مؤسسي، والرصد والمتابعة والتعديل في ضوء التغذية الراجعة.
وأضاف المساد، أن كل مبادرة تتناول مجموعة من العمليات المخططة بانتظام، وبأسلوب علمي، للتأكد من قدرتها على تحقيق الدور المنوط بها في الإصلاح والتطوير، ورفع الكفاءة الداخلية والخارجية، والإسهام بحل المشكلات العالقة، بما يحقق الاستدامة.
وأكد المساد أن المبادرات التطويرية المستمرة هي حياة المؤسسة، مدرسة كانت أم مديرية أم نظاما تعليميا، ولا تتناول المعرفة العقلية فحسب، بل تحمل مع مضامينها وبين طياتها، وتتفاعل أطراف التعلم جميعها معها، بما يسمى مهارات الحياة، التي تغذي شخصية الطالب، وتحسن من قدراته التواصلية، وإدارة الوقت، والتعبير الحر عن الرأي بطرق إيجابية مدعومة بالشواهد والمبررات المقنعة.
وأشار إلى أن المهارات التفكيرية تتعمق عمليا وتتصاعد في نفوس الطلبة، فتحقق متعتهم وتزيد من اندماجهم، وتحسن فوق كل ذلك من أجواء بيئات التعلم بما يعمرها وداً واحتراماً وتواصلاً مستمراً مثمراً.
وبين أهمية تبني المدارس أفضل أساليب التعلم القائمة على مبادرات التطوير المستمرة، والتعلم بالمشاريع، وتفعيل البحث والاستقصاء وحل المشكلات، التي قد تكون فردية أو جماعية، داخل الصف والمدرسة، وقد تمتد خارجهما، للوصول لتعليم مجود فعال.
بدوره، أكد مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا د.محمد أبو غزلة، أهمية أن تتبنى المدارس مبادرات التطوير المستمر بخططها التطويرية لتركز على المتعلم إذا أرادت أن تتميز بتحقيق أهدافها، لا سيما أن المتعلم هو محور العملية التعليمية وجوهر التطوير فيها.
وبين أبو غزلة، أن انطلاق الخطط التطويرية للمدرسة سيسهم بتحسين تعلم الطلبة وسيوفر لها الطاقة والحيوية والقدرة على الاستمرار والحياة، وسيمكنها أيضا من تبني ثقافة التحسين المستمر والمتمثلة بتبني البرامج والمبادرات والأنشطة المراد تنفيذها في المدرسة لتعزيز أداء المعلمين والطلاب وتحسين جودة التعليم.
وأشار إلى أن ما أصدره قسم تحليل الأداء وتوجيه السياسات في وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023-2024، والمتعلق بتحليل أداء المدارس في الزيارات التقييمية يشير لضعف تبني المدارس مبادراتها المتمركزة حول المتعلم على الرغم من أنها الأساس في عملها وتؤثر بجميع مجالات عملها وفي تحقيقها أهدافها.
وأوضح أن هذه المدارس لا تعد خططها التطويرية وفق مبادراتها المتمركزة حول المتعلم، وهو المحور الأساس أو لا تراجعها أو تقيس أو تحلل نتائج المبادرات ولا تعمل على توثيقها والاستفادة منها بتطوير عملها، فما دور أجهزة الفرق الإشرافية والإدارية لهذه المدارس في عملية المتابعة لعنصر مهم من أعمال الإدارة المدرسية، وهو بناء الخطط، وفق المبادرات المتمحورة حول المتعلم؟
واعتبر أن مبادرات التطوير المستمر المتمحورة حول المتعلم في المدرسة تعد من الركائز الأساسية لنجاحها لأنها تسهم بشكل كبير بتحسين التعليم وتلبية احتياجات طلبتها وتزودهم بأدوات وموارد تعليمية فعالة تشجع على التفكير النقدي والإبداع، مما يساعدهم على التكيف مع التحديات والتطورات المستقبلية.
ورأى أبو غزلة، أن التقرير أشار إلى عدم قيام المدرسة ببناء مبادرات للتطوير المستمر وتمحورها حول المتعلم، إضافة لعدم مراجعتها وتحليل نتائجها أو توثيقها، ما سيترتب عليه آثار سلبية متعددة تؤثر على عملية التعلم بشكل عام، مشيرا إلى أنه عندما تفتقر المبادرات التي تنفذها المدارس للتفاعل مع احتياجات الطلبة الفردية، سواء من الناحية الأكاديمية أو النفسية أو الاجتماعية والشخصية، فإنها قد تؤدي لعدم تلبية هذه الاحتياجات وتخلق فجوة بين ما يقدمه النظام التعليمي وما يحتاجه الطلبة وتؤدي أيضا لانخفاض مستوى التحصيل العلمي والاجتماعي للطلبة وتراجع دافعيتهم للتعلم، وبالتالي تأخير تقدمهم الأكاديمي والحد من تطور مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، كما تضعف من قدرة المدرسة على تحسين بيئتها التعليمية أو التعامل مع التحديات المتغيرة، مثل التقدم التكنولوجي وغيرها، وهذا بالتالي يؤدي إلى آثار سلبية على جودة التعليم ومخرجاته.
ولأن المسؤولية مشتركة بين الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس، دعا أبو غزلة لأن تطرح الوزارة مزيدا من المبادرات المتمركزة حول المتعلم وتوفر الموارد اللازمة للتطبيق، وتضع آليات للمراجعة والمتابعة والتقييم والقياس والمساءلة وتفعل أدواتها الرقابية والفنية على المعنيين أولا بالوزارة ثم على الأقسام المعنية في مديريات التربية والتعليم وإداراتها وإدارات المدارس، وتكون نتائج هذه التقرير أداة لتقييمهم.
ودعا لضرورة أن تتبنى مديريات التربية والتعليم وتطرح مبادرات وتوفر الدعم الفني وتفعل أجهزتها الإشرافية الفنية والرقابية لتتحمل مسؤولية تطوير ذلك، وتقديم التغذية الراجعة وقياس أداء المدارس وفق مؤشرات تتعلق بهذه المبادرات، كما على المدارس أن تتحمل مسؤولية أساسية بوضع استراتيجيات وخطط تطويرية.
وأشار إلى أنه يمكن للمدرسة أيضا أن تتبنى مبادرات تتمحور حول المتعلم، وتسهم بتعزيز تعلم الطلبة وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية؛ مثل مبادرات التعليم التفاعلي والتعاوني والتعلم بالمشاريع، إضافة للمبادرات التي تركز على احتياجات الطلبة الفردية، ومبادرات الأنشطة الموجهة لتطوير مهاراتهم الحياتية والاجتماعية والقيادية، ومبادرات التقييم المستمر والتغذية الراجعة لمساعدتهم بالحصول على تغذية راجعة فورية حول تقدمهم، مما يساعدهم على معرفة نقاط قوتهم وضعفهم والعمل على تحسين أدائهم بشكل مستمر.
وتابع "كما يمكن للإدارة المدرسية نفسها أن تعمل على المشاركة بمبادرات لتحسين أساليب القيادة التشاركية والإدارة؛ حيث يتم إشراك المعلمين، الإداريين، أولياء الأمور باتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تتعلق بالسياسات التعليمية التنفيذية والمبادرات المدرسية والتخطيط الاستراتيجي للمدرسة، وتقييم الأداء عبر تطوير آليات تقييم دورية لأداء الطلبة والمعلمين والإداريين تعتمد على معايير دقيقة ومبنية على التحصيل الدراسي للطلاب ومشاركة أولياء الأمور فيها، ما يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ خطوات تصحيحية سريعة وتطويرية تسهم في تحسين التعلم وجوة التعليم".
من جهته، قال الخبير التربوي عايش النوايسة "إن وزارة التربية والتعليم تبنت النهج التطويري المبني على المدرسة عبر التقييم الذاتي ومن ثم تحديد الأولويات وبناء الخطة التطويرية في أربعة مجالات هي: التعلم والتعليم وبيئة الطالب والمدرسة والمجتمع والقيادة والإدارة، التي تتضمن جانبا مهما يتعلق بتبني المدرسة المبادرات التطويرية المتمحورة حول المتعلم، وهي عبارة عن أنشطة تعليمية متكاملة تهدف إلى إثراء وتحسين تعلم الطلبة".
وأضاف النوايسة "أن هذه المبادرات تنسجم بشكل كبير مع أهداف التربية المتعلقة بربط المعرفة بالحياة وبناء شخصية الطالب المتوازنة بالجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية بما ينمي لديه الصفات القيادية ويطور من أدائه التعليمي وينمي لديه مهارات التعلم الذاتي وحل المشكلات وغيرها".
وبين أن الوزارة عملت على إجراء متابعة وتقييم لأنشطة الخطط التطويرية، عبر تقارير وحدة المساءلة وتقارير المتابعة والتقييم الخاصة بتطوير المدرسة والمديرية التي أظهرت ضعفا في أنشطة هذه المبادرات في الخطط.
وأشار إلى أن الوزارة وجهت الإشراف التربوي لتقديم الدعم الفني للمدارس ومعالجة نقاط الضعف بالخطط التطويرية والممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بها، ومنها العمل عبر مجال القيادة والإدارة على تبني ممارسات تطويرية تحسن من الممارسات التعليمية وتشرك الطلبة بمسؤولية تعلمهم، وتعزز من دور المعلم ببناء الشخصية القيادية لدى الطلبة، وتحسن تحصيلهم العلمي وتطور المهارات والكفايات لديهم.
وتابع النوايسة "أن لدى الوزارة تركيزا على تقديم الدعم الفني عبر مشرف مختص تحت مسمى مستشار التطوير المدرسي؛ حيث تضمنت وثيقة الإشراف المطورة مسمى مستشار تطوير مدرسي مهمته تحسين الممارسات المدرسية في الجوانب التطويرية، ومنها المبادرات، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع الأداء في جانب تبني المبادرات التطويرية المتحورة حول المتعلم".

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