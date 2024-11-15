المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية يختتم مشاركته في بطولة العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - اختتم المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية مشاركته في بطولة العالم (IESF) والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من أفضل الفرق العالمية.
وأنهى منتخبنا الوطني في لعبة pubg
Mobile مشاركته يوم الأربعاء الماضي وحل في المركز التاسع.
أما فريق Counter-Strike، فقد أنهى مشاركته اليوم بحلوله في المركز الخامس ضمن مجموعته.
وتعد هذه المشاركة فرصة لتعزيز خبرات اللاعبين الأردنيين، وتأكيد أهمية الحضور الأردني في المحافل الدولية، وهو ما يساهم في تطوير الرياضات الإلكترونية محلياً وتعزيز التنافسية عالمياً.
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