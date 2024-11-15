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المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية يختتم مشاركته في بطولة العالم

11/15/2024 2:38:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - اختتم المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية مشاركته في بطولة العالم (IESF) والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من أفضل الفرق العالمية.

وأنهى منتخبنا الوطني في لعبة pubg Mobile مشاركته يوم الأربعاء الماضي وحل في المركز التاسع.

أما فريق Counter-Strike، فقد أنهى مشاركته اليوم بحلوله في المركز الخامس ضمن مجموعته.

وتعد هذه المشاركة فرصة لتعزيز خبرات اللاعبين الأردنيين، وتأكيد أهمية الحضور الأردني في المحافل الدولية، وهو ما يساهم في تطوير الرياضات الإلكترونية محلياً وتعزيز التنافسية عالمياً.

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